De slaapkamergeheimen van Saskia (35): “Veel mensen denken dat omdat ik sex buiten de deur heb, mijn man dat ook mag”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Saskia (35): “Ze bellen mij omdat hun vrouw ze niet wil pijpen of helemaal geen sex meer wil. Ja dan gaan ze het buiten de deur zoeken he.”

Met klanten is het anders

Saskia (35) : “Als meewerkend eigenaar van een escortbureau heb ik elke avond sex. Sowieso met een of meer klanten en soms daarna ook nog met mijn man. Na een hele nacht werken heb ik vaak geen zin meer, maar het komt wel voor dat ik hem toch nog even wakker maak voor een beurt. Ik kan er dan ook echt wel van genieten. Met klanten is het toch anders. Dan moet ik op mijn hoede blijven en in de gaten houden dat ze altijd een condoom gebruiken. Ze willen me ook vaak vingeren, terwijl ik daar totaal niet van houd. Mijn man houdt wel rekening met wat ik lekker vind. Ik hou erg van vanilleseks. Elkaar lekker knuffelen en aankijken enzo. Mijn klanten kijk ik liever niet aan, ik probeer het dan juist altijd richting doggystyle te krijgen. Met mijn man gaat dat standje echt niet, hij is daarvoor veel te groot geschapen.

Niet klagen

Toen ik hem vertelde dat ik dit werk zou gaan doen, vond hij dat heel moeilijk. Maar een echt alternatief was er ook niet. Zijn bouwbedrijf ging failliet en we moesten ons huis toch blijven betalen. Na een heleboel weerstand, ging hij overstag. En nu helpt hij mee in de zaak, als chauffeur. We verdienen er veel geld mee waar hij ook van op vakantie kan, dus echt klagen kan hij niet. Al vindt hij wel dat er soms te weinig sex voor hem over blijft.

Waarom gratis?

Toen we elkaar net kenden was ik overal voor in. Ik kwam uit een seksloos huwelijk en had echt wat in te halen. Ik nam hem mee naar seksclubs en wilde swingen enzo, er ging een wereld voor hem open. Tegenwoordig doe ik die dingen vooral nog om hem te plezieren. Steeds vaker denk ik: ik kan hier op mijn werk veel geld mee verdienen, waarom zou ik nu gratis met een vreemde naar bed gaan?

‘Jouw man doet het ook’

Mijn man vindt dat jammer. Hij wil dat soort dingen wel graag doen. En dat snap ik ook wel. Dat is nou eenmaal de natuur hè. Die mannen hebben sex nodig. Ik zie dat op mijn werk ook. Een groot deel van mijn klanten heeft een relatie. Ze bellen mij omdat hun vrouw ze niet wil pijpen of helemaal geen sex meer wil. Ja dan gaan ze het buiten de deur zoeken. Zoals een leeuw altijd zal jagen op een zebra, zo is een man nou eenmaal op zoek naar sex. Dat zijn de zekerheden van het leven. Als jij als vrouw denkt dat jouw man zoiets nooit zou doen, heb ik nieuws voor je: jouw man doet dat ook. Veel mensen denken dat omdat ik sex buiten de deur heb, mijn man dat ook mag, maar zo werkt het niet. Ik heb sex omdat ik er geld voor krijg. Als hij er geld voor zou krijgen, mag hij het ook met andere vrouwen doen. Dat heeft hij ook wel gedaan, maar het probleem is dat die vrouwen altijd verliefd werden. Op de een of andere manier is het voor veel vrouwen nou eenmaal moeilijk te scheiden: als je een keer met ze naar bed gaat en ze een complimentje geeft, zijn ze meteen hoteldebotel. Nou dat moeten we dus niet hebben.

Ik heb haar uitgenodigd

Wat ik wel laatst voor hem geregeld heb, is een triootje. Ik heb een collega waar ik het heel goed mee kan vinden en ik had al lang gezien dat zij hem leuk vindt en hij haar ook. Toen heb ik haar op een avond uitgenodigd om met ons te komen seksen. Dat was leuk. Van tevoren had ik al afspraken met haar gemaakt en na afloop heb ik ook met hem afgesproken dat ik niet wil dat zij direct contact hebben met elkaar via de app. Als hij haar naar een afspraak rijdt, wil ik ook niet dat ze aan elkaar zitten. Ik kan me wel voorstellen dat ze een keer samen naar een parenclub gaan. Dat vinden ze allebei leuk en voor mij hoeft dat toch niet meer zo. Als zij voortaan nou gewoon met hem gaat, dan kan ik mooi gaan werken.”

