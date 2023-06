Debora (42) woont in het Groningse aardbevingsgebied: “Geld biedt geen oplossing voor al het verdriet”

Scheuren in de muren, lekkage en schimmel. Door de aardbevingen is het huis van Debora van Zeebroeck (42) in het Groningse Losdorp zwaar beschadigd. “Dit was zo’n fijne plek, maar het voelt niet goed meer.”

Elselien Van Dieren Petronellanitta

“De terrazzovloer in de hal, de karakteristieke houten trap en de kamer en suite, ons huis is een fijne plek. Of moet ik zeggen: was een fijne plek? In onze voormalige pastorie van bijna honderd jaar oud verschenen tien jaar geleden de eerste scheuren. Inmiddels zijn de scheuren in de muren tussen de slaapkamers van onze dochters heel fors, je kunt je hand er zo in steken. Ook de fundering is door de aardbeving beschadigd, het huis zakt steeds schever. Het lekt, het waait binnen en er zit schimmel. Het voelt niet goed meer. Niet dat ik bang ben dat ons huis elk moment kan instorten, maar de schade wordt wel steeds erger. De fundering moet worden vervangen. Misschien is het wel beter het hele huis af te breken en weer op te bouwen, vanwege de kans op nog meer aardbevingen. Het gaat hoe dan ook tonnen kosten om alles weer te repareren, maar het Instituut Mijnschade Groningen (IMG) bood ons niet meer dan zestigduizend euro. Het is allemaal zó onrechtvaardig dat mijn man en ik naar de rechter zijn gestapt.

Wonen in het Groningse aardbevingsgebied

Ons huis staat in Losdorp. Er staan tachtig woningen en onze drie dochters kunnen gaan en staan waar ze willen. Je staat met een paar stappen midden in de natuur. En ze fietsen die twee kilometer zelf naar school, zo veilig is het hier. Behalve dan dat we in het bevingsgebied wonen. De meeste aardbevingen voel je niet eens, maar het zijn er tientallen per jaar. We waren op vakantie toen in augustus 2012 de aardbeving in Huizinge plaatsvond. De zwaarste ooit gemeten in Groningen, 3,6 op de schaal van Richter. De scheuren in ons huis door deze beving waren klein. Niks aan de hand, dachten we toen nog. Wel zonde natuurlijk, maar we kregen een schadevergoeding van ruim drieduizend euro om het te laten repareren.

Dat niemand de ernst van deze eerste scheuren heeft ingezien, bleek al snel, toen er nieuwe scheuren ontstonden. Zoals in 2018, tijdens de op één na zwaarste beving bij Zeerijp. Ons huis stond letterlijk te schudden. Tegen de tijd dat we ons realiseerden wat er gebeurde, was het alweer voorbij. De bevingen zijn bijna normaal geworden, maar dat zijn ze natuurlijk niet. En de schade die wij en veel andere Groningers hebben al helemaal niet.De scheuren repareren heeft geen zin, want ze komen gewoon weer terug en er ontstaan steeds nieuwe. Het IMG hield voet bij stuk, de schadevergoeding van zestigduizend euro was voldoende. We gingen in protest en tijdens een hoorzitting mochten we onze standpunten toelichten. Maar alle argumenten werden van tafel geveegd. Niets aan deze hoorzitting was professioneel en er werd respectloos met ons omgegaan. Ik kan er nog boos om worden. De schade aan ons huis zou zogenaamd zijn veroorzaakt door ‘te zware’ zonnepanelen op ons dak, door de droge zomer en door de kunststof kozijnen die de vorige bewoners hadden laten plaatsen. Hoe krijgen ze het verzonnen? We hadden verdorie een ingenieursrapport waarin werd bevestigd dat alle schade door de aardbevingen kwam, maar ze deden net alsof het onze eigen schuld was. Dat machteloze gevoel maakte mijn man Jo en mij heel strijdbaar.

Onrustige nachten

Wij zijn niet de enigen die dit overkomt. Er zijn meer dan honderdduizend mensen met bevingsschade, sommigen hebben gezondheidsklachten door al dit gedoe. Dat begrijp ik wel. De trage en oneerlijk ervaren procedures en de onzekerheid maken je kwetsbaar. Ik ken mensen wier leven het beheerst, die er somber van worden, slecht slapen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook weleens slecht van slaap. Wij zijn al tien jaar aan het strijden. Steeds weer moeten we van alles aantonen en bewijzen, gesprekken met de advocaat, wéér experts over de vloer, ik heb er weleens genoeg van. Laatst hoorde ik Jo aan mensen die we niet kenden het hele verhaal vertellen. Hou op, dacht ik, kunnen we het alsjeblieft over iets anders hebben? Ik wil niet dat dit, zoiets negatiefs, ons leven overneemt. Er zijn zo veel trieste gevallen, kan dit goed-komen? Het kost te veel energie, het bepaalt te veel. Ik laat het niet toe, maar diep vanbinnen zit wel de pijn. Het helpt om leuke dingen te doen, ook voor onze dochters. Dit heeft hoe dan ook invloed, al denk ik dat het ook voor hen normaal is geworden. De scheuren in de kamer van onze vijfjarige jongste zaten er al

