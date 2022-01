Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Monique (36): “Ik wil nu de man eerst goed leren kennen voor dat ik met hem het bed deel.”

Monique (36): “Ik wil mezelf liever niet seksverslaafd noemen, want een verslaving associeer ik met iets negatiefs. Zo voel ik het niet. Ik zie het meer als een eigenschap van mij. Ik ben gewoon altijd geil. Dat komt omdat ik veel meer eisprongen per maand heb dan andere vrouwen. Waarom weet ik niet, mijn lichaam werkt gewoon net even anders. Ik wil niet dat mijn seksdrive mijn hele leven bepaalt. Dus wat ik doe, is mezelf toestaan om ’s ochtends en ’s avonds even stoom af te blazen met mijn vibrator. Tussendoor probeer ik echt van mezelf af te blijven. Alleen als de nood heel hoog is, ga ik tussendoor ook nog een keer.

Gek op seks

Doordat ik deze strakke afspraken met mezelf heb, lukt het me om me te blijven focussen op de andere dingen in mijn leven die ik ook belangrijk vind, zoals werk en vriendschap. Ik wil niet dat mijn behoefte aan sex mijn hele dag domineert. Dat wordt natuurlijk wel anders als ik een nieuwe liefde heb, zoals nu het geval is. Ik zette een advertentie op Marktplaats en toen hij het kwam ophalen was het meteen raak. We gingen daten en op de vijfde date was het dan eindelijk tijd voor de sex. Ik heb de regel van vijf dates voor mezelf ingevoerd, omdat ik zo gek ben op sex en ik weet dat mannen daar soms misbruik van maken. Ik wil nu de man eerst goed leren kennen voor dat ik met hem het bed deel. Want ik weet van mezelf, als we eenmaal gaan, dan gaan we goed.

Stoma

Wat ik ook belangrijk vind tegenwoordig is dat de man weet wat mijn situatie is. Niet alleen omdat ik dus zo’n grote behoefte heb aan sex, maar ook omdat ik een stoma heb. Ik heb de ziekte van Crohn en een deel van mijn dikke darm en mijn anus zijn eruit gehaald. Mijn poep loopt dus recht in een zakje dat ik op mijn buik draag. Daar kun je in principe gewoon alles mee doen, maar het is wel fijn om even uit te leggen hoe het werkt voordat je samen in bed belandt. De meeste mannen hebben daar geen ervaring mee en die wil ik daar niet pas mee confronteren als we al bezig zijn.

Vroeger pakte ik dat anders aan. Dan had ik nog wel eens one night stands. Dan wist zo’n man van niks. Een keer ging mijn zakje lekken tijdens de sex. Supervervelend natuurlijk, voor ons allebei. Ik ging even douchen en vroeg mijn date om intussen het bed te verschonen. Toen ik de kamer uitliep, hoorde ik de voordeur al dichtslaan. Hij was er vandoor. Geschrokken denk ik. Heel pijnlijk vond ik dat.

Daarom heb ik nu dus die vijf dates-regel. Zodat we elkaar eerst goed kunnen leren kennen en hij me al in de weer heeft gezien met die stoma, voor hij er in bed mee wordt geconfronteerd.

Vijf dates wachten

De man die ik nu in mijn leven heb, was heel lief en begripvol toen ik het vertelde. De meeste mannen praten er liever niet over, die willen er gewoon snel in. Maar hij vroeg echt dingen. Dat vind ik een goed teken. Die vijf dates wachten, konden we bijna niet volhouden. De spanning was echt om te snijden. Dus toen het eindelijk zover was tussen ons, maakte ik een grapje over dat ik eerst mijn zak moest leeggooien zodat hij straks ook zijn zak kon legen en daarna gingen we aan de gang. Het was niet eens superromantisch of zo. We hadden allebei zo’n haast dat we onszelf uitkleedden en het eigenlijk zo snel mogelijk wilde doen.

Een gever

De keren erna waren wel echt fantastisch. Ik kom op zo’n avond vier of vijf keer klaar. Hij is echt een gever, en doet vooral zijn best om mij op mijn gemak te stellen. Ik heb nu ook leren squirten, helemaal top. En ik heb het geluk een man van bijna 50 gevonden te hebben die gewoon weer hard wordt als we het net gedaan hebben. Ik dacht dat alleen twintigers dat konden, maar nee, ze bestaan dus gewoon. Komt goed uit, hè. Hij is net zo onverzadigbaar als ik. Al merk ik wel dat we allebei eerder moe zijn als we de hele nacht hebben liggen sexen. Vroeger hadden zowel de mannen als ik daar minder last van.”