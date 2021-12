Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Delara (50): “Ik wilde gewoon mijn ‘scharrelbestand’ een beetje uitbreiden, maar we raakten in gesprek”

Delara (50): “Als ik zin heb in seks, dan ga ik er gewoon voor. Ik neem waar ik zin in heb, weet je. Ik ga niet zitten wachten. Ik heb een paar scharrels die ik kan appen en dat doe ik zonder schaamte. Soms twee keer per week, soms drie weken niet. De ene keer hebben we alleen telefoonseks, de andere keer blijven we een heel weekend samen. Heel gezellig vind ik dat. Maar als we elkaar een paar weken niet zien, vind ik dat ook helemaal prima. Ik vind het fijn om alleen te zijn.

Tinder-match

Mijn moeder en tante vinden me net een man op dat gebied, maar ik kan seks en gevoel gewoon heel goed scheiden. Ik heb wel warme gevoelens voor zo’n man natuurlijk, anders kon ik het er niet mee doen. Maar ik ben niet verliefd en heb ook helemaal geen zin in een relatie. Ik ben al vijf jaar single, dat bevalt me helemaal prima. Dacht ik tenminste. Tot ik drie weken geleden iemand via Tinder ontmoette. Ik zat er pas net op en wilde gewoon mijn ‘scharrelbestand’ een beetje uitbreiden. Maar we raakten in gesprek, hebben twee dagen zitten appen en hadden zo’n klik dat we meteen afspraken. Eerst braaf wandelen in het park enzo, maar daarna heb ik hem toch maar mee naar huis genomen. De volgende dag pas ging hij weg. Het was meteen helemaal goed.

Wat een kadootje

Sinds ik vier jaar geleden een maagverkleining heb laten doen, durf ik dit soort dingen gewoon. Ik worstelde al jaren met een hoge bloeddruk en kwam er maar niet vanaf. Mijn huisarts stelde toen een maagverkleining voor. Uiteindelijk leek mij dat ook de beste oplossing. Ik wilde niet per se dunner worden ofzo, maar toen ik eenmaal dunner was: mijn god, wat een kadootje. In totaal ben ik 49 kilo afgevallen, maar al na de eerste tien kilo vond ik mezelf zoveel sexyer. Ik ging nieuwe kleren kopen en veel meer speeltjes voor in bed. Ik keek in de spiegel en dacht echt: Wauw. Ik geniet van mijn nieuwe lichaam. Ben sinds de operatie ook geen gram meer aangekomen. Dit is zo’n geschenk, dat neemt niemand me meer af. Ik geniet wel van lekkere dingetjes, maar ik sport vier, vijf keer in de week. Ben lekker actief. Ik heb twee kleinkinderen, daar ren ik gewoon nog achteraan. Ja, ik ben al oma. Maar wel een hele sexy oma.

Ik zorg goed voor mezelf. Dat heb ik altijd wel gedaan, met mooie kleding, make-up, verzorgd haar. Maar nu staat veel meer kleding me goed. Ik pas ook korte broekjes en rokjes. Ik loop weer in bikini. Shoppen is nog leuker geworden.

Ik durf alles

In bed was ik veel meer afwachtend toen ik nog dikker was. Masturberen met speeltjes deed ik alleen als er niemand bij was. Als ik wilde vrijen, wachtte ik tot een man het initiatief nam. En dan wachtte ik ook nog totdat hij mijn kleren uittrok. Nou die tijd is niet meer hoor. Ik presenteer mezelf nu gewoon. Trek zelf mijn kleren uit. Ik dans naakt voor mannen, ga naar naaktstranden toe. Ik durf alles. Heerlijk.

Er is een man met wie ik al seks had voor mijn maagverkleining. Hij vindt het jammer dat ik dunner ben, want hij vond me mooier toen ik dikker was. Dat mag natuurlijk. Ik was ook mooi voor mijn operatie. Maar nu ben ik echt sexy, vind ik. Hij vindt me nu ook sexy, maar hij zegt wel vaak tegen me dat ik even rustig moet doen. Nou dat doe ik dus juist niet. Ik ga er voor en als hij dat niet fijn vindt, heeft hij pech. Misschien spreek ik trouwens sowieso voorlopig niet meer met hem af. Ik overweeg mijn scharrels even on hold te zetten nu ik mijn nieuwe Tinder man heb. Eerst maar eens kijken waar dat heen gaat. Ik ben niet op zoek naar een relatie, maar de klik met hem was wel bijzonder. Morgen gaan we samen bootje varen. Dat is dan toch wel heel romantisch.”

