Lisa (55): “Pas toen ik een foto zag van haar en mij samen, herkende ik mijn blik. Mijn man had gelijk: ik was verliefd op haar.

Ontmoeting

Ik ontmoette haar op een festival waar ze in een tentje naast me sliep. Ik had een fles wijn bij me, zij een zak chips. Ik stelde voor om te delen en dat vond ze goed. We hadden een leuke klik, maar ik dacht daar verder niks van. Toen we later samen dansten, was het opwindend en sensueel. Ik weet nog dat ik mijn man een berichtje stuurde dat ik zo fijn gedanst had. Maar nog steeds zocht ik er niks achter. Ik wist wel dat zij lesbisch was, maar ik was dat niet.

Na dat festival spraken we nog een keer af voor koffie. En toen nog een keer voor eten. Ik zag wel dat zij wat met mij zat te flirten, maar voelde het niet als iets serieus. Tot ik die foto zag. Toen kon ik er niet meer om heen.

Een andere vrouw

Ik heb het mijn man verteld en die was er niet zo blij mee. In het begin van onze relatie had hij naast mij een andere vrouw. Het ene weekend ging hij naar mij en het andere naar haar. Ik wilde op een gegeven moment dat hij daar een keuze in zou maken. Ik had het idee dat we niet echt iets konden opbouwen als we zo weinig tijd samen hadden. Hij verbrak de relatie met die andere vrouw. En nu heb ik er zelf een andere vrouw naast. Dat was even slikken voor hem.

Hij had het sowieso al wel moeilijk, want hij mistte onze wilde tijd samen. Toen we elkaar net ontmoet hadden, was ik overal voor in. Ik kwam uit een huwelijk waarin de seks heel saai was geweest en ontdekte met mijn nieuwe man de sensuele, speelse, seksuele kant van mezelf. De slet in mij. We gingen naar parenclubs, op swingersvakantie en ik deed een cursus om te leren strippen. Alles was leuk en spannend, maar na een paar jaar had ik er niet meer zoveel behoefte aan.

Iets anders

Ik wilde verdieping. En die kregen we. Minimaal eens per week maken we samen echt een hele avond vrij, waarin we volledig in elkaar op gaan, elkaar verkennen, uitproberen, voelen. Daarnaast hebben we regelmatig in de ochtend seks in bed. Een van ons haalt koffie die we al kletsend en strelend lekker opdrinken en als we dan zin hebben, beginnen we de dag met een goede vrijpartij. Ik was helemaal content met deze constructie. Tot die mooie vrouw op mijn pad kwam. Vijf jaar geleden alweer.

Zielsverbinding

Vorig jaar heb ik het een tijd verbroken met mijn vriendin. Omdat mijn man er zoveel moeite mee had, maar ook voor haar. Het is niet gemakkelijk om een relatie met een bezette vrouw te hebben. Ik gunde haar een eigen relatie en voelde ineens dat ik haar misschien in de weg zat. Maar na een paar maanden zochten we elkaar toch weer op. We konden elkaar niet missen. Onze zielsverbinding is gewoon te sterk.

Ik ben er altijd open over als ik naar haar toe ga, zo eens in de twee weken. Dat geeft wel spanning tussen mij en mijn man. Hij heeft het idee dat hij me niet kan geven wat zij me geeft en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Bij haar voel ik rust, verbinding en zachtheid. De gesprekken zijn anders, de seks is anders, het contact is anders. Voor mij is het juist super dat ik dat allebei in mijn leven heb. Het is echt een cadeau dat deze lieve mensen beiden in mijn leven zijn.

Acceptatie

Ik zou willen dat mijn man en ik er samen iets meer vrede mee zouden krijgen. Ik hoef niet per se met zijn drieën te zijn, maar ik zou het fijn vinden als ik haar iets meer in mijn leven en mijn huis zou kunnen toelaten. Misschien moet ik daarvoor wel eerst de ontspanning in mijzelf voelen. Ik durf nog steeds niet zo snel te delen dat ik van een man en van een vrouw houd. En als je me nu vraagt of ik bi ben... Ik krijg het er warm van. Misschien moet ik eerst mezelf volledig accepteren, dan volgt mijn man hopelijk vanzelf.”