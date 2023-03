Dilara (43) werd slachtoffer van stealthing: “Mijn date deed stiekem het condoom af”

“Na een gezellige avond in de kroeg dacht ik dat ik een leuke man aan de haak had geslagen. Hij was mooi en leek de hele avond oprecht geïnteresseerd. Eenmaal thuis in de slaapkamer, toen ik condooms uit mijn tas haalde, begon het drammen. Kon het écht niet zonder condoom? Hij wist zeker dat hij geen soa had. En daarbij: onveilige seks voelde toch veel fijner? Wat was ik blij dat ik hem na zijn honderdste ‘ach, toe nou’ toch zover kreeg om bescherming te dragen tijdens de seks. Totdat het condoom - oeps - zomaar weg was.

Waar is het condoom?

Ik ontdekte het toen we van standje wisselden en hij opnieuw bij me naar binnen wilde gaan. Mijn oog viel op zijn penis, die hij in zijn hand hield. Het condoom was nergens te bekennen. Geschrokken keek ik hem aan: ‘Waar is het condoom?’ ‘Ach, dat schoof per ongeluk af’, antwoordde hij laconiek. ‘Het is te laat nu, laten we doorgaan’, voegde hij eraan toe, terwijl hij zichzelf schaamteloos weer bij me naar binnen probeerde te duwen.

Pas toen realiseerde ik me dat de seks al een hele tijd veel gladder had gevoeld. En had zijn geslachtsdeel ook niet een stuk warmer aangevoeld in me? Jaren eerder, als twintiger, was ik sekswerker en overkwam het me ook wel eens dat klanten het condoom stiekem afdeden. Temperatuurverschillen en een verschil in gladheid waren signalen waarop ik destijds altijd goed lette. Dat was werk, nu was ik dronken, echt opgewonden en dacht ik een oprechte klik met hem te hebben. Ik was geen seconde alert op het condoom.

Hij zei dat het een ongeluk was

Mijn date claimde dat het om een ongeluk ging, maar mijn onderbuikgevoel zei iets anders. Toch beet ik niet van me af, zei ik niet dat ik de situatie niet vertrouwde, werd ik niet boos toen hij nogmaals probeerde onbeschermd bij me naar binnen te gaan en kapte ik de seks niet af. Ik wilde niet moeilijk doen. Ik kon mijn onderbuikgevoel, dat hij het expres had gedaan, niet bewijzen en wilde vooral dat deze man me leuk vond, terwijl ik eigenlijk niet eens meer weet of ik hem wel zo leuk vond.

De volgende ochtend speelde de vrijpartij als een film door mijn hoofd. Eenmaal nuchter realiseerde ik me al gauw dat het niet om een ongelukje ging. Deze man wilde per se onbeschermde seks met me hebben. Zelfs toen hij zijn penis zonder condoom in zijn hand hield, duwde hij deze gewoon weer bij me naar binnen. Ik was erin geluisd, zodat hij zijn pleziertje kon hebben.

Slachtoffer van stealthing

Stealthing heet het, wanneer een man tijdens de seks het condoom verwijdert en zonder jouw toestemming of zonder jouw medeweten onveilige seks met je heeft terwijl je enkel hebt ingestemd met beschermde seks. In mijn sekswerk gebeurde het regelmatig dat een man zijn penis vastpakte en met een glijdende beweging het condoom afstroopte en tijdens de seks bij me naar binnen duwde. Destijds voelde ik me na zo’n ervaring altijd vies, maar ik trok het me niet persoonlijk aan. Die daders waren klanten, mensen met wie ik onpersoonlijke seks had en bij wie ik me van tevoren bewust was van de risico’s. Nu ging het om een leuke man die ik dacht te kunnen vertrouwen en aan wie ik heel duidelijk had gemaakt dat ik geen onveilige seks wilde.”

Wat je moet weten over stealthing De afgelopen dagen is de term ‘stealthing’ vaak voorbij gekomen in het nieuws. Het staat voor het zonder toestemming verwijderen van een condoom. Misschien heb je er nog niet eerder van gehoord, maar het komt vaker voor dan je denkt. Uit Australisch onderzoek blijkt dat 32 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen dit is overkomen. Hoewel stealthing een vorm van seksueel geweld is, staat het stiekem verwijderen van een condoom niet in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Eind februari 2023 stonden voor het eerst twee mannen voor de rechter voor stealthing. Nooit eerder werd hierover in Nederland een rechtszaak gevoerd. Toch zei de officier van justitie dinsdag dat het Openbaar Ministerie stealthing beschouwt als gedwongen onveilige seks, een vorm van verkrachting. Er werd dan ook een gevangenisstraf van een jaar geëist tegen de mannen.

