Déze kerstfilm past het beste bij jouw sterrenbeeld

Voor ieder sterrenbeeld is er een matching kerstfilm. Doe er je voordeel mee:

Steenbok (22 december – 20 januari)

Jouw kerstfilm: The shining

Je snapt niet waarom iedereen zo weg is van romantische kerstfilms en alle zoetsappigheid. Het liefst zou jij op kerstavond een goede horrorfilm kijken, zoals The shining. In deze film vertrekt een schrijver met zijn gezin naar een verlaten hotel in Colorado om te werken aan zijn nieuwe roman. Maar onder invloed van het vervloekte hotel verandert Jack van een liefhebbende familieman in een bloeddorstige psychopaat.

Waterman (21 januari – 19 februari)

Jouw kerstfilm: The grinch

Natuurlijk líjk je niet op The Grinch, en natuurlijk wíl je niet zoals hij op een bergtop zitten om ieder jaar te haten op kerst, maar je hebt wel een paar dezelfde eigenschappen: hij heeft vaak keuzestress, is erg op z’n privacy gesteld en hoewel hij misschien hard overkomt, heeft hij maar een klein hartje.

Vissen (20 februari – 20 maart)

Jouw kerstfilm: The holiday calendar

In The Holiday calendar lijkt een magische adventskalender Kerstmis én het liefdesleven van hoofdpersonage Abby te voorspellen. Waarom de film zo goed bij jouw sterrenbeeld past, is de goede intuïtie die jij, net als Abby, hebt. Daarnaast is familie het allerbelangrijkste voor jou tijdens de feestdagen, net als voor haar.

Ram (21 maart - 20 april)

Jouw kerstfilm: The princess switch

Romantiek, sneeuw, prinsen en prinsessen: meer heb jij niet nodig. Want ondanks het feit dat de film behoorlijk wat vragen oproept (waarom heeft niemand de wissel door?), gaat het jou erom dat de film één en al kerst is.

Stier (21 april - 21 mei)

Jouw kerstfilm: Jingle jangle: a Christmas journey

Een Stier kan heel dromerig zijn. Kerstfilms zijn voor jou dan ook het perfecte excuus om even aan de realiteit te ontsnappen. De indrukwekkende animatiestijl van A Christmas journey zal je doen verwonderen, net als de magie in het verhaal. Een sprankelend sprookje voor jong en oud.

Tweelingen (22 mei - 21 juni)

Jouw kerstfilm: A Christmas inheritance

Tweelingen hebben twee gezichten. Een beetje zoals Ellen Langford in A Christmas inheritance dus. Ze brengt het familiebedrijf in gevaar met haar wilde feestgedrag, maar wanneer haar vader haar net voor Kerstmis naar Snowfalls stuurt, ontdooit ze door een bepaalde gebeurtenis en kan ze alsnog van het warme kerstgevoel genieten.

Kreeft (22 juni - 22 juli)

Jouw kerstfilm: A Christmas prince

Jij moet al huilen bij de openingsscène. De heerlijk zoetsapppige film A Christmas prince past perfect bij gevoelige en romantische Kreeften zoals jij. Het verhaal? Kerst begint vroeg voor een jonge, beginnende journalist als ze naar het buitenland wordt gestuurd voor een primeur over een knappe prins die binnenkort koning wordt. Je kunt al raden hoe dit afloopt, maar dat maakt voor jou niks uit.

Leeuw (23 juli - 23 augustus)

Jouw kerstfilm: Office Christmas party

Jij houdt wel van luxe en een feestje. Met Jennifer Aniston en Nick Bateman in Office Christmas party ga je sowieso een fijne kerst tegemoet. Ze organiseren een kerstborrel om een belangrijke klant binnen te hengelen en dat feestje loopt behoorlijk uit de hand. En ja, met het sentimentele gehalte zit het ook wel goed.

Maagd (24 augustus - 23 september)

Jouw kerstfilm: The Polar Express

Werkelijk alle kerstclichés scheuren in sneltreinvaart voorbij in The Polar Express. Vriendschap, moed, ‘the Christmas spirit’. Perfect voor een Maagd, die wel van tradities houdt. Jouw Kerstmis is niet compleet zonder een ritje in de Polar Express, op weg naar de Noordpool.

Weegschaal (24 september - 23 oktober)

Jouw kerstfilm: The holiday

Jouw liefde voor romantiek en reizen komt samen in de kerstklassieker The holiday. Een Amerikaanse en Britse vrouw brengen de feestdagen door in elkaars huis, en vinden zo allebei de liefde van hun leven. Jij hoopt ook ooit zoiets mee te maken, dus ben je al druk bezig met het plannen (in je hoofd) van jouw holiday getaway naar een idyllisch Engels huisje in de sneeuw. A girl can dream.

Schorpioen (24 oktober - 22 november)

Jouw kerstfilm: A very Murray Christmas

A very Murray Christmas is lekker excentriek en een tikkie dwars. Net zoals jij. Het is niet de standaard traditionele kerstfilm, want dat hoef jij niet per se. Daarnaast komt ook een dosis celebs aan bod in de film, waar jij niet vies van bent. George Clooney, Miley Cyrus, Chris Rock en eh... bijna alle andere Hollywood-sterren.

Boogschutter (23 november - 21 december)

Jouw kerstfilm: Holiday rush

Jij wordt enorm blij van Kerstmis en de antieke tradities. Dat de vader met zijn vier kinderen in Holiday rush dan ook als doel stelt om hen de perfecte Kerstmis te geven, verwarmt jouw hart. Hij verliest alleen zijn baan vlak voor de feestdagen, waardoor het lijkt uit te draaien op een ramp. Of zal de ware betekenis van Kerstmis floreren? Jij kunt wel raden wat het wordt, en dat vindt je enig.

