Dionne (32) schaamt zich voor haar overtollige huid: “Je schrikt je rot als ik mijn kleren uittrek”

“Ik heb heel hard gestreden om van mijn overgewicht af te komen, maar in m’n eentje lukte het me niet. Alles heb ik geprobeerd: ik ben naar een diëtiste geweest, heb allerlei diëten gedaan, niets hielp. Toen ik met mijn kinderen een dagje naar een pretpark ging en ik niet in het stoeltje van de achtbaan paste, wist ik dat er iets drastisch moest gebeuren. Want niet alleen mij werd de toegang tot de achtbaan ontzegd, ook mijn zoontje mocht er niet in omdat hij geen begeleiding had. Dat mijn kinderen de dupe werden van mijn overgewicht vond ik afschuwelijk. Toen heb ik besloten: ik ga voor een maagverkleining. Die kilo’s móésten eraf.

‘Jouw moeder is echt dik’

Ik had niet echt een specifiek doel qua kilo’s. Voor mij was het belangrijkste dat ik weer actief zou zijn en leuke dingen kon doen met mijn kinderen. Ook wilde ik niet dat ze gepest zouden worden met hun ‘dikke moeder’. Ze zijn 7 en 9 jaar en zelf hebben ze nooit iets over mijn gewicht gezegd, maar ik heb wel eens op het schoolplein gehoord: ‘Zo, jouw moeder is echt dik’. Dat doet pijn, ook al is het maar een kind dat het zegt.

Van 125 naar 75 kilo

Een half jaar na de maagverkleining was er 50 kilo af. Ik ging van 125 naar 75 kilo. Ik ben nu 3,5 jaar op hetzelfde gewicht. Vóór de maagverkleining werd verteld dat ik last zou krijgen van loshangend vel en dat een eventuele herstellende operatie niet vergoed zou worden. Ik had er dus rekening mee gehouden, maar dacht dat los vel minder erg zou zijn dan te veel kilo’s. Uiteindelijk is dat ook zo, maar ik moet wel toegeven dat het mijn ultieme droom is om van dat vel af te komen.

Van 125 naar 75 kilo Beeld Eigen beeld

Pijn

Het vel zit letterlijk in de weg en doet pijn. Ik sport veel, zo’n vijf keer per week. Als ik spring dan gaat het overtollige huid heen en weer en dat doet zeer. Mijn buik hangt naar beneden als ik ga planken of push-ups doe. Dat trekt en is ook pijnlijk. Ik gebruik daarom een buikband om te zorgen dat het een beetje op z’n plek blijft. Wat ook naar is, is dat er veel striae op mijn huid zit die kan jeuken. Als ik krab, gaat mijn huid snel kapot omdat het heel dun is.

Extra broekmaat

Door dat overtollige vel, heb ik ook een broekmaat groter nodig. Er zit toch echt een ‘stuk buik’ in mijn broek waardoor dat nodig is. Naast dat het teveel aan huid pijn doet, vind ik het lelijk en schaam ik me ervoor. Als ik een leuk zomerjurkje aan heb zie je alles zitten. Nou ben ik die kilo’s kwijt en zie ik er nog steeds niet echt leuk uit. Ik ben een alleenstaande moeder en durf zelfs geen relatie aan te gaan. Iemand zou zich rot schrikken als ik mijn kleren uittrek. Dat maakt me verdrietig, ik zou willen dat ik daar wat zelfverzekerder over was.

Herstellende operatie

Alleen mensen waarbij de overtollige huid heel erg is en die last hebben van smetplekken, krijgen een figuurherstellende operatie vergoed. Bij mij is het ‘niet erg genoeg’, dus een operatie moet ik zelf betalen. Ik heb het laten uitrekenen en het zou me € 15.000 kosten. € 5000 voor mijn borsten en armen, € 5000 voor mijn buik en € 5000 voor mijn benen. Dat geld heb ik niet. Veel mensen gaan naar Turkije om zich daar goedkoper te laten opereren. Ik zou dat niet durven. Als ik het geld ooit bij elkaar krijg, dan wil ik het laten doen door een arts die ik kan verstaan en waar ik naar terug kan gaan als er complicaties zijn. Ik ben aan het sparen, maar of het ooit gaat lukken om zo’n bedrag bij elkaar te krijgen weet ik niet. Als ik eerst alleen mijn buik en borsten kan laten doen, zou ik al blij zijn.”