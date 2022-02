De slaapkamergeheimen van Sybel (61): “Ik vond het vreselijk opwindend om vastgebonden te worden”

Wat gebeurt er in jouw slaapkamer? In onze rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week een lezeres over haar seksleven. Sybel (61): “Extra zuur vind ik het, dat ik pas op mijn 48ste ontdekt heb dat sex überhaupt leuk kan zijn.”

Bianca Looman Getty Images

Sybel (61): “Mijn man en ik hebben helemaal geen sex meer. Of althans geen penetratie. We bevredigen elkaar wel met mond en handen, maar penetratie lukt niet meer. Sinds ik uit de overgang gekomen ben, is de huid in mijn vagina zo dun geworden dat alles pijn doet. Het lijkt wel schuurpapier als hij me penetreert. In het begin probeer je dan nog wel wat, maar op een gegeven moment gaat je geest zich er ook mee bemoeien. Dan word je al gespannen bij het idee en gaat je lichaam zich schrap zetten tegen de pijn. Sinds een paar jaar hebben we het daarom maar helemaal los gelaten. Tot groot verdriet van ons allebei.

Trauma

Extra zuur vind ik het, dat ik pas op mijn 48ste ontdekt heb dat sex überhaupt leuk kan zijn. Ik ben twee keer verkracht in mijn leven en met mijn vorige man was ik vooral bezig om dat trauma te verwerken. Daarnaast probeerde wij om kinderen te krijgen, wat een enorme druk op ons seksleven legde. Echt genieten was er nooit echt bij.

Helaas bleef ik kinderloos en belandde ik in een depressie. Mijn huwelijk eindigde en ik kreeg steeds meer het gevoel dat er een andere vrouw in mij zat: een sensuele, sexy vrouw die ik er nodig eens uit moet laten.

BDSM

Na mijn scheiding ging ik op zoek naar die vrouw, onder andere door lekker te freewheelen. Ik had wisselende contacten en voelde me eindelijk helemaal vrij om echt voor mijn eigen plezier te gaan. In die tijd leerde ik mijn huidige man kennen en die was erg seksueel ingesteld. Hij zat ook in de BDSM scene en heeft mij daar ook in geïntroduceerd. Nou, er ging een wereld voor me open. Ik vond het vreselijk opwindend om vastgebonden te worden. Heb zelf wel eens met bondage onder mijn kleding door de stad gelopen. Heel sexy.

Mijn man was de meester en ik was de sub (onderdanige) en lange tijd ging dat hartstikke goed. Totdat bleek dat ik zelf eigenlijk ook dominant was. Te dominant om hem nog langer te gehoorzamen. Ik ging dan echt in discussie met hem bijvoorbeeld als hij me opdrachten gaf. Nou dat is dus helemaal niet de bedoeling. Steeds vaker kregen we woorden en uiteindelijk hebben we besloten de kist met BDSM spulletjes maar voorgoed op te bergen. Dat is echt een rouwproces geweest voor ons beiden, want we wilden het wel graag, maar het ging gewoon niet.

Huis-, tuin- en keukensex

Daarna zijn we over gegaan op huis-, tuin- en keukensex wat even wennen maar ook heel bevredigend was. Als we dan ’s ochtends wakker werden, vreeën we vaak even. ‘Even voelen of het nog past’, zei hij dan. Het raakt me echt als ik het nu zo weer vertel. De openheid en de vanzelfsprekendheid die er was tussen ons. En het plezier. Het is gewoon weg. Natuurlijk hebben we nu ook intimiteit, maar er ontbreekt een belangrijk deel van de puzzel.

Ik ben al bij de dokter, de gynaecoloog en de osteopaat geweest, maar voorlopig lijken alleen zetpillen de oplossing. Die moet je in je vagina inbrengen en daar wordt je huid dan wat dikker van. Ik heb ze een paar keer gebruikt, maar ik vond het niet per se helpend. Daarnaast zitten er veel bijwerkingen aan, waaronder dat je er kanker van kunt krijgen. Ik heb een lichte TIA gehad, zes jaar terug, dus ik ben extra voorzichtig met mijn gezondheid.

Ik ben nog op zoek naar andere oplossingen. Ik hoorde via via de er misschien laserbehandelingen mogelijk zijn, daar ga ik nu weer achteraan. En als ik echt helemaal geen andere uitweg zie, ga ik toch die pillen maar gebruiken. Ik wil ons seksleven nog niet opgeven, hoor. Voor mijn man wil ik dat niet, maar zeker ook niet voor mezelf. Anders zou ik maar tien jaar goede sex gehad hebben in mijn leven. Dat is echt te kort.”