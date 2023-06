De zoon (23) van Nancy overleed door een dronken bestuurder: “‘Dit wordt ons jaar mama’, zei hij vlak daarvoor tegen me”

Op vrijdagavond 20 januari 2023 is Nancy’s zoon Darren onderweg naar een restaurant als een dronken bestuurder frontaal op hem botst. Negentien weken later is Nancy nog altijd radeloos: “Door één egoïstische actie is mijn zoon misschien wel zestig jaar ontnomen.”

Eva Breda Privébeeld Nancy

“‘Hé mama’, klonk zijn stem eerder die avond nog door de telefoon. ‘Je gaat heel trots op me zijn.’ Mijn zoon Darren vertelde me dat hij een goed gesprek had gehad met een bedrijf waarmee hij samenwerkte en een deel van het bedrijf mocht overnemen. ‘Ik ga vanavond niet meer uit omdat ik morgen een extra dag ga werken’, zei hij. Darren zou die avond alleen even een hapje eten in de stad met een kennis om het goede nieuws te vieren. Ik wenste hem veel plezier en was trots op mijn verstandige zoon, die het zo goed voor elkaar had. Zelf werkte ik ook naar een promotie op mijn werk toe. ‘Dit wordt ons jaar, ik voel het’, zei Darren dan ook vlak voordat hij ophing. ‘Ik hou van jou, mam!’'

Tientallen gemiste oproepen

Die nacht sliep ik bij mijn toenmalige vriend. Plots schrok ik wakker en zag ik tientallen gemiste oproepen. Van mijn ex, van mijn dochter, dan weer van mijn ex, dan weer mijn dochter. Niets van Darren. Wel een bericht van mijn buurvrouw: ‘Gaat alles goed? Er stond politie op je deur te bonzen.’ Mijn hart bonkte in mijn keel terwijl ik mijn kleding bij elkaar griste en naar mijn auto rende. Het is vast een ruzie, vast een misverstand, vast een onenigheidje, kalmeerde ik mezelf onderweg terwijl ik eindeloos mijn ex belde. Vlakbij mijn huis belde hij me terug. Ik hoorde enkel stilte. ‘Wat is er allemaal aan de hand?’, zei ik met trillende stem. Weer stilte. ‘Zeg iets!’ Heel zachtjes hoorde ik: ‘Onze zoon is dood.’

Nancy en haar overleden zoon Darren. Beeld Privébeeld Nancy

Samen borrelen en zingen

Alle moeders zeggen dat hun zoon geweldig is. De meesten zullen zeggen dat ze close met elkaar zijn. Ik doe daar absoluut niet voor onder. Darren is - was - een droomzoon. Ook al was hij al 23 jaar, hij bleef bij me wonen. Simpelweg omdat hij het zo gezellig vond. In het weekend dronken we graag samen een wijntje in de tuin, we bezochten concerten en we konden hele avonden naar muziek luisteren en luid meezingen. Natuurlijk was hij een gezonde twintiger die vooral vaak de hort op was met zijn vrienden. Tussendoor appten we de hele dag door met elkaar. Darren was vervlochten met mijn dagelijkse leven. De leegte die hij achterlaat is alomvattend.

Aangereden door een dronken bestuurder

Dronken. Dat was de man die hem frontaal aanreed toen Darren onderweg was naar zijn etentje. De dader reed 137 kilometer per uur op een weg waar hij 50 mocht. De auto waarin Darren en zijn kennis zaten, raakte hij aan Darrens kant. De persoon met wie Darren was, belandde met letsel maar weliswaar in leven op de intensive care. De hulpdiensten moesten Darren uit de auto snijden. Hij was op slag dood.

Moeder en zoon borrelden graag samen. Beeld Privébeeld Nancy

Verdoofd rende ik mijn huis binnen en stormde naar Darrens slaapkamer. Hij moest gewoon in bed liggen, toch? Daar lag hij niet. Ik rende de trap af. Hij lag vast op de bank! Ook die was leeg. Ik schreeuwde het uit, als een dier. De buurvrouw stormde op mijn gegil af en niet veel later stonden ook andere buren, familieleden en vrienden in mijn woonkamer. Ik herinner me nog dat ik hysterisch naar Darrens vrienden belde. Verder weet ik bijna niets meer van die nacht.

Driehonderd mensen op de uitvaart

Het is nu negentien weken geleden. In die negentien weken ben ik een andere vrouw geworden. Mensen herkennen me niet meer: mijn ingevallen gezicht, mijn donkere ogen. De dagen gaan als een waas aan me voorbij. De uitvaart van Darren herinner ik me alleen omdat ik deze heb laten filmen. De video kijk ik wekelijks terug. Driehonderd man was aanwezig toen we afscheid namen van mijn zoon. Zijn vrienden deelden verhalen over hun vriendschap, zijn beste vriendin deelde snikkend waarom Darren haar maatje was. De dag had niet mooier kunnen zijn, behalve als het allemaal niet was gebeurd.

Darren stond volop in het leven. Beeld Privébeeld Nancy

De dader haalt zijn schouders op

Als ik naar foto’s van Darren kijk, voel ik een achtbaan aan emoties. Liefde, natuurlijk, als ik kijk naar de foto’s waarop hij zijn armen om me heen heeft geslagen. Verdriet, als ik Darrens ogen zie stralen op de foto’s waarop we samen proosten of dansen. Ik voel echter ook zoveel woede. Het wordt me zwart voor de ogen als ik denk aan de man die dit veroorzaakte. De man die bewust de beslissing nam om te drinken op een avond dat hij nog moest rijden. De man die beneveld besloot het gaspedaal vol in te trappen. De man die ongedeerd, ongeïnteresseerd en zonder berouw in de rechtszaal zijn schouders ophaalde terwijl hij Darren misschien wel zestig jaar van zijn leven ontnam. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat veel dronken bestuurders enkel een taakstraf krijgen. Ook al is er nog niets gebeurd, je bent een groot gevaar voor de samenleving. Ik hoop dat mensen zich realiseren wat ze teweeg kunnen brengen als ze na een paar biertjes denken dat ze nog wel even naar huis kunnen rijden.

Nancy en Darren op een van hun vele feestjes. Beeld Privébeeld Nancy

Ik leef zonder te leven

Ik slijt mijn dagen in een muisstil huis, opverend bij ieder kraakje en piepje in de hoop dat het toch allemaal een fout is en mijn goedlachse zoon de voordeur binnen wandelt. Sinds kort ga ik weer een paar ochtenden in de week naar mijn werk, maar ik leef zonder echt te leven. Darrens vriendengroep is stuurloos sinds zijn overlijden. Ze stoppen met studies, kappen stages vroegtijdig af, zitten thuis, lopen allemaal bij een psycholoog. Door één egoïstische actie is mijn leven verwoest, staan allemaal jonge levens vol potentie op pauze en staat één leven voorgoed op stop.”