Dit eten mag je absoluut niet aan je hond of kat geven

Knoop dit dus goed in je oren. Maureen Saunders, eigenaar van de Spring Valley Animal Hospital, en dierenarts Barbara Royal zetten op een rijtje wat je je huisdier beter niet kan geven.

Verstoppen maar, die pot

Zo mogen katten en honden beslist geen druiven eten. Ze vinden het ongetwijfeld wel lekker, maar het is niet goed voor ze en ze kunnen er allerlei allergieën door ontwikkelen. Maar dat is niet het enige. Geef ook deze ingrediënten en etenswaren liever niet aan je Poekie of Fikkie:

Pizzaresten

Mais

Sojasaus

Avocado's

Producten met zoetstof (bijvoorbeeld suikervrije kauwgom)

Aardappels

Pindakaas

Macadamia-noten

Gistdeeg van ongebakken brood

Chips

Uien en knoflook

Koekjes en andere zoetigheden, zoals chocola

Ieder dier reageert anders

Er moet wel bij gezegd worden dat het per dier verschilt hoe ze op bepaalde producten reageren. Net zoals bij mensen, reageert de ene hond of kat anders op chocolade, pindakaas of avocado dan de ander. Maar over het algemeen kun je deze producten beter niet aan je trouwe viervoeter geven.

Stukken beter

De Amerikaanse dierenarts dr. Royal stelt dat als we onze maatjes willen verwennen, we hen beter een 'vlees-achtige' snack kunnen geven. Dit staat dichter bij de oorsprong en de natuur van huisdieren. Bovendien moeten dieren veel proteïnen en vetten binnenkrijgen en zo min mogelijk koolhydraten.

Bron: Huffington Post & Raw Story.