Dear Santa, ik ben héél lief geweest...

Voor wie eens wat originelers zoekt dan zo’n snoepjesstring (al die suiker is niet goed voor de poes, joh!), een verzameling van de leukste, sexy cadeautjes voor de feestdagen...

Ik ben getrouwd met de attentste cadeautjesgever ter wereld. Zo gaf hij me eens een flesje van het parfum dat ik in het begin van onze relatie altijd droeg, met de tekst: “Zo ruik je weer net zo lekker als toen.” Liefffff...

Aan een geslaagd cadeau gaat wat veldwerk vooraf, helemaal als het een sexy presentje moet zijn. “Het belangrijkste daarbij”, zo zei mijn lief desgevraagd, “is dat zowel de gever als de ontvanger er plezier aan beleven.” Dat luistert nogal nauw. Dat je geen armgrote dildo geeft aan je collega tijdens sinterkerstennieuw zal voor de meeste mensen geen verrassing zijn, maar ook in een langdurige relatie ga je soms nat.

Als je weet dat je bedpartner bepaalde toys spannend vindt of nieuwsgierig is naar rollenspellen, dan weet je wel in welke richting je het kunt zoeken. Koop geen sexy verpleegsterspakje voor iemand die het liefst een onesie draagt in de slaapkamer (en ik kan me voorstellen dat echte verpleegkundigen ook denken: ja, dahag!). Wees sowieso een beetje voorzichtig met het kopen van kleding of lingerie, want niets verpest de sfeer sneller dan een verkeerde maat. Of het nu de haul uit de uitverkoop van je favo webshop is (‘schuldig, edelachtbare’), of een slutty lingeriesetje tijdens de feestdagen. Zowel te klein als te groot is slecht voor het zelfvertrouwen. Ben je heel zeker van de maat? Dan is de keuze reuze.

Dankzij de cadeaugave van mijn lief hebben we een bescheiden erotische kunstcollectie in huis. Alles onder de €50,- gescoord op Marktplaats. Je maakt op die site eenvoudig een zoekopdracht aan met een paar steekwoorden en dan krijg je een seintje als er iets nieuws verschijnt. Een leuke bijkomstigheid van deze ‘hobby’: zo komen we nog eens ergens. We maken er vaak een middagje van als we iets ophalen en dat vinden we allebei heel gezellig. Een dubbele cadeautip dus eigenlijk!

Als je op zoek bent naar iets bijzonders, vergeet dan ook Etsy niet. Deze internationale Marktplaats heeft vaak verrassend leuke en originele erotische cadeaus. Ik moest glimlachen om deze sleutelhanger, maar deze paddle is natuurlijk ook geinig om een (on)uitwisbare indruk achter te laten (ik had al geschreven dat je éérst de seksuele voorkeuren van je partner moest kennen voordat je overgaat tot een aankoop, toch?).

Adventskalenders zijn top, zelfs als de decembermaand al is begonnen. Dan mag je namelijk in één keer een aantal cadeautjes uitpakken. Standaard zijn ze gevuld met chocolaatjes, maar je ziet ze ook steeds meer met cosmetica of drank en een paar jaar geleden kreeg ik van mijn lief een van de sexy varianten. Daar hebben we nog steeds veel plezier van. Ze zijn er onder meer van Easytoys, maar ook van Christine Le Duc. Er is zelfs een Satisfyer adventskalender.

Over Satisfyer gesproken: er is ook een Satisfyer ‘kerstbal’ voor in de boom. Ik vind dat elke vrouw een echte Satisfyer verdient, da’s toch wel een van de meest effectieve vibrators die ik ken.

Een fijn cadeau voor iedereen die van lezen houdt en een e-reader heeft: een abonnement op Kobo Plus. Voor €9,99 per maand kun je onbeperkt geselecteerde boeken lezen (en dat zijn er veel), en voor €12,99 per maand krijg je er luisterboeken bij. Mijn favoriete genre is – dat zal niemand verbazen – romantisch, 18+. Daaronder hangen nog verschillende subcategorieën aan erotische boeken, zoals BDSM, trio’s, en ook grote secties fantasy en paranormaal. Seks met een alien, anyone?

Nog meer in de serie ‘altijd goed’: massage-olie, inclusief die massage uiteraard. Ook een weekendje/nachtje weg is een sexy cadeau – en het hoeft niet duur of wild. Gewoon even er tussenuit zonder de rompslomp van alledag. Of een dagje sauna, samen naar een spannende film of expositie... er is zoveel leuks om samen in de stemming te komen. Een fles (alcoholvrije) bubbels belooft ook een gezellige avond.

Iets heel anders? Ik ben fan van het Instagram-account Writing raw. De sexy gedichten zijn inderdaad zo rauw als de naam doet vermoeden, maar ik wilde dat ik zo kon schrijven. Print ze uit op mooi papier en lijst ze in. Ik zou er blij mee zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Writer (@writing_raw) op 7 Dec 2022 om 4:25 PST

Als laatste vroeg ik mijn lieve Libelle-collega’s of ze nog suggesties hadden. Collega E. zei: “Een satijnen blinddoek die multi-inzetbaar is, ook voor vastbinden of spelen en strelen.” Sexy lingerie kwam voorbij, een naakt/boudoir-fotoshoot als cadeau of de foto’s daarvan cadeau doen is ook spannend, en last but not least: persoonlijke vouchers voor handelingen en/of spannende dates. Dat wordt een heel fijne, warme kerst!