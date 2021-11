De slaapkamergeheimen van Marieke (37): “Door corona hadden we ineens veel meer tijd voor seks”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Marieke (37): “Onze seks is nu echt top. Beter dan ooit misschien wel.”

Marieke (37): “Zo ongeveer eens per week lig ik op de woonkamervloer met mijn hoofd tussen het kinderspeelgoed. Dan hebben mijn man en ik onze date-night en gaan we even helemaal los. Sinds een jaar ofzo hebben we zo’n date-night ingevoerd. Door corona vielen er veel (sociale) verplichtingen weg en hadden we ineens veel meer tijd over. We besloten die in te vullen met seks.

Daten?

Meestal stelt een van ons rond het avondeten voor om die avond te ‘daten’. Als de ander ja zegt, begint het grote verheugen. Als de kinderen naar bed zijn, rommelen we allebei nog wat tot dat iemand zegt: hoe laat zie ik je in de douche?

Eenmaal daar is het een beetje kletsen, beetje strelen, biertje erbij. Heel ongedwongen. Daarna trek ik soms nog even een leuk setje aan voor we naar beneden gaan waar we ons lekker uitleven in de woonkamer. We doen niet echte gekke dingen, maar proberen wel nieuwe standjes, nieuwe plekjes en als we tussen het speelgoed liggen moeten we samen vaak grinniken. Dat is toch niet iets wat je associeert met het saaie gezinsleven.

Zeeën van tijd

En doordat we vaak vroeg op de avond beginnen, hebben we zeeën van tijd om elkaar uitgebreid te verkennen. Die tijd hebben we meestal niet nodig, maar het voelt fijn dat de ruimte er is. Na afloop drinken we samen een wijntje, eten een kaasje en kletsen wat, ook over seksuele fantasieën die we eigenlijk nooit eerder besproken hebben. Zo leuk dat we elkaar zelfs na tien jaar steeds beter leren kennen.

Meestal kijken we na de seks nog een serietje samen en met een beetje mazzel doen we het aan het einde van zo’n avond nog een keer. Dat is tegenwoordig een van de weinige keren dat we het nog in bed doen. We proberen nieuwe plekjes in huis uit.

Ik wil voorkomen dat het een saaie boel wordt in bed, of dat we alleen nog maar een riedeltje afwerken. Als we het de rest van ons leven alleen met elkaar gaan doen, moeten we echt wel ons best doen om er wat leuks van te maken. Seks is namelijk wel een belangrijk onderdeel van de relatie wat mij betreft.

Vrouw voelen

Overigens hebben we ook wel periodes gehad dat we geen seks hadden. Toen ik zwanger was bijvoorbeeld, vond mijn man me niet aantrekkelijk en deden we het amper. En nadat de kleine er eenmaal was, stond mijn hoofd er ook niet echt naar. Na de geboorte van de eerste had ik last van onzekerheid over mijn lichaam. Mijn buik was uitgelubberd en ik vond dat lelijk. Wat toen heel erg hielp was dat mijn man me nog steeds wilde. Uiteindelijk werd het voor mij daardoor minder een issue. Ik leerde mijn nieuwe lichaamsvorm te accepteren.

Na de geboorte van de tweede was mijn buik geen ding meer, maar toen brak het slaapgebrek me op. Ik was zo moe. Ik had nergens meer zin in en al helemaal niet in seks. Mijn man mocht niet eens aan me zitten, dan raakte ik al geïrriteerd. Ik wilde elke minuut in mijn bed echt alleen voor slaap gebruiken. Dat heeft wel een jaar geduurd. Pas toen mijn dochter begon met doorslapen, sliep ik ook wat meer en begon ik me weer een beetje mezelf en meer vrouw te voelen.

Beter dan ooit

Toen kwam die lockdown en besloten wij er echt even een feestje van te maken. Daardoor is onze seks nu echt top. Beter dan ooit misschien wel. Toen we net bij elkaar waren hadden we veel vaker seks, maar dan was het ook vaak na een avond stappen ofzo, met een flink bakkie op. Nu zijn we er allebei echt helemaal bij, open en kwetsbaar.

En wat fijn is, de drempel om ermee te beginnen is helemaal weg. Als we allebei thuis werken, gaan soms rond lunchtijd de gordijnen even dicht. Lekker ondeugend voelt dat dan. Het komt ook voor dat ik al helemaal in de make-up zit, en toch weer de douche inga om hem een fijne pijpbeurt te geven. Gewoon omdat het kan. Als we kansen zien, grijpen we ze. Ik zeg eigenlijk ook nooit nee als hij iets voorstelt. Alleen als ik ongesteld ben, heb ik echt geen zin. Op andere momenten heb ik misschien niet direct zin, maar die komt als we eenmaal bezig zijn. Ik ga er gewoon voor, dan voel ik me uiteindelijk altijd beter en hij ook.”

