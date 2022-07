Deze souvenirs kun je beter niet mee naar huis nemen

Maar hoe weet je nu wat je wel en wat je niet mee mag nemen en wanneer heb je een vergunning nodig? Wij zochten het voor je uit.

Alcohol en tabak

Een belastingvrije wijn of sigaretten meenemen van vakantie? Het gebeurt vaker en het mag ook, maar wel met mate. Binnen de Europese Unie zijn deze regels iets soepeler, zo mag je vanuit de EU per persoon drie sloffen sigaretten en twintig pakjes shag meenemen, buiten de EU is dat één slof. Waar je binnen de EU 110 liter bier mag meenemen, is dat buiten de EU 16 liter. Best grote verschillen dus.

Kunst

Kunst mag je niet zomaar meenemen. Een schilderij, heel oud boek of antiek bij je bagage kan dus niet zomaar. Zonder vergunning krijg je die niet mee, best handig om te weten voor je een prachtig kunstwerk aanschaft. Let er trouwens ook op dat het stuk geen culturele waarde heeft. De Mona Lisa zul je dus gewoon moeten laten hangen en ook een stukje van het Colosseum kun je beter laten liggen.

Beschermde dier- en plantsoorten

De kans dat je van plan bent om na je safari een tijger in je koffer te stoppen, is natuurlijk klein. Maar ook spullen die zijn gemaakt van beschermde diersoorten mogen niet mee. Denk hierbij aan ivoren sieraden, krokodillenleren handtassen of een kam gemaakt van zeeschildpadden. Als je een souvenir koopt, moet je dus goed opletten waarvan het is gemaakt. Een stukje koraal is ook een no-go, hoe mooi het er ook uitziet. Een orchidee mag je wel meenemen, maar alleen als je kunt aantonen dat de plant is gekweekt en dat-ie niet in het wild voorkomt.

Wapens

De herinnering is vast overbodig, maar wapens mag je niet meenemen. Ook speelgoedwapens kun je beter op je vakantieadres laten. Nepwapens die op echte wapens lijken mag je in Nederland helemaal niet in je bezit hebben.

Groenten en fruit

Als je verse groenten en fruit wilt meenemen van je vakantieadres buiten de Europese Unie heb je een speciaal certificaat nodig: het fytosanitair certificaat. Deze regels voorkomen dat er ziekten uit anderen landen worden meegenomen.

Namaakartikelen

Heb je een goeie slag geslagen op een markt in het buitenland en een paar namaak merkschoenen op de kop getikt? Deze mogen gewoon mee naar huis, maar alleen als je niet de indruk wekt dat je er handel in gaat drijven.

