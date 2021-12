Dit is waarom we eigenlijk een kerstboom in huis hebben

Al in de 13e eeuw wordt in een Frankische tekst over een groene boom vol kaarsen geschreven, al zou de traditie van de verlichte boom nog vele eeuwen ouder zijn. De groene boom zou volgens de 13e-eeuwse tekst centraal staan in de winterviering. In de late middeleeuwen plaatsten inwoners van een regio in Frankrijk een boom die werd versierd met kaarsen, goud, gekleurd papier, appels, koek en suikergoed in hun huizen. Halverwege de 19e eeuw waaide dit pas over naar andere West-Europese landen.

Hoe kwam dat?



Het was prins Albert, echtgenoot van Queen Victoria van Engeland, aan wie we het kerstritueel te danken hebben. Hij liet in 1841 een sparrenboom volgens de Duitse traditie opzetten. De Duitsers brachten namelijk tijdens de zonnestilstand in de winter versierde dennentakken in huis. De takken herinnerden hen aan het voorjaar.

Nadat prins Albert de boom introduceerde aan zijn vrouw, nam de adel en later ook de gewone burger de versiering over. En zie daar: een nieuw kerstritueel! Maar wij zijn dankbaar, want een kerstboom en andere kerstversiering staat nou eenmaal heel gezellig in huis. Al helemaal wanneer je in het donker thuiskomt van een lange werkdag.

Leuk weetje

De christelijke kerken, en dan met name de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de kerstboom lange tijd veracht. De spar heeft namelijk niets te maken met de inhoud van het kerstfeest. Tegenwoordig staat de kerstboom in sommige kerken symbool voor ‘Het Licht’. Voor anderen is het gewoon een goede sfeermaker.

Bron: Stemderbomen.nl.