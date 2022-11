Dít is het geheim van een gelukkig huwelijk

Omdat ik al 36 jaar dezelfde partner heb, wordt me wel eens gevraagd wat het geheim is van een goed huwelijk. Nou, daar komt-ie...

Mijn antwoord op die vraag luidt meestal schertsend: 90% mazzel en 10% geluk. Het lijkt me namelijk logischer dat je voor de diverse stadia in je leven een andere partner nodig hebt. Het lijkt me haast ónlogisch dat het steeds dezelfde is. Door ervaringen en omstandigheden verander je zelf en daarmee je behoeftes. Je schuift als het ware steeds een stukje op en niet noodzakelijkerwijs naar elkaar toe of parallel aan elkaar. Zo bekeken is het eigenlijk een wonder dat er na twintig jaar nog stellen samen zijn. Want wie is er op z’n 55e nog hetzelfde als op z’n 15e, 25e, 35e of 45e? Ik niet.

Op mijn 15e had ik geen vrienden - dus ook geen vriendjes - en te weinig zelfvertrouwen voor casual seks. Ik achtte mezelf niet lovable, mooi of leuk genoeg. Daar zou vrij snel een einde aan komen, maar ja, vertel dat een onzekere tiener.

Op mijn 25e had ik mijn eerste verliefdheid te pakken, voor het eerst seks met hem gehad, en meteen mijn eerste en enige relatie te pakken. Ik kon me geen leven zonder hem voorstellen, maar dacht ook wel eens: is dit het nou? We woonden samen, kochten een huis, kregen een kat en ik wachtte tot ik volkomen gelukkig zou worden. Shocker: zo werkt het niet.

Op mijn 35e had ik nauwelijks aandacht voor mijn relatie. Ik was moeder van een peuter en werkte minstens 50 uur in de week. Ik blufte me overal doorheen, maar was dodelijk onzeker. Was het wel een goed idee geweest om een kind te krijgen? En hoe ging ik dat ongeleide projectiel in goede banen leiden? (Antwoord: niet, maar dat hoeft ook niet.) En toen werd ik verliefd op een ander. OMG, wat was ik verliefd. Ik ging bijna vreemd, ik verzweeg, ik bleef en die verliefdheid zakte uiteindelijk weg.

Op mijn 45e had ik al jarenlang geen seks meer. Dat lag aan mij. Hij had het opgegeven na mijn zoveelste afwijzing van zijn toenaderingspogingen, terwijl ik dacht dat we er allebei ‘even’ geen zin in hadden. Erover praten deden we niet. En na verloop van tijd miste ik de seks ook niet meer. Eigenlijk was ik overal mee bezig, behalve met mijn relatie.

Nu ben ik 55, mijn seksleven is top en er is ruimte om te experimenteren en te reflecteren. De zoon is volwassen en de deur uit (en behoorlijk goed gelukt al zeg ik het zelf: slim, grappig, ambitieus, een prettig mens) en zijn vader en ik vinden elkaar leuker dan ooit. We maken weer tijd voor en zin in elkaar.

Was ik in alle bovenstaande levensfasen de ideale partner voor hem, en hij voor mij? Dat denk ik niet. Wat heeft geholpen is dat ik af en toe naar hem keek en dacht: ja, ik heb het goed, ik hou van hem en hij van mij. Hij is niet alles, maar wel veel. En dat zijn precies de doorslaggevende dingen. Laatst zei iemand tegen me: “Er is zoveel liefde van jou naar hem en er is alle liefde van hem naar jou.” Dus wat is het geheim van een goed huwelijk? Regelmatig goed naar elkaar kijken en ook af en toe wegkijken. En dan 90% mazzel en 10% geluk hebben met de timing daarvan.