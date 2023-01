Debbie (62) doet mee aan ‘B&B vol liefde’: “Ik zoek een leuke man, geen personeel”

Debbie de Jong (62) runt een bed & breakfast in twee grote boerderijen in Spanje. Ze heeft het prima voor elkaar daar in Catalonië. Een superleven dat ze een dikke acht geeft. Maar met een leuke Nederlandse partner aan haar zijde wordt dat cijfer misschien nog wel hoger. In het programma B&B vol liefde hoopt ze die leuke man te vinden.

Debbie is een oude bekende van het programma B&B vol liefde. In het eerste seizoen deed ze al een poging om via het televisieprogramma haar grote liefde te vinden. Helaas meldde die grote liefde zich toen niet aan en besloten ze om niet verder te gaan met de opnames. Maar nu het programma zo succesvol is en zoveel mensen bereikt, probeert Debbie het gewoon nog een keer. In de hoop dat die leuke, vrolijke, enthousiaste en stoere man, haar video deze keer wel ziet. Heel belangrijk: ze zoekt geen personeel, maar gewoon een leuke vriend die een beetje mee wil denken en vooral net zoals zij van elke dag iets leuks wil maken.

Een groot avontuur

Bijna achttien jaar geleden vertrok Debbie met haar ex-partner en twee kinderen van zes en negen naar Spanje. Inmiddels is ze alweer een tijdje alleen, nadat ze in 2018 is gescheiden. Haar dochter woont al een tijd weer in Amsterdam en ook haar zoon is kortgeleden weer in Nederland gaan wonen met zijn vriendin. Het leven in Spanje is nog net zo heerlijk als daarvoor, maar met een nieuwe vriend zou dat leven nóg leuker kunnen zijn. Die vriend proberen te vinden via een televisieprogramma vindt Debbie een groot avontuur: “Het is natuurlijk best kwetsbaar. Ik had uit angst kunnen zeggen, ik doe het niet. ik ga niet op televisie. Maar ik laat me niet door angst leiden. Ik houd van avontuur.”

Een partner vinden in B&B vol liefde

Hoe gezellig die Spanjaarden ook zijn, Debbie is in de liefde toch wel op zoek naar een Nederlandse man. Haar grote liefdes zijn altijd Nederlandse mannen geweest. Want in het Nederlands uit je je toch net even wat makkelijker en comfortabeler en je hebt meer geschiedenis samen. In Spanje komt ze die leuke, vrijgezelle, Nederlandse mannen niet tegen. In de b&b komen veel groepen, maar dat zijn dan toch vaak gezinnen of dames. En als Debbie in het laagseizoen tijd heeft om de hort op te gaan, dan zijn er in de omgeving weinig toeristen. Ze hoopt dat dit programma ervoor zorgt dat die leuke mannen wel haar kant op komen.

Wij willen de Libelle-lezeressen namens Debbie dan ook vragen: heb je een leuke buurman, broer, neef of vriend - van mijn leeftijd - die sociaal is en positief in het leven staat en waarvan je denkt: hoe is het mogelijk dat die man geen leuke vriendin heeft? Stuur haar video door! Want hoe meer leuke mannen zich aanmelden, hoe groter de kans dat Debbie een van de acht deelnemers is die een poging mag doen om de liefde te vinden in het programma.

