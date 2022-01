De slaapkamergeheimen van Merel (46): “Door tantra is mijn seksleven beter dan ooit”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven.

Bianca Looman Getty Images

Merel (46): “Sinds ongeveer vijf jaar doe ik aan tantra en mijn seksleven is daardoor beter dan het ooit geweest is. Al sinds de eerste bijeenkomst voelde voor mij als thuiskomen. Ik kwam daarvoor uit een relatie waarin er nauwelijks sex was. Mijn man had veel minder zin dan ik en als we het deden was het saaie, rechttoe rechtaan sex, erg gericht op het eindresultaat: een orgasme.

Experimenteren

Ik wilde anders, meer experimenteren, meer spelen en voelen, maar mijn partner stond daar niet voor open. Toen ik een half jaar na onze scheiding een oude scharrel ontmoette en hij me uitnodigde om mee te gaan naar een tantra workshop, wist ik meteen dat dit het voor mij was.

Die eerste keer was het wel onwennig natuurlijk, ik kende niemand en het voelde best uit mijn comfort zone. Het was allemaal onschuldig hoor, met kleding aan een beetje dansen en elkaar aankijken enzo, maar toch. Ik vond dat spannend en ongemakkelijk, maar ook heel fijn en veilig en vertrouwd. Het voelde alsof ik drie uur in een bad van liefde had gelegen.

Tantra

Mensen denken bij tantra soms dat iedereen van alles met iedereen doet, maar voor mij is tantra dat helemaal niet. Ik wilde vooral bij mezelf ontdekken wat er in mij besloten lag. Niet per se alleen qua seksualiteit, maar überhaupt mijn gevoelens. Ik wilde mezelf ontmoeten, levensenergie ervaren, spelen. Seksualiteit is daar een onderdeel van, maar eigenlijk moet je tantra heel wat jaren praktiseren voordat je aan sex kunt beginnen.

Toen ik de tantra eenmaal ontdekt had, ben ik van Tinder afgegaan. Ik vond het contact wat daaruit voortkwam zo oppervlakkig, saai en resultaatgericht. Dan had ik net zo goed bij mijn ex kunnen blijven. Ik dook helemaal onder in de tantra scene. Volgde workshops, ging naar dansavonden en massagemiddagen. Ik leerde steeds meer mensen kennen en uiteindelijk ontmoette ik mijn huidige partner ook tijdens zo’n tantra bijeenkomst. Ik zag hem en was op slag verliefd, al hadden we geen enkele oefening met elkaar gedaan. Hij bleek hetzelfde te voelen. En nu zijn we alweer een paar jaar samen. Soms gaan we samen naar tantra workshops, maar minstens net zo vaak ga ik alleen.

Yoni massage

Afgelopen weekend nog. Ik was toen bij een yoni (Sanskriet voor vagina) massage middag. Heel bijzonder was dat. We waren met acht vrouwen en twee begeleiders bij elkaar. We begonnen met wat theorie over het vrouwelijk geslacht.

Na de theorie was er een meditatie en een dans. Tijdens het dansen zoek je dan als het ware de partner uit met wie je de yoni massage gaat doen. Je danst wat om elkaar heen, kijkt, voelt of er een klik is en met de vrouw waarmee je een klik voelt, ga je dan op avontuur.

In het tweede deel van de sessie gingen we echt masseren. Eerst ontkleed je jezelf, waarbij de ander jouw schoonheid kan bewonderen. En daarna begin je met strelen. Eerst de rug, onderrug en dijen en zo langzaam verder naar de buitenste schaamlippen, de binnenste schaamlippen en vervolgens ga je langzaam met je vingers in de yoni van die andere vrouw. Al met al ben je zo’n anderhalf uur bezig en daarna wissel je van rol en masseer jij de vrouw die jou net gemasseerd heeft.

Bijzondere ervaring

Een bijzondere ervaring die vooral draait om het voelen. Als je degene bent die gemasseerd wordt, ben je helemaal bezig met ontvangen. Je voelt wat je prettig vindt, wat je niet prettig vindt en spreekt dat uit. Wat zijn mijn verlangens, en waar liggen mijn grenzen? Daar draait het allemaal om. En alles wat ontstaat, is goed. Soms komt er verdriet vrij als je yoni gemasseerd wordt. Soms voel je woede en soms is het gewoon lekker en komen er orgasmes van. Ook dat is goed. Dat vind ik zo fijn aan deze vorm van intimiteit.

Mensen vinden het vaak lastig als hun partner zegt dat ze iets niet zo fijn vinden. Ze voelen zich dan bekritiseerd, alsof ze iets verkeerd doen. Maar zo is het helemaal niet natuurlijk. Het is juist een eer als iemand je vertelt wat hij of zij niet fijn vindt, dan kun je samen onderzoeken wat er wel fijn is. In de tantra ben je daar constant mee bezig en dat zorgt voor een enorme verbinding met elkaar. Je hebt geen haast om bij een bepaald eindpunt te komen, maar geniet gewoon van wat er is. Soms is dat een spetterend vallei-orgasme en soms een huilbui. Alles mag er zijn.”