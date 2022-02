Jaarlijks raken bijna 20.000 mensen vermist. Liannes vader was één van die mensen. 30 jaar geleden kwam hij niet terug na het vissen. Lianne (nu 47) was pas 16, maar herinnert het zich nog scherp. “Het is een blijvend litteken.”

Lianne: “Mijn vader en ik waren samen thuis. Om vijf uur ’s middags was het in augustus nog licht en warm en als natuurliefhebber was mijn vader dan graag buiten. ‘Ik ga even watervlooien halen’, zei hij. Met zijn schepnet, een emmer en zijn fiets verdween hij de hoek om, vast naar een sloot ergens dichtbij. ‘Is goed, tot zo’, riep ik hem nog na. Maar dat ‘zo’ kwam er niet meer.

Iemand op wie je kunt bouwen

Mijn vader was een stoere man. Hij werkte in de bouw en ging ’s ochtends altijd al vroeg naar de keet. Hij werkte hard, maar dat kon hij prima aan. Hij was kerngezond en nooit ziek. Het was een stabiele, fijne vader. Zo iemand op wie je kunt bouwen. Juist daarom was het zo vreemd dat hij die avond na een paar uur nog niet terug was.

Eerst was er geen paniek

Toen mijn moeder thuis kwam van de supermarkt en vroeg waar hij was, was er nog geen paniek. Misschien was hij met iemand aan de praat geraakt? De sfeer sloeg om toen het donker werd. Zo laat zou mijn vader echt niet meer ergens kletsen, toch? We belden vrienden, kennissen, maar vonden niets. Zou hij langs de kroeg zijn gegaan? Nee, dat deed hij nooit. Een ongeluk dan? Alle ziekenhuizen die we belden wisten van niets.

Op de fiets op zoek

Hoe later het werd, hoe moeilijker het was om een logisch scenario te bedenken. Mijn moeder en ik spraken onze zorgen niet naar elkaar uit, maar ik wist dat we allebei vreesden voor het ergste. We hadden nog geen mobieltjes - het was 1991 - dus hem even bellen kon niet. Daarom stapte ik op de fiets. Als 16-jarige, in het pikkedonker. Ik dacht niet eens na over de risico’s. Ik was in een roes. Het enige wat ik wilde, was mijn vader vinden. In het wilde weg fietste ik door onze buurt en checkte alle sloten. Niets. Op de brug naar het park stopte ik. Wat was ik aan het doen? Zo kon ik hem toch niet vinden? Achteraf is het maar goed dat ik niet het park ben ingegaan. Daar had ik hem per ongeluk kunnen vinden en dat was traumatisch geweest.

Het heft in eigen handen

Eenmaal thuis vond ik mijn moeder in shock. Ze zat zwijgend op de bank en staarde naar buiten. ‘We moeten de politie bellen’, beval ik haar. En dat deed ze. Mijn vader was altijd het hoofd van het gezin. Maar nu hij er niet was, moest ik - een vaderskindje - het van hem overnemen, vond ik.

Ik voelde dat het gedaan was

Mijn moeder bleef de hele nacht op, ik probeerde wat te slapen. Bij het minste geluid schoot ik overeind en keek ik door mijn raam de tuin in. Kwam hij toch nog thuis? Het was diep in de nacht toen ik hardop durfde toegeven dat de hoop verloren was. ‘Sorry pap, maar je leeft niet meer’, zei ik tegen mezelf en tegen hem, waar hij ook was. Het was gedaan, ik voelde het gewoon.

De volgende dag sleepte zich voort. In stilte zaten mijn moeder en ik thuis. Naar buiten kijkend, wachtend. We zeiden niets tegen elkaar. We wisten allang hoe laat het was, maar geen van beide durfde het hardop te zeggen. Of misschien waren we gewoon in shock.

De politie op de stoep

Ik schrok op van de bel. Natuurlijk hoopte ik toch nog op goed nieuws, maar toen ik twee rechercheurs zag staan, wist ik genoeg. Mijn vader was dood. Gevonden door een vrouw in het park. Voorover in de sloot, zijn fiets ernaast op de standaard. We kregen een papieren zak met zijn spullen. Achter het glas van zijn horloge zat zand en water. De rechercheurs startten hun onderzoek. ‘Was uw vader depressief? Was hij ziek? Had hij een levensverzekering?’ Wist ik veel of hij een levensverzekering had, ik was 16! En nee, hij was kerngezond. Juist daarom begreep ik niets van wat ik hoorde.

Ik moest sterk blijven

Mijn moeder en broer huilden, maar ik kon het niet. Zij stonden op het punt om helemaal in te storten, ik moest sterk blijven. Er moest van alles geregeld worden. Dat ik mijn vader kwijt was, kwam niet binnen. Heel even voelde ik een flits van besef, toen de regionale krant van 14 augustus op de mat viel. ‘Man verdrinkt in sloot’, stond er op de voorpagina, met naam en toenaam. Heel confronterend.

