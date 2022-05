Dit is waarom je kat niet van gesloten deuren houdt

Wij mensen openen vaak alleen de deur van een ruimte als we er daadwerkelijk iets te zoeken hebben, maar bij katten zit dat heel anders. Of het nu de deur naar buiten, is, die naar de trapkast of de slaapkamer: katten willen het liefst dat ze allemaal open staan. En dat zullen ze je net zo lang duidelijk maken tot je ze op hun wenken bedient. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn, volgens de Amerikaanse dierenarts en -gedragstherapeut Dr. Lisa Radosta.

Territoriumdrift

Waar je het misschien niet meteen door hebt, is je kat de hele dag bezig met het afbakenen van zijn of haar territorium. Kopjes geven, krabben, met hun staart langs objecten strelen: alles om iedereen in en om het huis te laten weten dat het zijn of haar terrein is. Is er een deur dicht, dan kunnen ze die ruimte niet toe-eigenen en worden ze daar nerveus van.

Angst voor verlating

Als jij in een andere ruimte bent dan je kat en de deur dicht is, heeft hij of zij geen zich op jou, wat betekent dat je zomaar weg zou kunnen zijn. Als je een schrikkerige of bange kat hebt, kan het zijn dat een dichte deur ervoor zorgt dat het angstgevoel voor verlating wordt getriggerd.

Opgesloten gevoel

Een andere reden waarom katten een hekel hebben aan dichte deuren, is omdat ze niet graag opgesloten zitten in een en dezelfde ruimte. Ze houden van opties en kiezen, zo ook tussen ruimtes.

