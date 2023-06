Dít is waarom kersen zo goed voor je zijn

Kersenliefhebbers, dít is jullie moment! Want vanaf medio juni liggen de schappen weer vol met zoete kersen. Kersen zijn laag in calorieën, dus kun je ze als verantwoorde snack eten. Bovendien zijn ze hartstikke gezond: er zitten vitamine A, C en kalium in, meldt Gezondheidsnet. Kalium is bloeddrukverlagend en beschermt tegen hartritmestoornissen. Ook zit er bètacaroteen in, wat goed is voor je weerstand, huid, botten en tanden. Bovendien kunnen kersen zelfs diverse kankersoorten en ouderdom tegengaan.

Slapen en spierpijn

Ook de wetenschap heeft kersen hoog zitten. Een onderzoek van de universiteit van Michigan blijkt dat sporters extra voordelen hebben van het eten van kersen. Zo helpen kersen tegen spierpijn! En wanneer je regelmatig plafonddienst hebt of last hebt van onrustige nachten kun je overwegen om kersen te eten voor het slapen gaan. In de vrucht zit ook melatonine, dat een positieve invloed heeft op je nachtrust. Handig om te weten!

Fruit-alert app

Wil je precies weten wanneer je welke kers kan eten? Dan hebben we goed nieuws! In de Bloesem- en Fruitalert app krijg houden ze liefhebbers op de hoogte van de actuele status van de pluk van kersen. Zo weet jij precies waar en wanneer de kersen worden geplukt en welke dus lekker vers zijn! In de (gratis) app word je op de hoogte gebracht van alles rondom de fruitteelt, fietsroutes en leuke tips in de omgeving!

Als je de kersen eenmaal hebt gekocht, wil je ook weten hoe je de pitten eruit haalt. Dit is de makkelijkste manier om de pitten eruit te halen:

Bron: Ad, Bureau toerisme, Gezondheidsnet, Nutrition and you