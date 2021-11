De slaapkamergeheimen van Roos (45): “Van de week zat hij te werken toen ik zei: ‘zullen we even lekker gaan rollenbollen?’”

Roos (45): “Vroeger haalde ik een man binnen met seks. En omdat hij daarvoor gekomen was, moest ik ook blijven leveren voelde ik, anders zou hij zeker afhaken. Het was geil en spannend, maar ik merkte ook dat ik me na het klaarkomen vaak leeg voelde. Eenzaam. Ik had eigenlijk alleen seks met mijn genitaliën. Mijn hart deed niet mee. Als een relatie serieus dreigde te worden, liep ik weg en ik zocht mannen uit die hetzelfde deden. Na de zoveelste relatie die op die manier eindigde, voelde ik dat het anders moest. Ik moest aan mezelf werken en ging in therapie.

Vertrouwen in de liefde

Het bleek dat ik door de scheiding van mijn ouders eigenlijk nooit geleerd had wat een liefdevolle relatie inhield. Ik had er eigenlijk ook niet echt vertrouwen in, ging er bij voorbaat vanuit dat het toch wel stuk zou lopen. Wat het vervolgens ook altijd deed.

Vijf jaar ben ik bezig geweest om vertrouwen in de liefde te krijgen. En ook om mezelf opnieuw te leren kennen en waarderen. Ik kreeg meer eigenwaarde en kon daardoor makkelijker voelen welke mannen me alleen wilden voor de seks, en welke mannen ik echt een verbinding kon maken. Met die kennis op zak ontmoette ik een man tijdens mijn werk. Ik voelde al snel: die moet ik hebben.

Rustig opbouwen

Hij kwam net uit een lange relatie en was nog niet zo bezig met vrouwen, maar ik voelde wel dat ik hem van de markt moest halen voor iemand anders dat zou doen. Na een poosje om elkaar heen dralen, vroeg ik hem mee uit voor koffie. Pas toen viel bij hem het kwartje dat dit meer was dan gewoon een werkrelatie. Hij maakte van de koffie een compleet verzorgd avondje uit en dat was zo leuk dat hij meteen bleef slapen. We hadden geen echte seks, maar we gingen wel verder dan we eigenlijk hadden gewild.

De ochtend erna spraken we af om het rustig op te bouwen. Als we echt klaar waren voor seks wilden we daar een speciaal moment van maken. En tot die tijd zouden we niet samen slapen of vrijen. Na ongeveer twee maanden konden we het echt niet meer tegen houden. We boekten een hotelletje en hadden seks. Eindelijk. Het was niet per se enorm goede seks, daar was het allemaal veel te onwennig voor en het was natuurlijk ook zo voorbij. Maar het was toch bijzonder. Waar seks vroeger voor mij de eerste stap was, voelde het nu als kers op de taart.

‘Laat me met rust’

Vanaf die dag vreeën we veel en hadden zoals elk verliefd stel moeite om het bed nog uit te komen. Maar na een jaar werd ik zwanger en toen veranderde alles. Ik werd moe en bleef moe, ook toen de tweede inmiddels geboren was. Onze kinderen slokten al mijn aandacht op. Zowel geestelijk als fysiek. Ze hingen letterlijk de hele dag aan mijn lijf, en het laatste waar ik dan ’s avonds nog zin in had was een polonaise aan mijn lijf. ‘Laat me met rust’, voelde ik vooral. Daar kwam natuurlijk niet veel seks van.

Ik voelde me schuldig en bezorgd. In mijn systeem zat nog steeds de overtuiging dat mannen veel seks nodig hebben. Als ze dat lange tijd niet krijgen, gaan ze weg. Mijn eigen man gaf keer op keer aan dat dit bij hem niet zo was. Het ging hem om de liefde tussen ons, niet om de seks. Maar ik voelde toch de druk. Soms had ik zelfs seks met hem terwijl ik eigenlijk niet zo’n zin had. Uiteindelijk kwam ik dan vaak wel in de stemming, maar het voelde toch niet helemaal goed dat ik het vooral deed om hem te plezieren.

Alleen-tijd

Ik had meer ruimte in mijn hoofd nodig om mijn lichaam weer te kunnen voelen. En die ruimte is gelukkig gekomen. De kinderen gaan naar school en ik werk weer meer, dat doet me goed. Ik heb alleen-tijd nodig realiseerde ik me. En nu zorg ik dat ik die krijg. Ik mediteer vrij veel. Dat helpt ook om mijn hoofd op te ruimen. We mediteren ook samen. Elke avond drinken mijn man en ik een kopje thee en daarna zetten we vaak de medititie-app aan. Het is totaal niet erotisch, maar zorgt wel voor verbinding. Het is bijna magisch hoe we, als de meditatie voorbij is, elkaar aankijken. Zoveel liefde en verbondenheid.

Even rollenbollen?

Ik krijg weer steeds vaker zin. En daar maak ik tegenwoordig dan ook meteen werk van. Zonde om een kans op seks voorbij te laten gaan, denk ik dan. Van de week zat hij te werken toen ik zei: ‘zullen we even lekker gaan rollenbollen?’ En dan laat hij meteen alles uit zijn handen vallen. Hij zou me nooit afwijzen. Dat helpt ook, ik voel me superveilig.

Natuurlijk mis ik soms die geile seks van vroeger wel. Maar ik zou het niet willen ruilen voor de liefdevolle verbinding die ik nu heb. Dat was lekker en spannend, maar na het klaarkomen voel je je toch leeg en alleen. Nu heb ik een man die me aankijkt tijdens het vrijen. Met wie ik de liefde bedrijf. Dat geeft mij meer bevrediging dan met mijn ogen dicht zo snel mogelijk richting een orgasme.”

