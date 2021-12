Deskundigen waarschuwen: déze kerstlekkernijen zijn giftig voor je hond

Of het nu een overgebleven toastje met brie, een likje jus of een klein stukje vlees is: hondenbaasjes vinden het leuk om hun viervoeter te verwennen. Maar voor de gezondheid van een hond kun je het beter niet doen.

Mensenvoedsel kan giftig zijn voor je hond. Volgens deskundigen van PurePetFood.com kunnen feestelijke lekkernijen bijvoorbeeld leiden tot braken, maagklachten, stuiptrekkingen of zelfs nierfalen. Zorg er daarom voor dat hij de onderstaande dingen niet van het aanrecht kan stelen:

Jus

Dit geldt uiteraard het hele jaar en niet alleen met kerst. Jus bevat namelijk ongelooflijk veel zout en zout is uiterst giftig voor honden. Honden kunnen gaan braken en oedeem, diarree of zelfs een epileptische aanval krijgen. Wanneer je hond toch zout heeft gegeten, kun je 'm het beste kleine beetjes water laten drinken. Hierdoor zorg je ervoor dat het natrium-chloorgehalte weer wordt verlaagd.

Druiven of rozijnen

In bijzonder veel kerstgerechten zitten druiven of rozen. Denk maar aan een pudding of kerststol. Je hond is er vast ook dol op, maar pas hier mee op. Druiven en rozijnen zijn hartstikke giftig voor honden. Na het eten van druiven en rozijnen kunnen er ernstige nierproblemen optreden.

Ui

Uien en de bijbehorende groenten, zoals sjalotten, knoflook en prei, zijn vaak het hoofdingrediënt in onze feestelijke gerechten, maar ze zijn super schadelijk voor honden. Wanneer honden ui binnenkrijgen, kunnen ze gaan overgeven of last krijgen van diarree. Soms kunnen rode bloedcellen zelfs beschadigd raken. Laat je viervoeter daarom nooit zomaar je bord aflikken.

Kaas en andere zuivelproducten

Hou je wel van een feestelijke kaasplank met kerst? Hou je hond dan goed in de gaten. Hoewel kaas niet per se giftig is voor honden, verdragen veel jonge honden lactose niet. Wanneer ze dit eten, moeten ze braken en krijgen ze diarree.

Alcohol

Deze lijkt misschien voor de hand liggend, maar het komt vaak genoeg voor dat er een glas bubbels ergens op een tafeltje staat waar de hond zo bij kan. De lever van een hond kan nog slechter tegen alcohol dan die van de mens. Alcohol is puur vergif voor een hondenlever. Als je hond iets binnenkrijgt, breng hem dan zo snel mogelijk naar de dierenarts.

Chocolade

De meeste mensen zijn dol op chocolade en hoe graag je het ook met je viervoeter wil delen: doe het niet! Ten eerste kan chocolade al snel voor overgewicht zorgen, vaak met diabetes al gevolg. Bovendien zit in chocolade het stofje theobromine. Dit stofje kan een slechte invloed hebben op jouw honds zenuwstelstel en zijn of haar hart.

Kunstmatige zoetstoffen

Suiker is slecht voor honden, maar dit geldt ook voor kunstmatige zoetstoffen. Vooral de lever krijgt het zwaar te verduren als een hond zoetstoffen binnenkrijgt. Geef je viervoeter dan ook geen lightproducten, want hier zit meestal het suikervrije stofje xylitol in.

Bron: Good to know.