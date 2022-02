Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Mechi (47): “Ik ben van alles gaan uitproberen en heb stapje voor stapje geleerd wat ik fijn vind en wat niet.”

Mechie (46): “Ik ben allang niet meer zo van de snelle sex. Het kan wel een keertje voorkomen dat mijn man thuiskomt en hij me tegen de muur zet, maar liever ga ik voor kwaliteit. Verdieping. Verbinding. Dat begint vaak al ’s morgens met een ‘zullen we vanavond wat tijd voor elkaar vrijmaken?’. Daarna stuur ik misschien een keer een appje dat ik zin in hem heb. En als ik in de douche sta, check ik even of ik goed geschoren en bijgewerkt ben. Ik smeer me in met een lekkere bodylotion, trek een leuk setje aan. En zo bouwen we eigenlijk de hele dag toe naar dat ene moment waarop we tegen de kinderen zeggen: ‘Wij gaan vroeg naar bed om te knuffelen’. De kinderen weten dan natuurlijk wel hoe laat het is. En dat is maar goed ook, want ze storen ons nooit. Veel te bang om iets te zien wat ze nooit meer van hun netvlies krijgen.”

Onderdeel van het leven

“Wij zijn sowieso open tegen de kinderen over sex. Het laatste wat ik wil, is nog een generatie voortbrengen die niet over sex durft te praten. Seksualiteit is een normaal onderdeel van het leven net als vriendschap, werk en gezondheid. Ik vind het gek dat daar zo weinig over gesproken wordt. Op school gaat het bij de voorlichting vooral over de risico’s en gevaren, maar ik wil juist meegeven dat sex heel fijn kan zijn.

Voor ons vrouwen is het nog niet eens zo lang geleden dat sex totaal niet fijn was. Het was de man die bepaalde wanneer het gebeurde en hoe. Onze oma’s waren daar echt niet blij mee hoor. Die moesten gewoon beschikbaar zijn en kinderen baren. Niks aan. Genot en seksuele gelijkheid was ver te zoeken. In de meeste relaties is dat tegenwoordig gelukkig anders. Maar ik zie nog veel vrouwen die niet (optimaal) van hun seksualiteit genieten.”

Niet klaarkomen

“Sinds een paar jaar ben ik seks- en relatiecoach voor vrouwen. En de vraag die mij het meest gesteld wordt is: ik kan niet klaarkomen, wat kan ik doen? Er zijn zelfs vrouwen die zich er al bij neergelegd hebben dat ze nooit een orgasme krijgen. Zij denken dat er iets mis met ze is of dat vrouwen dat nou eenmaal niet kunnen.

Zelf heb ik dat tijdens mijn eerste huwelijk ook gedacht. De sex was altijd vrij rechttoe rechtaan. Zoenen, aan de borsten zitten en dan penetreren. Nou daar kwam ik niet van klaar natuurlijk, en heel lang dacht ik dat het nou eenmaal zo hoorde.

Na mijn scheiding ben ik me er meer in gaan verdiepen. Ik heb NLP, lifecoaching, leiderschapstrainingen en seksuologie gestudeerd. Ik leerde veel over de geest en het lichaam. Ook over dat van mijzelf. Ik ben van alles gaan uitproberen en heb stapje voor stapje geleerd wat ik fijn vind en wat niet. Eigenlijk had ik dat veel eerder moeten doen in plaats van mijn eerste man dat te laten ontdekken. Ik raad mijn kinderen dringend aan om zichzelf uitgebreid te onderzoeken, voor ze met een ander naar bed gaan. Voor mijn zoons is die stap vrij makkelijk, die hebben hun geslacht dagelijks in hun hand alleen al om te plassen. Bij de meiden is dat anders natuurlijk, die moeten er meer moeite voor doen om hun geslachtsdeel te leren kennen.”

Ken je eigen lichaam

“Ik zie in mijn praktijk vrouwen die hun vulva niet goed kennen en helemaal niet stilstaan bij hoe hun lichaam reageert op aanraking. Terwijl je bewust worden van je eigen verlangens én het écht kennen van je lichaam de eerste stap is naar een orgasme. Daar moet je veel mee oefenen en dan liefst niet de hele tijd met een vibrator. De huid rond de clitoris is zo gevoelig, als je daar te vaak een vibrator op zet, voel je op den duur een ‘gewone’ aanraking niet meer. En kan je clitoris verdoofd raken. Je kunt beter met je vingers goed voelen, aaien en strelen. En schaam je vooral nergens voor. Het is juist heel normaal en gezond om te masturberen. Daar krijg je energie van, je hormoonproductie wordt hoger, het werkt stressverlagend, het versterkt je (bekkenbodem)spieren en het werkt als natuurlijke pijnstiller.”

Vermoeidheid

“Zo veel vrouwen komen bij me omdat ze moe zijn. Dat komt vaak doordat ze hun (seksuele) levensenergie niet laten stromen. Dat blijft allemaal in bekken en baarmoeder vastzitten, terwijl dat juist lekker door je lichaam mag stromen. Wat vrouwen ook moe maakt, is het idee dat ze zich altijd aan anderen moeten aanpassen. ‘Wat hoort bij jou,’ vraag ik dan. ‘Wat vind jij fijn?’ Meestal blijkt daar weinig van terug te komen in hun leven. Het staat in dienst van man, kinderen, ouders, vriendinnen. Ze geven meer dan ze durven ontvangen en maken daardoor verkeerde keuzes. Ook in bed.

Die balans moet anders. Niet alleen in de slaapkamer. Begin eens met een gekleurd bekertje voor je werk- of slaapkamerdeur neer te zetten. Staat er een rood bekertje, dan wil je niet gestoord worden. Een groen bekertje is ‘kom maar binnen’ en een geel bekertje ‘alleen storen als het echt niet kan wachten’. Het is jouw tijd. Maak die heilig. Die eigen tijd kun je steeds verder uitbouwen, dan went de rest van gezin er vanzelf aan. Als je minder gaat geven en meer tijd en energie neemt, kom je steeds dichter bij jezelf. Ik heb dat zelf ook moeten leren, maar nu pluk ik de vruchten ervan. Mijn man en kinderen ook.”