Dilara ziet ingestorte flat van Turkse tante op tv-beelden: “Ze ligt onder het puin”

Met de meesten heeft ze inmiddels contact gehad. Alleen haar tante met haar twee kinderen geven geen teken van leven. Bilgiç vreest maandagmiddag nog het ergste: “We vermoeden dat ze onder het puin ligt”, zegt ze als als ze net ‘het twintigste rondje bellen’ met familieleden erop heeft zitten.

Maandagmorgen was er al vroeg paniek in de familieapp. Ooms, tantes, neven en nichten beschrijven hoe ze in allerijl het huis uit zijn gevlucht en in de ijzige kou wachten tot de heftige naschokken voorbij zijn. “Ze weten niet wat ze moeten verwachten. De angst voor nog een aardbeving is heel groot. Iedereen is in shock.”

De pech is dat Bilgiç ontzettend veel familieleden in het rampgebied heeft. Ze wonen in Adana, in Gaziantep, in Adiyaman, in Sanliurfa. Allemaal zijn ze getroffen. De meesten konden na de eerste beving veilig naar buiten vluchten, maar zagen na de tweede forse klap hoe hun huizen fors beschadigd waren. Hoe gebouwen of verdiepingen om hen heen instortten.

Tekst gaat verder onder foto

Dilara Bilgiç vreesde het ergste voor een tante en haar twee kinderen. Beeld Privefoto

Bilgiç prijst zich gelukkig dat ze met bijna allemaal contact heeft gehad. Bijna. Met één tante uit Adiyaman is er nog altijd geen contact geweest. Op tv kwamen beelden voorbij die het ergste doen vermoeden. Te zien is hoe haar flat volledig is verwoest en hoe buurtbewoners uit de brokstukken een kindje redden. In de avond komt het trieste bericht dat haar tante en haar kinderen zeker onder de brokstukken moeten liggen. “Onze aangetrouwde oom bleek niet thuis te zijn, hij was in een andere stad tijdens de aardbeving”, zegt ze.

Slecht nieuws

Bilgiç is zeker niet de enige die slecht nieuws te horen kreeg. Ook Serpil Canimoğlu heeft veel familie in het gebied en kreeg ook slecht nieuws te horen. Een nichtje was aan het werk in het ziekenhuis in Hatay dat instortte. “Mijn neef is er snel naartoe gegaan en heeft haar met twee anderen uit de brokstukken bevrijd. Helaas was mijn nichtje al overleden. De twee anderen heeft hij wel kunnen redden, vertelde hij net huilend aan de telefoon”, zegt Canimoğlu.

De familie is in shock. “Ze was de favoriete nicht van mijn vader waar hij nog heel vaak contact mee had. Op 10 april zouden ze die kant weer op gaan om familieleden te bezoeken. Het is even afwachten of dat nog kan doorgaan.”

Canimoğlu noemt het frustrerend om nu hier in Nederland te zijn. Vooral omdat ze zich zorgen maakt over hoe de familie de komende dagen moet doorbrengen in de kou. “En hoe gaan ze straks boodschappen doen? Aan geld hebben ze daar nu niets. Een paar tantes hebben goede huizen die overeind zijn gebleven, maar tegenover haar is alles ingestort. Het is zo frustrerend. We kunnen vanuit hier zo weinig doen.”

Toch proberen sommige Nederlanders nu al geld in te zamelen, zoals Suna Floret (39) uit Rotterdam. Ook haar ouders komen uit dit gebied en hebben veel familie, kennissen en vrienden die allemaal geraakt zijn. “Ik denk vooral aan al die kinderen. Wat moeten zij doen als ze geen huis meer hebben?” Ze is online een inzamelingsactie gestart en doneert het geld aan twee bevriende leraren.

Bron: AD