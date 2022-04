Dit heb je nodig voor de tweekleurige panna cotta

1 vanillepeul

300 ml slagroom

300 ml hazelnoot- of amandelmelk

2 takjes tijm

25 g suiker

4 blaadjes gelatine, kleurloos (of agar agar zie tip 1 onderaan het recept)

Dit heb je nodig voor de pruimenpuree

1½ kg rode pruimen, gehalveerd en ontpit

100 à 150 g suiker

5 blaadjes gelatine, kleurloos (of agar agar)

Dit heb extra nodig voor de duo panna cotta

6 rechte of iets bolle glazen

2 cakevormen, plakband

theedoeken (zie tip 2, onderaan het recept)

staafmixer

Zo maak je de duo panna cotta

Verwarm de oven voor op 175 °C. Leg voor de puree de gehalveerde pruimen op een met bakpapier beklede bakplaat naast elkaar met het snijvlak naar boven en bestrooi met de suiker. Zet de schaal 25 minuten in de hete oven, haal de schaal er daarna uit en laat afkoelen.

Zet ondertussen 6 glazen schuin in de cakevormen (zie de tip onderaan het recept), dus 3 per cakevorm.

Maak dan de panna cotta: snijd de vanillepeul open en schraap het merg eruit. Breng in een pan de slagroom, melk, tijmtakjes en de suiker samen aan de kook met het vanillemerg en de lege vanillepeul. Laat circa 10 minuutjes zachtjes trekken. Haal dan van het vuur en verwijder de tijm en de vanillepeul.

Laat de blaadjes gelatine 5 minuten weken in koud water. Knijp de zacht geworden blaadjes uit en los al roerend op in de hete room. Laat tot lauw afkoelen, maar zorg er wel voor dat het nog vloeibaar is, en verdeel over de 6 schuin gezette glazen. Zet ze minimaal een uur in de cakevorm in de koelkast om op te stijven.

Maak ondertussen de pruimenpuree: houd 12 mooie pruimhelften apart en pureer de rest. Proef of het zoet genoeg is, voeg anders nog wat suiker toe. Meet 600 ml puree af – vul eventueel aan met water – en verhit 200 ml hiervan in een steelpan. Laat de blaadjes gelatine 5 minuten in koud water weken. Haal de puree van het vuur en roer de uitgeknepen gelatine erdoor. Meng de rest van de pruimenpuree erdoor. Laat weer tot lauw afkoelen, maar zorg er wel voor dat het nog vloeibaar is, en giet de puree dan bij de opgesteven laag panna cotta in de glazen die nu uit de cakevorm mogen en rechtop kunnen staan. Nu heb je tweekleurige panna cotta. Zet tot slot nog 3 uur in de koelkast om helemaal op te stijven. Leg bovenop 2 gebakken pruimhelften.

Tip 1: Liever geen gelatine? Gebruik dan in plaats daarvan agar agar. Vervang de gelatine in de panna cotta door 3 gram agar agar en de gelatine in de iets zuurdere pruimenpuree door 4 gram agar agar. In de tegenstelling tot gelatine moet agar agar door koude vloeistof worden gemengd. Breng al roerend aan de kook en laat nog enkele minuten zachtjes doorkoken.

Tip 2: Vul een glas met 200 ml water en plak boven aan het water een plakbandje aan de buitenkant van het glas. Giet er 100 ml water uit en zet het glas zo schuin in de cakevorm, dat het glas tot het streepje gevuld kan worden. Giet de glazen leeg en zet zo alle glazen vast met een plakbandje of neem een schone theedoek en ‘vlij’ deze tussen de glazen door voor stabiliteit