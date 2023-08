De slaapkamergeheimen van Isabel (44): “Eén keer in mijn leven is het gelukt om een orgasme te krijgen met iemand erbij”

“Ongeveer eens in de twee weken hebben wij seks en dan meestal een paar keer achter elkaar. Ik heb even tijd nodig om op te warmen, maar als ik eenmaal in de stemming ben, dan wil ik wel. Ik vind onze seks wel oké, maar niet helemaal bevredigend. Dat komt vooral doordat ik niet kan klaarkomen. Tenminste niet met een man erbij. Een keer in mijn leven is het gelukt om een orgasme te krijgen met iemand erbij, maar toen was ik enorm dronken. Ik denk dat het daardoor lukte meer te ontspannen. Normaal gesproken wil ik altijd de controle houden. Dat staat een orgasme in de weg. Het is niet zo dat we elke keer na het vrijen balen dat het weer niet gelukt is, maar het is wel een thema.

Aangerand

Ik denk dat het komt doordat ik ben aangerand toen ik 13 was. Ik kwam veel over de vloer bij een huisvriend. Hij was 28 en ik was smoorverliefd op hem. Ik heb hem dat ook verteld, maar hij kon daar verder niks mee, natuurlijk. Ik was nog een kind. Op een dag, ik lag tv te kijken op zijn bed, begon hij me ineens te zoenen en te betasten. Blijkbaar kon hij zich niet meer inhouden of zo, hij deed heel wild. Ik was totaal in verwarring, omdat ik wel verliefd op hem was, maar helemaal niet prettig vond wat hij deed. Ik ben de kamer uit gevlucht en we hebben er nooit meer over gesproken.

Verwarring

Ik denk dat de verwarring die ik toen had, nooit meer helemaal is weggegaan. Het maakt dat ik altijd zelf controle wil hebben. Ik wil zelf diegene zijn die versiert en ik val op mannen die niet zo van het jagen zijn. Mijn ex maakte nooit avances, dat vond ik wel fijn. Hij was homoseksueel en dat wist ik wel, maar ik was verliefd en we waren goede vrienden. We hebben samen zelfs een dochter gekregen en hadden het fijn samen. Al was er nauwelijks seks, ik wilde er per se mee doorgaan. Ik kom zelf uit een gebroken gezin en wilde voor mijn dochter geen gescheiden ouders. Buiten de deur op zoek gaan, was ook geen optie. Mijn ouders hadden een open relatie gehad en daar kwam alleen maar gedonder van. Nee, ik was van plan bij mijn vriend te blijven, er is meer in het leven dan seks. Maar op een gegeven moment brak het gebrek aan seks me toch op. Ik werd verliefd op een student en maakte het uit met mijn vriend. Ik heb met die student toen heel wat tijd in bed doorgebracht. Ik had echt wat in te halen. Uiteindelijk ging dat over en kreeg ik nog een paar andere relaties. Ik zorgde er wel altijd voor dat het op mijn eigen initiatief was als er iets gebeurde.

Onzeker

Zo ben ik ook aan mijn man gekomen. Het duurde lang voor we echt iets kregen samen, hij is nogal een twijfelkont. Enerzijds vind ik het fijn dat het initiatief vooral van mij moet komen, maar van de andere kant kan ik er ook onzeker van worden. Dan raak ik geagiteerd, vind ik dat hij te weinig in mij investeert. Dat gebeurde een paar weken geleden nog. Ik was er even helemaal klaar mee. Toen kwam hij, heel lief, bij me op bed zitten met zijn gitaar en zong een zelfbedacht liedje voor me. Nou, dan kan ik er wel weer even tegenaan hoor.

Al blijf ik het lastig vinden dat hij net doet alsof het niet kunnen klaarkomen echt mijn probleem is en niet dat van ons samen. Dan koop ik de vaginabijbel en dan kijkt hij daar uit zichzelf niet eens in. Hij gelooft ook dat ik de enige vrouw ben die niet kan klaarkomen bij hem, maar ik denk dat veel vrouwen dit probleem hebben en faken bij hun man.

Vibrator

Als ik alleen ben met mijn vibrator kan ik prima klaarkomen, daarom weet ik zeker dat het geen fysiek probleem is. Mijn man moest wel erg wennen aan dat ding. Hij vond hem in mijn nachtkastje en werd boos. Ik moest hem weggooien, omdat hij daar niet tegen kon concurreren. Ik snapte dat en deed hem weg, maar na anderhalf jaar heb ik er stiekem toch weer een gekocht. Nu gebruiken we die soms samen in bed. Het heeft mij nog geen orgasme opgeleverd, maar mijn man begint eraan te wennen. Dat vind ik winst. Ik geloof sowieso wel dat dit goed gaat komen. Ik merk dat ik op alle gebieden steeds meer kan ontspannen, misschien ook door mijn leeftijd. Die ontspanning gaat zeker tot betere seks en misschien ook tot een orgasme leiden. Ze zeggen niet voor niks dat je seksleven pas begint als je veertig bent.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!