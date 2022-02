De slaapkamergeheimen van Shanti: “De meeste mannen willen van me proeven alsof ik een snack ben”

Shanti: “De meeste mannen willen van me proeven alsof ik een snack ben, alleen ben ik geen tussendoortje, maar een driesterrenmaaltijd. Ik wil een echte verbinding. Op dit moment wil ik alleen nog maar sex met iemand waarmee ik ook kinderen wil maken en die ook die intentie heeft met mij. Die lat ligt zo hoog, dat er al twee jaar geen penetratie meer geweest is.

Ik date wel met mannen. Soms zijn er ook echt wel leuke mannen bij. Er is dan ook wel intimiteit, zoenen, voelen, heel af en toe laat ik toe dat een man me oraal bevredigt, maar geen penetratie dus. Ik wil eerst zeker weten dat het de ware is.

Van een sjamaan op Bali leerde ik hoe ik daarachter kan komen. Er zijn vijf criteria voor. Je moet eerst kijken of er een spirituele match is. Daarna zoek je naar een intellectuele match. Zijn die er allebei, dan kijk je naar de emotionele match, naar de fysieke match en pas daarna of er ook seksueel een klik is. Sinds ik dat toepas, komt er eigenlijk niemand door de keuring. Het stopt bij de emotionele match. Ik ben al zo lang en bewust met mijn ontwikkeling bezig. Ik zie mezelf op dit vlak als een grootmoeder en de meeste mannen als emotionele embryo’s of kinderen.

Het is diezelfde sjamaan die me ook heeft aangeraden om een jaar celibatair te leven, als ik echt voor ware liefde wilde gaan. Ik woonde destijds op Bali, waar ik hem vaak tegenkwam. Elke keer als ik hem zag, had ik weer een nieuw verhaal over een man die ik had ontmoet. Je moet je voorstellen Bali is echt een soort Temptation island in het groot. Er komen mensen naartoe die op zoek zijn, open staan, grenzen willen verleggen en bovendien allemaal mooi, lekker bruin en half naakt zijn.

Ik had in het vliegtuig ernaartoe mijn eerste date al te pakken. Het is gewoon een snoepwinkel. Ik genoot ervan. Al die mooie mannen. En bijna allemaal gaan ze weer weg natuurlijk. Soms was het voor mij helemaal prima dat een man weer terugging en andere keren heb ik echt tranen gelaten omdat ik zo’n klik voelde.

Die sjamaan hoorde mij elke keer weer over die mannen en wist ook dat ik eigenlijk op zoek was naar echte, diepe verbinding, chemie én commitment. Ik vind sex leuk, maar het is wel echt de kers op de taart. De slagroom is sensualiteit, de taart ben je zelf. Dat is je eigen intimiteit. Om echt bij jezelf te voelen hoe het zit, raadde hij me dus aan een jaar ‘vrij’ te nemen. Geen zoenen, geen knuffels, geen aanraking en geen enkele vorm van sex. Hij noemde masturbatie er niet bij, maar ik nam aan dat hij dat ook bedoelde. Ik heb dus een jaar lang niets gedaan, of althans bijna niets. Ik heb een keer gezoend, toen ik mezelf echt niet meer kon inhouden, maar het was heel kort en ik ben niet doorgegaan, terwijl ik dat zeker gewild had. Dus dat vind ik toch een prestatie. Ik heb zelfs een full body massage van de lekkerste man op aarde afgeslagen, omdat ik dat jaar echt vol wilde maken. Vind ik ook best heel knap van mezelf.

Na dat jaar voelde ik me echt een herboren maagd en dat wil ik dus niet zomaar weggeven aan de eerste de beste lekkere vent. Ik wil van zo’n man dat hij zijn hart openstelt, de verbinding aangaat en met mij kijkt waar het heen gaat. Dat durven mannen vaak dus niet, ze willen vooral snoepen, maar niet samen in het diepe springen. Daar kan ik niks mee.

Mannen met wie het niks wordt, krijgen van mij wel altijd een afscheidsgedichtje. Ik ben een spoken word artist en elke man die mij raakt krijgt minstens één gedicht. Dat spreek ik dan in als voice-bericht, dan weten ze meteen waarom ik niet meer wil afspreken. Er is een man over wie ik heel veel gedichtjes schreef. Hij voelt voor mij als mijn grote liefde, maar onze vriendschap is tot nu toe alleen platonisch. Als hij daar iets anders van wil maken, sta ik daar zeker voor open. Hij is superlekker. Maar ik ga zelf niks forceren. Ik geloof meer in riding the wave en niet meer in making the wave. Ik wil er niet hard voor werken, het moet vanzelf gaan.

Wat ik wel lastig vind, is dat ik enorm hou van intimiteit, sensualiteit en sex. Daarnaast wil ik eigenlijk een kind. Dat schiet natuurlijk niet echt op als ik de lat zo hoog laat liggen. Maar sex is voor mij gewoon heilig, zelfs masturberen doe ik nog amper. Ik wil geen substituten, ik wil geen half werk. Ik wil de echte liefde. Met minder neem ik geen genoegen.”