Debby’s kookvideo’s zijn een hit: “Voor sommigen ben ik het lichtpuntje van de dag”

Debby van der Zande (48) begon een vlog waarin ze kleding uit haar winkel liet zien. De boetiek is verkocht en inmiddels heeft ze 116.000 volgers op haar kookvlog: Debb’s Kökk’n oalerwets kokk’n.

Merel Brons Libelle

“Mijn mailbox zit vaak vol met berichtjes van volgers. Dan vertellen ze dat ze mijn recept hebben gemaakt of sturen zelfs een filmpje mee. Laatst mailde een moeder: ‘Mijn kind lust helemaal geen rode bieten, maar hoe jij ze maakt wel!’ Heel leuk om te lezen. Sommige reacties zijn een stuk emotioneler. Dan vertelt een volger dat hij eenzaam of depressief is of een burn-out heeft. ‘Jouw kookvlogs zijn het lichtpuntje van mijn dag, Debby’, kreeg ik laatst. Dat raakt me en ik stuur altijd een berichtje terug.

Mijn man en ik hadden een poeliersbedrijf waarmee we ook op allerlei markten stonden. Ons derde kind – een zoon – is gehandicapt en ik had mijn handen vol. De marktkramen hielden we aan, maar we besloten de winkel te verkopen, zodat ik meer tijd had voor onze zoon. Toen het leven met hem in rustiger vaarwater kwam, startte ik een boetiek. Twaalf jaar geleden begon ik met Facebook. Iedere dag postte ik mijn outfit of the day, waarmee ik liet zien wat er op dat moment in mijn winkel hing. Het commentaar was niet van de lucht. Heel Twente dacht dat ik gek geworden was, zo overdreven vonden ze het. Wat denkt ze wel niet? Zomaar van de kippen de mode in, dat kon toch allemaal niet?”

Gezond en simpel

“Ik heb me er weinig van aangetrokken en gestaag groeide het aantal enthousiaste volgers. Klanten kwamen direct de volgende dag om een outfit te ­kopen, het waren gouden tijden voor de ­winkel. Ik was er al gauw zeven dagen in de week mee bezig. Nieuwe kleding inkopen, foto’s maken, op internet zetten. Ik deed het met plezier, maar het vroeg zo veel van me dat ik op een ­gegeven moment de boetiek liet overnemen door mijn compagnon. Mijn Insta-pagina had nog steeds veel volgers, die wilde ik niet zomaar kwijt.

‘Wat eten we vandaag?’, is vaak het eerste wat mijn kinderen vragen als ze thuiskomen. En ook ikzelf heb warme herinneringen aan het eten dat mijn moeder vroeger op tafel zette. Mijn man en kinderen werken nog steeds in de poelierswinkel, dus ik vond het leuk om te laten zien wat ik met die kippen kookte. Zo ontstonden er steeds meer vlogs vanuit mijn keuken waarin ik gezond, maar vooral ook makkelijk eten klaarmaak. Ik heb geen zin om naar de winkel te moeten voor allerlei moeilijke ingrediënten, zoals citroengras of komijnpoeder. Dat is ook nog eens veel te duur. Ik geef er mijn eigen draai aan en houd het zo simpel mogelijk. Kennelijk slaan mijn vlogs aan, want ik heb veel volgers en de reacties zijn overwegend positief. Waar het hem in zit? Het is bij mij what you see is what you get. Een gewone vrouw uit Twente met het bijbehorende accent.In het begin heb ik zo veel commentaar gehad op de manier waarop ik praat, maar inmiddels lijkt iedereen er wel aan gewend.”

Haatberichten

“Ook is er natuurlijk altijd kritiek op de manier waarop ik het eten maak. ‘Moet er niet nog dit of dit in?’, wordt er dan gezegd. Of: ‘Zit er niet erg veel suiker in?’ Ik doe het op mijn manier, doe jij het vooral op de jouwe. De opmerkingen over mijn ­kookkunsten trek ik me niet zo aan, maar de nare reacties die mensen hebben op mij als persoon vind ik moeilijker. Soms gaat het zo ver dat ze me haatberichten ­sturen, vandaag ontving ik nog een heel nare kaart per post waarin iemand me voor van alles en nog wat uitmaakte. Ik vraag me dan ongerust af in wat voor een wereld we eigenlijk leven en of ik niet gewoon moet stoppen met dat hele Instagram. Gelukkig was mijn ­nuchtere zus er, die zei meteen: ‘Weggooien en van je af laten glijden’. Dat heb ik ­gedaan. Mijn ouders zijn al op leeftijd. Mijn ­vader heeft geen idee wat ik precies doe, hij houdt van het buitenleven en is er niet mee bezig. Mijn moeder weet het wel en vindt het leuk. Maar trots is ze op mij net zozeer als op mijn zus. Die werkt op de neonatologie-afdeling van het ziekenhuis. Wat zij doet, is vele malen indrukwekkender.”

Instagram: @debbyvdzande