De zoon (22) van Denise maakte een einde aan zijn leven: “We wisten niet wat er in zijn hoofd omging”

Voordat de 22-jarige zoon van Denise een einde aan zijn leven maakte, besprak hij met niemand zijn sombere gevoelens. In de aangrijpende documentaire Mijn grote broer wordt het gezin vlak na deze ingrijpende gebeurtenis gevolgd. “Wij zagen alleen zijn stoere en lieve kant.”

Cathelijne Beijn Privébeeld

“Onze zoon Arie was een sprankelende, vrolijke, lieve en zachtaardige jongen. Hij zat vol levenslust, was ondernemend en erg sociaal. In zijn nabijheid voelde je je op je gemak. Hij zat bij het Zeekadettenkorps en volgde een opleiding op de Zeevaartschool in Rotterdam. Arie was echt mijn maatje en als gezin waren we heel hecht. Hij leek qua uiterlijk op mij en had het karakter van zijn vader: niet oordelend, bedachtzaam en bescheiden. Net als zijn vader wilde hij alles uit het leven halen. Toen mijn echtgenoot Arjan door een ongeluk een dwarslaesie kreeg en verlamd raakte, veranderde alles. Onze wereld stond op zijn kop. Arie’s rol in het gezin veranderde hierdoor ook. Hij was altijd al verzorgend en werd nu ook beschermend, vooral naar zijn jongere broer Gijs.

Donkere gedachtes

Tijdens zijn stage werkte Arie maandenlang op een schip. Hij had heimwee en voelde zich soms eenzaam. Dan had hij donkere gedachtes, zo bleek. Dat ontdekten we door de afscheidsbrief die we na zijn dood in zijn computer vonden. Al die tijd had Arie niets laten merken. Als hij terugkwam van zijn stage was hij het zonnetje in huis en hadden we het gezellig. Een keer tijdens de kerstvakantie voelde Arie zich ziek en at hij vrijwel niets. Dat was vreemd, want Arie hield erg van lekker eten. Na een paar dagen begon ik mij echt ongerust te maken. Ik stelde hem allerlei vragen om te achterhalen of hij ergens mee zat. Was er misschien iets naars gebeurt, of ging het slecht op school? Arie ontkende en zei dat er niets was om ons zorgen over te maken. Van depressieve of sombere gevoelens kregen we geen enkel signaal. Achteraf lazen we in zijn afscheidsbrief dat hij zich mentaal vaak erg slecht voelde. Arie besprak dat met niemand. Ook niet met zijn vrienden, of de mensen op zijn werk. Wij zagen alleen zijn stoere en lieve kant.

Ochtendkus

Op een zondag gingen Arjan en ik naar de film. Arie bleef thuis met Gijs. Toen we ’s avonds terugkwamen was het licht in de huiskamer aan en de keuken niet opgeruimd, wat ongewoon was. De jongens lagen al in bed. Wij gingen ook naar bed en de volgende ochtend vertrok ik als altijd naar mijn werk en Gijs naar school. Uitgerekend die dag was ik vergeten om Arie een ochtendkus te geven. Vanaf kantoor belde ik naar mijn man om te checken of Arie lunch voor hem had gemaakt, maar Arie leek nog te slapen. Mijn man zit in een rolstoel en kon niet zelf naar Aries slaapkamer boven. We hebben de buurvrouw gevraagd om te kijken waar Arie was. Vreemd genoeg lag hij niet in zijn bed.

Denise en haar zoon Arie. Beeld Privébeeld

Spoorloos verdwenen

Zijn jas hing aan de kapstok, zijn schoenen stonden in de gang en zijn portemonnee lag op het kastje. Er klopte iets niet. Arie leek spoorloos verdwenen. We belden iedereen, maar hij was nergens gezien. Het leek wel of hij gekidnapt was. Tegen de avond gaven we hem als vermist op bij de politie. Toen ik naar buiten liep om een sigaret te roken in de tuin, zag ik hem plotseling door het raam van de bijkeuken. Arie was dood.

Ik kon mijn zoon niet meer redden, we waren te laat. Voor zover ik mij kan herinneren gilde ik heel hard en zakte ik door mijn knieën. Ik zag een beeld wat totaal niet binnenkwam: het klopte gewoonweg niet met mijn voorstellingsvermogen. We belden 112 en binnen een paar minuten stond de kamer vol politie, ambulancepersoneel en de brandweer. Vanaf dat moment werd ons leven overgenomen.

Op zoek naar antwoorden

Vlak na het overlijden van Arie was ik wanhopig op zoek naar antwoorden. Ik was volledig in shock en voelde me van de aarde weggevaagd. Omdat ik continu naar Arie op zoek was, maar hem niet kon vinden, kreeg ik paniekaanvallen. Wat ik bedoel is: het drong langzaam door dat Arie voorgoed weg was en ik had nergens houvast. Ik kon gewoonweg niet bevatten wat er was gebeurd. Ik had nooit misère of een worsteling bij Arie gezien. Pas later, bij het vinden van de brief, werd me duidelijk wat er in zijn hoofd omging.

Arie’s dood is nu bijna vier jaar geleden. Terwijl ik Gijs zie opgroeien, blijft Arie voor altijd 22. Als moeder is dat pijnlijk, want ik heb geen enkele voorstelling van hoe ons leven zal lopen. Zal ik ooit oma worden, hoe ontwikkelen wij als gezin? De toekomst is onzeker en wankel. Sinds zijn dood ben ik extra beschermend naar Gijs, hoewel ik dat probeer af te leren. Met onze geestelijk verzorger praten we over wat ons is overkomen en hoe we daarmee omgaan.

Beeld Privébeeld

Lotgenoten

Mijn paniekaanvallen zijn bijna verdwenen. We zijn als gezin en familie hecht: we praten vaak over Arie. Als ik heel verdrietig ben, neem ik contact op met een lotgenoot. Zij verloor veertien jaar geleden ook een zoon door zelfdoding. We zijn beiden lid van de vereniging OOK (Ouders Overleden Kind); daar praten we over onze zoons en hoe we periodes van rouw doorkomen. Dat is beter dan welke therapie dan ook.

Arie was een bijzonder goed mens. Ik denk dat hij te gevoelig was, waardoor het leven zwaar was voor hem en hij voor zichzelf geen toekomst zag. Hij nam verantwoording voor zijn eigen leven, voor hem is het goed zo. Die keuze respecteer ik. Wij blijven achter met het verdriet. Het geeft troost dat het voor hem genoeg was en hij nu de rust heeft waarnaar hij zo verlangde. Ik geloof dat hij ergens anders nodig is. En op die plek is hij nu.

Rouwproces

Met de film hebben we een prachtig document van Arie. Door openlijk te praten over zelfdoding hoop ik een taboe te doorbreken. Aan het begin van de opnames dacht ik: als ik met deze documentaire één kind kan redden, dan is mijn missie geslaagd. Ook kunnen we met de film mensen steunen die in een rouwproces zitten. Dat wil ik laten zien, want in al je kwetsbaarheid zit ook je kracht. Ik hoop dat jongeren die met donkere gevoelens kampen door ons verhaal wél gaan praten. En dat dit document een opening kan zijn tot een gesprek.”

Mijn grote broer is gemaakt door Mercedes Stalenhoef en is een coproductie van Zeppers Film en de EO. De documentaire won afgelopen jaar de ‘Dutch Movies that Matter Award’ en is te zien op 2doc.nl en npostart.nl.

Vermoed je dat iemand die je kent aan zelfmoord denkt? Of heb je zelf gedachtes over zelfdoding? Bel dan gratis 0800-0113.