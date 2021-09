De slaapkamergeheimen van Sofie (38): “Alles was eigenlijk precies volgens het plaatje. Maar de seks ontbrak”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Sofie (38): “En toen was er ineens die man op de sportschool, naast mij op de loopband”

“We waren al dertien jaar bij elkaar. We hadden het goed samen. Leuk huis, twee lieve zoontjes, fijne vrienden, goede buurt. Alles was eigenlijk precies volgens het plaatje. Er was maar een ding dat er echt aan ontbrak: de seks. We deden het steeds minder en minder, op een gegeven moment was het nog twee keer per jaar. Ik voelde me daar zo ongelukkig door. Werd er ook onzeker van. Waarom wilde hij me nooit meer aanraken? Waarom wees hij me steeds af?

Hij vond het goed zo

Veel gesprekken waren er al over geweest. We hadden zelfs relatietherapie geprobeerd, maar de aanraakoefeningen die we meekregen, wilde hij niet doen. Hij had er gewoon geen behoefte aan, zei hij. Voor hem was het goed zo. Zo is het nu eenmaal in een lange relatie, dacht ik vaak. Je kunt niet alles hebben. Ik wuifde de spanning en frustraties weg, maar het knaagde wel…

Nieuwe spanningen

En toen was er ineens die man op de sportschool, naast mij op de loopband. We raakten aan de praat, het klikte en we kregen steeds intensiever contact. De aanraking, het zoenen, was voor mij overweldigend. Ik bloeide op, kreeg energie, levenslust, voelde me vrouwelijk en mooi. Ook mijn zelfvertrouwen groeide. Ineens werd het me duidelijk dat ik niet meer door kon gaan in een relatie zonder intimiteit. Dat wilde ik niet langer accepteren. En de intimiteit buiten de deur zoeken, dat wilde ik ook niet meer. Ik wilde trouw blijven aan mezelf.

Nieuwe start

Mijn man en ik besloten om uit elkaar te gaan. De man van de sportschool zag ik inmiddels al lang niet meer. Natuurlijk was het lastig om uit elkaar te gaan. Je weet niet waar je komt te wonen, je weet niet hoe je kinderen erop reageren, wat je omgeving doet. Er was veel verdriet en het gevoel gefaald te hebben, ‘op te geven’, overheerste. Heel lang heb ik ook gedacht: ga ik mijn gezin opbreken, mijn fijne leventje overhoop halen alleen maar voor de seks? Maar het was niet alleen de seks die ik miste. Het was de intimiteit, de romantiek, het aanraken en gezien worden.

Verlangen naar intimiteit

Ik ben dankbaar dat ik die stap heb gezet. Met mijn ex is de relatie goed; de liefde en de verbinding die we altijd al hadden, hebben we nu nog steeds, maar dan zonder de pijn en de frustratie van het verlangen naar intimiteit. Dat geeft lucht.

Ik geef de hoop niet op

En ik heb voor mezelf de kans gecreëerd om op zoek te gaan naar die echte romantische liefde, die ene persoon die echt bij mij past. Ik weet nog niet of ik die ga vinden, maar ik doe mijn best. Ik weet inmiddels wat ik wil en ik gun mezelf een vent met wie ik echt emotionele intimiteit en verbinding heb. Als het fysieke dan ook goed zit, ben ik helemaal happy. Ik zit op dating sites. Dat is een soort van tweede job. Wat veel werk! Het swipen, het chatten, de mislukte coffee dates, kop op en weer van voren af aan beginnen. ‘T is zeker even zoeken, maar ik geef de hoop niet op.

