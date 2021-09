De slaapkamergeheimen van Esther (38): “De seks zorgt voor een hele nieuwe diepere laag”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Esther (38): “Van met elkaar vrijen weet ik wel echt zeker dat God het zo bedoelde”

Esther (28): ‘We doen het niet supervaak, maar als we het doen is het helemaal fantastisch. We zeggen dan altijd tegen elkaar dat we er morgen weer voor gaan, maar dat komt er dan meestal toch niet van. Dat geeft niet. Als we seks hebben, is het super intens. Ik voel me zo verbonden met mijn man. En zo geliefd. Ik vind het echt bijzonder dat God ons zo geschapen heeft. Die prachtige lichamen die dit met elkaar kunnen doen. Als we heel fijn gevreeën hebben, nemen mijn man en ik soms echt even een momentje om God daarvoor te danken.

We weten nu beter

De seks was niet altijd zo geweldig natuurlijk. In het begin voelde het wel fijn, maar was het zeker niet zo intens als nu. Ik had toen niet altijd een gevoel van orgasme, laat staan dat we dat tegelijk voelden. Ik was denk ik vooral blij dat het samen fijn was en voor mij voelde het ook wel oké. Maar door de jaren heen hebben we elkaar steeds beter leren kennen. Onze lichamen weten beter wat ze fijn vinden en wat niet.

God bedoelde het zo

Zelf onderzoek doen naar hoe mijn lichaam precies werkt, doe ik niet. Dat is ook niet nodig, mijn man doet dat bij me. Het voelt voor mij ook niet fijn om mezelf aan te raken. Het is zo kil. Ik weet ook niet zeker over God het zo bedoeld heeft. Van met elkaar vrijen weet ik wel echt zeker dat God het zo bedoelde. Dat is zo iets bijzonders.

Gevoelens zijn er om over te praten

We leerden elkaar kennen toen we pas 14 waren en hebben heel de puberteit eigenlijk samen geëxperimenteerd op het gebied van seks. We wilden de echte daad bewaren tot we getrouwd waren en dat deden we ook. Maar soms was het heel moeilijk onszelf te bedwingen. Dat leidde er wel toe dat we er veel over spraken. En dat doen we nog steeds. Ik geloof er ook echt in dat je elkaar alles moet zeggen. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Soms kan er wel eens iets verkeerd vallen, of voelt een van ons zich afgewezen. Maar ook die gevoelens mogen er zijn.

Iets unieks, alleen voor ons

In het normale leven zijn mijn man en ik maatjes. We hebben 2 kinderen, we werken allebei, hebben een druk leven. Dat betekent dat we veel aan het organiseren zijn. Ik vind het heel mooi en fijn dat we ons gezinsleven samen delen. Vind hem ook een goede vader en een fijne partner in ons gezin. Maar er is meer in een huwelijk dan dat. De seks zorgt voor een hele nieuwe diepere laag. Iets unieks dat alleen voor ons is. Wat ons met elkaar verbindt.

Korte nachtjes

In de eerste vijf jaar van ons huwelijk hadden we nog geen kinderen, dus toen deden we het meestal ’s morgens of ’s middags. Nu we eenmaal kinderen hebben, lukt dat natuurlijk niet meer. Maar we willen die spontaniteit wel vasthouden. Dus vaak komt het er op neer dat we het pas ’s avonds doen als we al in bed liggen. Soms is het dan al half twaalf als we beginnen. Dat zijn dus korte nachtjes, want we nemen er altijd de tijd voor.

Ik heb die tijd nodig om te komen van luiers verschonen naar intiem zijn met mijn man. Ik moet me eerst ontspannen voelen. Dus dan liggen we eerst lekker te knuffelen of we masseren elkaar en dan ontstaat er vaak vanzelf wel zin. En soms ook niet, dat is ook oké. Ik voel me nooit onder druk gezet. Dat zou mijn man ook niet fijn vinden. Op de lange termijn word je daar allebei niet happy van denk ik.

Onze tijd komt wel weer

Maar eerlijk gezegd wil ik meestal wel. Als ik in zijn ogen kijk en de mooie man zie die hij is, krijg ik bijna altijd wel zin om met hem te vrijen. En als ik minder zin heb bijvoorbeeld of als ik ongesteld ben, dan wil ik hem wel bevredigen, gewoon omdat ik hem zo lief en aantrekkelijk vind. En als het een keer niet lukt, is dat ook geen punt. Dit zijn nou eenmaal de jaren waarin we druk zijn met andere dingen. Onze tijd komt wel weer. We hebben nog een heel leven samen.”

