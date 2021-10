De slaapkamergeheimen van Mira (53): “We zoenden elkaar en de vonk die toen oversloeg was magisch”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Mira (53): “We zoenden elkaar en de vonk die toen oversloeg was magisch. Ik kan bijna niet uitleggen hoe heftig dat was.”

Smoorverliefd

Mira (53): “Ik heb met zeker 100 mannen het bed gedeeld, maar nu pas weet ik hoe je de liefde bedrijft. Ik heb eindelijk iemand gevonden met wie het zo heerlijk, zo intiem is dat het me helemaal in de war maakt. Nooit eerder heb ik iemand zo dichtbij laten komen. Ik durfde het niet. Had bindingsproblemen. Ik denk doordat ik mijn eerste liefde plotseling verloor. We waren smoorverliefd op elkaar. Zo gelukkig. En ineens was alles weg toen hij verongelukte. Daarna heb ik me, denk ik, nooit meer echt kunnen binden. Er waren tijden dat ik elk weekend een jongen mee naar huis nam, maar ik voelde er niks bij.

Nu durf ik het wel. Deze man maakt dat in mij los, waarschijnlijk doordat we elkaar al zo lang kennen. We waren al 20 jaar vrienden toen de vonk oversloeg. En toen was het ook echt niet meer te houden. De seks is van zo’n hoog niveau. De verbinding zo intens. We kijken elkaar ook constant aan tijdens het vrijen. En als we dat doen, voelt het net alsof we elkaars ziel zien. Anders kan ik het echt niet omschrijven.

Rokkenjager

De situatie is wel ingewikkeld. Hij is namelijk de beste vriend van mijn ex. Daarom ken ik hem al zo lang. Hij was er vaak toen mijn man en ik nog samen waren. We zijn zelfs een paar keer met zijn drieën op vakantie geweest. Ik vond hem altijd wel leuk, maar hij was zo’n rokkenjager, ik dacht: daar begin ik niet aan.

Dat was gewoon zo

Een jaar of vier geleden werd mijn ex verliefd op een andere vrouw. Hij verbrak de relatie en ik was ontroostbaar. Tuurlijk ik wist wel dat onze relatie meer een broer/zus-verhouding was geworden. We hadden al 7 jaar geen seks meer gehad. Althans niet met elkaar. Ik had er weinig behoefte meer aan, vond mijn man ook niet zo aantrekkelijk. En hij zocht de seks bij scharrels buiten de deur. Daar spraken we niet echt over, dat was gewoon zo. Het gaf ook niet, want we hielden van elkaar. Hadden een heel leven samen. Dat hij dat allemaal stuk maakte om bij een andere vrouw te zijn, kon ik nauwelijks verdragen.

Zo intens en heftig

Zijn vriend, die natuurlijk in al die jaren ook mijn vriend geworden was, bood aan om eens te komen eten. Konden we een beetje praten samen. Zo kwam hij af en toe langs en op die avonden vertelde ik hem absoluut alles wat ik voelde. Ik voelde me helemaal vrij. Hij had wel eens aangegeven mij een mooie vrouw te vinden, maar ik had dat nooit echt serieus genomen. Hij was tenslotte een rokkenjager.

Op een avond, na heel veel wijn, kwam hij naast me zitten om mijn tranen te drogen. En ineens gebeurde het. We zoenden elkaar en de vonk die toen oversloeg was magisch. Ik kan bijna niet uitleggen hoe heftig dat was. We konden ook niet meer ophouden. De seks die volgde was zo intens en heftig, ik heb werkelijk nooit zoiets mee gemaakt. En hij ook niet, vertelde hij me later. Hoewel je natuurlijk nooit helemaal zeker weet of dat ook zo is.

Oergevoel

Wat ik wél weet is dat ik me weer 15 voel. Alsof het nu pas begint allemaal. Heel maf. Mijn ex is er inmiddels achter dat wij wat hebben en is daar niet blij mee. Hij vond het not done dat zijn vriend met mij naar bed ging, terwijl hij dat zelf al jaren niet meer deed. Gek vind ik dat, maar blijkbaar is dat een soort oergevoel bij hem. Hij wil mijn geliefde niet meer zien, maar ik verwacht dat dat wel bijtrekt.

Meer zorgen maak ik me over de vrouw van mijn geliefde. Omdat hij al bezet is, zijn al onze ontmoetingen stiekem. Maar ja, zoals dat gaat met verliefdheid: ze voelt natuurlijk aan dat er wat speelt. En er zijn ook steeds meer mensen die ervan weten, zoals mijn ex. Ik denk niet dat hij het gaat vertellen, maar ik ben wel bang dat ze erachter komt.

Speciaal

Ergens wil ik wel dat hij zijn relatie met haar beëindigt en voor mij kiest, maar ik wil hem niet onder druk zetten. Als het nog niet klaar is met haar, moet hij dat eerst goed uitwerken, vind ik. Daarbij voel ik me ook wel veilig in de minnaressenrol nu. Als hij hier een dag is geweest, ben ik helemaal van de leg. Ik voel me zo kwetsbaar. Dus ik vind het fijn dat hij de tijd neemt om het rustig af te ronden met haar. Wij hebben nog tijd genoeg samen, denk ik op goede dagen. Als ik labiel ben, vind ik het weer moeilijk te geloven dat hij echt hetzelfde voelt als ik. Hij kan zulke dingen wel tegen elke vrouw zeggen, denk ik dan. Maar als ik dicht bij mijn gevoel blijf, weet ik bijna zeker dat ik me niet vergis. Dit is zo speciaal. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit nu mag ervaren.”