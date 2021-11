De slaapkamergeheimen van Marleen (35): “We geven elkaar veel vrijheid, daardoor heb ik een relatie met een vrouw gehad”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Marleen (35): “Hij bracht de avond door in zijn mancave terwijl ik met haar op de slaapkamer was.”

Marleen (35): “Natuurlijk lig ik ook weleens in mijn pyjamabroek op de bank te netflixen. Lekker onder een dekentje, helemaal niks mis mee. Maar ik zorg wel dat ik ook tijd aan mijn man besteed. Als de kinderen naar bed zijn, ga ik boven op de slaapkamer even tot mezelf komen. Kopje thee, mediteren, even wat lezen. Na een half uurtje stuur ik dan een berichtje naar hem met een foto van mezelf in sexy lingerie of zoiets. Nou, dan komt hij wel hoor!

Missionaris

Meestal begint het ermee dat hij me klaar likt en dan nog een keer en dan vaak nog wel een keertje tot ik er genoeg van heb. Dan gaan we vrijen. Eigenlijk altijd in missionaris. Ik ben nog aan het herstellen van bekkeninstabiliteit dus voor mij is er wat dat betreft nog niet veel variatie mogelijk. Toch heb ik nooit het gevoel dat ik weer in datzelfde standje lig. Met dank aan yoga ben ik inmiddels vrij lenig in mijn benen en kunnen we alsnog veel kanten op.

Tijd vrijmaken

Na de seks hebben vaak onze beste gesprekken. We zijn dan zo verbonden, alles gaat gewoon makkelijker. Van vriendinnen hoor ik vaak dat ze niet aan seks toekomen, maar volgens mij moet je daar echt tijd voor maken. Wij hebben sowieso een avond per week seks, gebruiken de tijd in het weekend als de kinderen een middagslaapje doen en hebben zelfs een tijdje elke week een ‘meeting’ in onze werkagenda’s gezet, om elkaar even te zien in de slaapkamer.

Vrijheid

Wat volgens mij ook helpt is dat we elkaar de tijd geven om weer tot onszelf te komen. Mijn man heeft zijn mancave, en ik heb de slaapkamer als ‘mijn domein’ ingericht met kaarsjes en kussentjes. Na een drukke dag trek ik me daar altijd even terug. Net zolang tot ik me weer gewoon Marleen voel in plaats van moeder, medewerker, dochter of vriendin.

Verder geven we elkaar veel vrijheid. Mijn man reist regelmatig voor zijn werk en hij is tijdens die reizen vrij om te doen wat hij wil. Als hij mij maar niks vertelt erover. Hij laat mij ook vrij om met anderen te gaan en daardoor heb ik afgelopen jaar onder andere een waardevolle relatie met een vrouw gehad.

Hij was blij voor me

Toen ik haar ontmoette was ik bijna meteen smoorverliefd. Ik raakte in de war, maar mijn man vond het juist heel mooi. Hij was blij voor me en had er vertrouwen in dat het onze relatie alleen maar sterker zou maken. Hij stimuleerde me verder te onderzoeken wat het kon worden en faciliteerde uiteindelijk ook dat ik met haar naar bed kon. Hij bracht de avond door in zijn mancave terwijl ik met haar op de slaapkamer was. Ik had het heerlijk met haar.

Mijn eerste ervaring

Zij woonde ver weg en bleef dus slapen, in de logeerkamer. Mijn man en ik sliepen gewoon samen in ons bed. In de ochtend had ik seks met mijn man en stelde hij voor haar erbij te vragen. Dat was mijn eerste ervaring met zijn drieën en ik vond het echt lastig om hem zo met haar bezig te zien. Het maakte mij jaloers. Ik was bang dat hij me voor haar zou verlaten, terwijl het voor mijn man gewoon geile, op lust gebaseerde seks was. Ik wilde voortaan liever alleen met hem en alleen met haar zijn.

Die vrouw en ik hebben elkaar nog veel vaker gezien en ik genoot van wat we samen hadden. Werd er helemaal opgewonden van, wat ook doorwerkte thuis bij mijn man. Het bracht ons veel seks, maar ook heel veel goede gesprekken over onze liefde, vertrouwen, verbinding, jaloezie en de band die wij samen hadden.

Dichter bij elkaar

Totdat zij een man ontmoette met wie zij een serieuze relatie wilde aangaan. Wat wij samen hadden paste daar niet bij voor haar en ze verbrak onze vriendschap. Ik kreeg enorm liefdesverdriet en was heel blij met mijn lieve man die me opving. Hij troostte me door vooral te benadrukken wat ze ons gebracht had. Ze had ons nog dichter bij elkaar gebracht. En daar plukken we nu nog steeds de vruchten van.

Ik sta er zeker voor open om weer een leuke vrouw te ontmoeten ter verrijking van mijn en ons (seks)leven. Maar het is niet nodig ofzo. Wat echt nodig is, is voldoende tijd en aandacht aan mijn man besteden. Dat is belangrijk, want je raakt elkaar snel kwijt in de drukte van een gezin en werk. Mijn man zegt altijd dat we niet bij elkaar zijn omdat we een gezin delen, we zijn samen omdat we elkaar heel leuk vinden. Dus we moeten zorgen voor voldoende tijd en ruimte om dat te blijven voelen.”

