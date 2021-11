De slaapkamergeheimen van Renée (46 jaar): “We doen het echt niet iedere dag, maar wel met aandacht én met lol”

“Ik ben blij met mijn seksleven. We voelen elkaar goed aan en als we het doen, besteden we veel aandacht aan elkaar. Er is veel strelen en aanraken en vooral ook veel lol. Dat vind ik belangrijk. We praten en lachen wat af in bed. Het hoeft toch ook allemaal niet zo serieus?

Vanaf de eerste keer met Jasper voelde het goed. We ontmoetten elkaar online, waren eerst heel veel aan het appen en daarna hele nachten aan het bellen. Toen ik terugkwam uit het buitenland, nam hij me mee naar een romantisch restaurantje. Hij was heel verlegen tijdens dat etentje. Na afloop stonden we buiten en pakte ik zijn hand. Daar bleef het toen bij. We vonden elkaar echt leuk en wilden het rustig opbouwen. Het heeft drie weken geduurd voordat we met elkaar naar bed gingen. Dat was toen meteen goed. We deden het niet elke dag, terwijl ik daar in het begin best zin in had, maar hij was erg voor tijd en aandacht ervoor nemen. En dat vind ik inmiddels ook heel prettig. Een vluggertje tussendoor, daar zijn we allebei niet zo van.

Al snel bleken we allebei een kinderwens te hebben. Ik was al op leeftijd en om geen tijd te verspillen, moesten we het echt op gezette tijden doen. Nou, daar werd de seks dus niet per se leuker van. We deden wel ons best om het nog een beetje romantisch te maken, met kaarsjes en een leuk muziekje en zo, maar het voelde toch als moeten. Vooral Jasper had daar moeite mee. We hadden er zelfs wel eens bonje over. Plande hij precies een mannenweekend als ik zou ovuleren.

Helaas is er uit die verplichte vrijpartijen nooit een zwangerschap voortgekomen. Ook de IVF-poging die we uiteindelijk in België deden, lukte niet. Toen we besloten het traject verder te staken, hadden we echt even tijd nodig om onszelf weer te herpakken. En samen te kijken hoe we het leven zonder kinderen voor ons zien. In het begin had ik nergens meer zin in. Maar op een gegeven moment gingen we weer samen dingen doen. Ook vrijen. Dat was beladen geworden, maar door het er samen over te hebben en het gewoon te doen, kwam de zin gelukkig weer terug.

Ik heb geleerd wat ik wel en niet fijn vind in bed nadat ik van mijn eerste man gescheiden was. Ik was in die tijd een beetje de weg kwijt. Ik was heel onrustig en heb veel dates gehad. Maar die waren gewoon ook nodig om uit te vinden wat ik nu echt belangrijk vind. Er waren ook wel types bij zeg. Mannen die zichzelf zo superserieus nemen en opscheppen over hoe lang ze het volhouden. Of dus geen woord zeggen als je samen bezig bent. En ook mannen die dan zo nerveus zijn, dat het helemaal niet lukt. Waren ze enorm aan het klunzen. Daar stond ik wel van te kijken. Maar ik heb ook een heerlijk avontuur beleefd op vakantie ver weg. Dat was echt een kadootje. Met een veel jongere en hele mooie man trok ik een paar dagen samen op. Gingen we van strandje naar strandje en speelden van die scenes uit een romantische film. Daar kan ik nog altijd met veel plezier aan terug denken.

Maar ik verlang naar die hele periode niet per se terug. Nu heb ik echt rust gevonden bij Jasper. Met hem heb ik altijd zin om naar huis te gaan. Dat je gewoon lekker op de bank wilt zitten samen. Als ik me verdrietig voel en ’s nachts niet kan slapen, maak ik hem wakker. Dan houdt hij me stevig vast en word ik rustig. We zijn er echt voor elkaar, dat is wel liefde. En we doen het echt niet iedere dag, maar wel met aandacht én met lol. Heerlijk toch?

