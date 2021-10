Dít kost het jaarlijks als je je verwarming één graad hoger zet

Maar zonder dat je het doorhebt kost dat je aardig wat geld, blijkt.

Besparen

Zelfs als je de verwarming maar één graad omhoog zet, ben je volgens Milieu Centraal zeker vijftig tot honderd euro per jaar extra kwijt aan stookkosten. Maar je kunt er dus ook juist je voordeel uithalen. In de helft van de huishoudens staat de thermostaat op 21 graden Celsius, en als je dus zou kiezen voor 20 graden in huis, dan bespaar je daar minstens vijftig euro in een jaar mee. Ook die kleine beetjes maken dus uit, want één graad warmer stoken betekent gemiddeld 7% meer kosten voor verwarming. Het advies van Milieu Centraal luidt dan ook: “Als je actief bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg.”

Stijgende energieprijzen

Het is wel belangrijk om erbij te vermelden dat deze berekening al vorig jaar is gemaakt en de energieprijzen dit jaar enorm zijn gestegen. Als jij een vast tarief hebt bij je energieleverancier, scheelt dit waarschijnlijk niet veel. Maar als jij een variabel tarief hebt of toevallig net moet overstappen, moet je volgend jaar waarschijnlijk honderden euro’s extra aan energie betalen. Dan is het helemáál slim om de temperatuur een graadje lager te zetten. Je kunt dan wellicht zelfs 200 euro op jaarbasis besparen. Alleen kan de rekening dan nog steeds even hoog zijn, aangezien de prijzen in het algemeen ook zijn gestegen.

Nieuwe ketel

Wat ook slim is, als je geld wilt besparen, is de verwarming ontluchten. Een teveel aan lucht in je verwarming kan namelijk erg energieverspillend zijn. Je kunt dit heel simpel zelf doen. Op youtube zijn diverse video’s te vinden die dat laten zien.

Verder kan het een idee zijn om te investeren in een nieuwe ketel. Een nieuwe ketel is al snel 20% tot 25% zuiniger dan een oud exemplaar en daar bespaar je dan weer zo’n 270 euro per jaar mee. Dat komt omdat nieuwe ketels de pomp automatisch afstellen, waardoor je minder elektriciteit verbruikt. Op de lange termijn is dit vaak de moeite en de investering waard, dus. En het is niet alleen goed voor je bankrekening, maar ook nog eens beter voor het milieu.

Meer tips? Gelukkig kun je een paar dingen doen om te besparen op je energierekening. Of nou ja, om de kosten te beperken. Híer geven we nog wat extra tips.

Bron: Milieu Centraal.