Achtergebleven met vragen

De geruchtenmolen in het dorp kwam meteen op gang. Verdrinken in zo’n laag watertje? Onmogelijk. Het moest wel moord zijn. Daarvan raakte ik even in paniek. Wat als dat zo was? Had hij pijn gehad? Was hij bang geweest? Ik zat met zoveel vragen. Bij de lijkschouwing kregen we alle antwoorden. Hij had geen water in zijn longen en was dus al dood voordat hij te water raakte. Waarschijnlijk kreeg hij uit het niets een hartaanval en viel hij in het water. Hij heeft niet lang hoeven lijden.

De lijkschouwing was heftig. Daar, op een kille tafel met een wit katoenen laken er overheen, lag mijn vader. Hij was helemaal blauw en opgezwollen van het water. Mijn moeder en broer moesten hard huilen. Ik niet. Ik vond het helemaal niet schokkend. Raar, misschien, maar ik was vooral blij toen ik zijn gezicht zag. Hij keek vredig, rustig, vriendelijk. Dat gaf me veel rust.

Ik hield het niet meer

Eén keer brak ik wel. Tijdens de condoleance. De kist bleef open omdat ik wilde dat iedereen hem zou zien. Niemand geloofde dat hij dood was. ‘Maar ik zag hem een paar dagen geleden nog fietsen!’, zeiden velen vol ongeloof. Door de kist open te laten, kon iedereen met eigen ogen zien dat het echt was. Het is alsof dat ook bij mij toen pas binnenkwam. Ik liet alles gaan. Al dagen hield ik me groot, maar toen we gezamenlijk afscheid namen, hield ik het niet meer. Snikkend schudde ik de handen en zag ik de kist dicht gaan.

Stiekem hulp gezocht

Daarna raapte ik mezelf weer bijeen en dat hield ik drie jaar lang vol. Thuis praatten we niet over wat er was gebeurd. Ik ging gewoon naar school, mijn broer werkte en mijn moeder vertelde iedereen hoe goed het met ons ging. Maar het ging niet goed. ‘Sterk zijn, sterk zijn’, sprak ik mezelf toe als ik op het punt stond om te breken. Ik had het gevoel dat ik mijn vaders rol binnen het gezin moest overnemen. Iemand moest het gezin bij elkaar houden. Maar ondertussen was ik verdrietig en voelde ik me eenzaam. Mijn moeder was emotioneel onbereikbaar, maar psychische hulp zoeken was ook not done. ‘We kunnen het toch zelf wel aan?’, zei ze dan. Stiekem, achter haar rug om, heb ik toch hulp gezocht. Ik móést met iemand praten over wat er allemaal was gebeurd.

Praten over het verlies

Dat luchtte enorm op. Ik leerde dat praten over je problemen geen taboe is, zoals mijn moeder deed geloven. Door het besef in te laten dalen dat mijn vader was overleden, werd mijn hoofd leger en de last op mijn schouders lichter. Na een paar jaar ging ik voor het eerst naar de plek waar mijn vader werd gevonden en ging ik met mijn omgeving praten over het verlies.

Een blijvend litteken

Het is inmiddels ruim 30 jaar geleden, maar mijn moeder en mijn broer kunnen er nog steeds niet over praten. Tot op de dag van vandaag. Dat vind ik jammer. Het verlies van mijn vader betekende daarmee namelijk ook het verlies van ons gezin. Ik spreek ze nog af en toe, maar een warme band is er niet. We zijn afzonderlijk van elkaar omgegaan met wat ons gezin is overkomen en dat dreef ons uit elkaar. Wat dat betreft is het een blijvend litteken.

Niet sparen, niet uitstellen

Toch heb ik ook mooie dingen overgehouden aan dit alles. Ik realiseer me als geen ander hoe snel het leven zomaar voorbij kan zijn. Daarom leef ik met de dag. Ik spaar niet voor mijn pensioen - wat als ik dat helemaal niet haal? - en ik stel nooit iets uit tot morgen. Daardoor leef ik volop en intens.

Het leven is rijker geworden

Daarbij heb ik geleerd wat het kan opleveren om te praten over je problemen. Mensen zijn soms bang om hun gevoelens op tafel te leggen. Maar dat kost juist zoveel moeite. Sinds ik begon te praten over mijn emoties, met een therapeut en mijn omgeving, is mijn leven een stuk rijker geworden. Ik hoefde het verlies van mijn vader niet meer krampachtig weg te stoppen en dat zorgde juist voor veel moois. Sinds ik het niet langer ontken, speelt mijn vader weer een rol in mijn leven. Ik vier zijn verjaardag, ik herdenk hem op zijn vermissings- en sterfdag. Natuurlijk is er nog veel verdriet, maar het is ook heel fijn om af en toe bij hem stil te staan.”