toen ze werd geboren. Ik begin er weleens over om te checken of ze ongerust zijn, maar daar komt niet zo veel uit. Daarom schrokken Jo en ik ook zo toen onze oudste op een dag een tekening maakte met ons gezin en een beving erop. ‘Vlugten’ en ‘renen’ staat er. En op de laatste bladzijde onze vijf graven. R.I.P. schreef ze erbij. Omdat ons huis zo kapot is, investeren we niet meer. De kinderen mogen op de muren tekenen, dat is dan wel weer leuk, maar het is veel fijner als je iets moois van je huis kunt maken. Ik ben maar aan het ontspullen geslagen, voor als we tijdelijk ergens anders moeten gaan wonen. Of we nou de fundering laten vervangen of ervoor kiezen om het huis af te breken en weer op te bouwen, we zullen ons huis uit moeten. In ons dorp is niet zomaar een tijdelijke woning voor ons, en een jaar in een caravan met z’n vijven zien we niet zitten. Dus zullen we ergens anders naartoe moeten, verder weg van de vriendjes van de kinderen, van school, van alles.”

Gaswinning en schade

In 1959 wordt het grootste gasveld van Europa ontdekt in Groningen. In plaats van koken en stoken op hout en kolen, krijgen alle huizen aansluiting op aardgas. Als in 1986 de eerste aardbeving in Groningen wordt gemeld, houdt de politiek vol dat de gaswinning geen aardbevingen kan veroorzaken. Pas na een zware beving van 3,6 op de schaal van Richter in 2012 bij Huizinge, geeft de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) toe dat boren naar gas aardbevingen veroorzaakt. Groningers eisen schadevergoeding en minder gaswinning, zodat de aardbevingen verminderen en het gebied veiliger wordt. Voor veel mensen duurt die strijd nog steeds voort. In 2022 heeft de overheid op veel plaatsen een einde gemaakt aan de gaswinning, maar nog altijd zijn er bevingen in dit gebied. Circa 260.000 mensen meldden schade, die in veel gevallen nog lang niet is opgelost.

Lichtpuntje voor de rechter

“In maart diende onze zaak, heel spannend. Gelukkig troffen we een rechter die het dossier tot in de puntjes kende. Hij leek ons te begrijpen en liet duidelijk blijken dat hij de houding van het IMG niet oké vond. Bijvoorbeeld toen Jo de tekening van onze oudste liet zien.

Jo brak en ik deed mijn best om mijn emoties weg te slikken. ‘Het doet meer met kinderen dan je denkt’, zei de rechter. De advocaat van het IMG wilde de tekening niet zien, dat deed pijn. Dat je wegkijkt als iemand in tranen voor de rechter staat, vind ik onbegrijpelijk. Het tekent de houding van het IMG, de arrogantie en de frustratie dat we geen stap verder komen. Gelukkig zei de rechter dat hij de tekening aan het dossier zou toevoegen en het IMG ’m dan alsnog zou tegenkomen. Het IMG kwam met een pakket voorstellen dat de schadeafhandeling ‘milder, makkelijker en menselijker’ moet maken. Zoals een vergoeding van vijfentwintighonderd euro per beving. Dan ben je naar mijn idee dus niet aan een oplossing aan het werken. We kregen vijfduizend euro voor emotionele schade, maar geld biedt geen oplossing voor verdriet. Ik weet niet hoe dit verder moet. Zo veel huizen, zo veel gezinnen, zo veel leed. Ik zie wel een lichtpuntje in wat het IMG nu wil met de schadeafhandeling, ik hoop echt dat er beter met mensen wordt omgegaan.”

Eind mei hebben Debora en haar man Jo een schikking getroffen met het IMG. Na een jarenlange strijd is er eindelijk erkenning en kunnen ze de schade aan het huis oplossen en verder met hun toekomst.

Styling: Gwendolyn Nicole. Haar en make-up: Astrid Timmer. Decor: Yolenth@Studio Celeb. Kleding: Vanilia (broekpak), Margaux Lonnberg (vintage blazer), Jonak (sandalettes)