“Hoewel ik duidelijk had gezegd dat ik geen onveilige seks wilde, nam ik het voorval vooral mezelf kwalijk. Toen deze man begon met drammen, voelde ik al dat hij mijn grens bereikte. Waarom zei ik toen niet dat ik geen zin meer had? En waarom werd ik niet boos toen hij zijn penis onbeschermd weer naar binnen duwde terwijl hij wist dat ik het niet wilde? Waarom had ik mijn seksuele gezondheid te grabbel gegooid om aardig gevonden te worden door een wildvreemde? Die laatste vraag was een wake-up call voor me. Sindsdien ben ik gaan nadenken over waar mijn grenzen liggen en waarom ik ze in deze situatie niet durfde te uiten. Langzamerhand begreep ik dat ik altijd zo in het leven heb gestaan: ik wil door iedereen leuk gevonden worden. Als vrouw leer je jong al dat je opa een kusje moet geven, ook als je daar geen zin in hebt. En dat je soms beter je brutale mond kunt houden omdat je beter een lief meisje kunt zijn.

Mannen moeten leren dat stealthing strafbaar is

Gelukkig hield ik geen soa over aan deze vrijpartij, maar helaas zijn er veel vrouwen die als gevolg van stealthing wel een soa opliepen of zwanger werden. En dan hebben we het nog niet eens over de mentale gevolgen van deze vorm van seksueel misbruik. Je voelt je na zo’n ervaring zo vies! Ik heb geschrobd en geschrobd onder de douche, maar het gore gevoel ging maar niet weg. Ook de schuldgevoelens vallen veel vrouwen die dit meemaken zwaar. Door slutshaming hebben veel vrouwen net als ik het gevoel dat zij medeplichtig zijn omdat ze instemden met seks. Wie A zegt moet ook B zeggen, toch? Het is de reden dat veel vrouwen, waaronder ik, geen aangifte van stealthing durven doen. Wie instemt met seks, stemt natuurlijk niet automatisch in met onbeschermde seks. Helaas kun je als vrouw weinig doen om te zorgen dat een man het condoom om houdt. Wanneer weet je of je iemand voor 100% kunt vertrouwen?

Wel zou het goed zijn als stealthing - hoe onschuldig het voor sommigen ook lijkt - in de toekomst hopelijk een strafbaar feit wordt, zodat vrouwen eerder aangifte durven doen. Dat er nu voor het eerst een stealthing-zaak is voorgekomen in Rotterdam, waarbij de dader een celstraf boven het hoofd hangt, vind ik dan ook fijn om te horen. De ongeluk-of-opzet-discussie blijft bestaan, maar wat duidelijk moet zijn is dat stealthing een vorm van seksueel geweld is waaraan vrouwen niets kunnen doen.”

Wat te doen als je stealthing meemaakt? Heb jij stealthing meegemaakt of wil je graag weten wat je moet doen als je hier ooit het slachtoffer van wordt? Wij vroegen het aan Iva Bicanic, klinisch psycholoog en directeur van Centrum Seksueel Geweld Nederland. Bicanic: “Wanneer je stealthing meemaakt is het belangrijk dat je zowel psychische als medische zorg krijgt en dat je bedenkt of je contact met de politie wilt. Omdat iedere situatie anders is, is er één ding dat je het beste kunt doen: bellen naar de hulplijn van Centrum Seksueel Geweld Nederland via 0800-0188. Hier zitten vierentwintig uur per dag professionals met wie je je situatie kunt bespreken. Het liefst bel je deze hulplijn zo snel mogelijk na het incident, omdat eventuele morning-afterpillen of bepaalde soa-medicijnen binnen enkele uren of dagen na het misbruik moeten worden ingenomen. Ook het veiligstellen van sporen is aan tijd gebonden. Bedenk je pas een paar dagen of weken later om te bellen? Dat mag altijd. We kijken dan samen welke hulp je nodig hebt. Onze professionals kijken altijd eerst met jou welke medische zorg je nodig hebt. We helpen je met het inplannen van soa-tests en bespreken zwangerschapsrisico’s. En wie weet zit het condoom nog wel in je vagina en moet deze worden verwijderd. Vervolgens checken we hoe het mentaal met je gaat. Stealthing-slachtoffers hebben vaak dezelfde vervelende gevoelens als verkrachtingsslachtoffers. We gaan met je in gesprek over wat je voelt en wat je nodig hebt. Onze hulpverleners staan klaar om je psychische ondersteuning te bieden. Daarna checken we of je de behoefte hebt aan contact met de politie of een advocaat. Stealthing wordt nog lang niet altijd als zodanig gezien, maar ís gewoon een vorm van seksueel geweld.” Het is misschien eng om te bellen, maar het is belangrijk om te weten dat je als stealthing-slachtoffer niet alleen bent. Er zijn professionals die kunnen helpen je mentale en fysieke gezondheid te bewaken. Dat is belangrijk, zoals bij iedere vorm van seksueel geweld.