Dit zijn de slechtste kraamcadeaus ooit gekregen

De baby is geboren, er valt een geboortekaartje in de bus en dan is het zaak om een leuk cadeautje te kopen. Veel daarvan valt goed in de smaak, zagen we in de reacties op onze Facebook-oproep voor de ergste kraamcadeaus. Het gaat immers óók om het gebaar. Toch zijn er dingen die je beter in de winkel kunt laten staan, zoals je hieronder kunt lezen.

10x opvallendste kraamcadeaus van de redactie en lezeressen

1. De persprijs

Elsbeth: “Deze goudgespoten citruspers kreeg ik in december 2001 van lieve en grappige vrienden, nadat ik na ruim vijftig (!) uur weeën mijn oudste zoon Pelle eruit had weten te persen. Nu kan ik er smakelijk om lachen, maar toen grijnsde ik als een boer met kiespijn. Au!”

Kraamcadeau Elsbeth Beeld Libelle

2. Peperdure draagdoek

Lillian: “Het slechtste kraamcadeau is datgene dat jij als kersverse moeder het liefst had willen krijgen. Zo kreeg ik ooit van een groep vriendinnen een superdure draagdoek. Hartstikke mooi, maar niemand had mij gevraagd hoe ik mijn dochter wilde gaan dragen/vervoeren. Een vriendin zwoor bij zo’n draagdoek en dus moest iedereen er eentje. Ik ben helemaal niet zo van het strikken, knopen en wikkelen. Die draagdoek eindigde op Marktplaats, uiteraard na enkele jaren stof vergaren in mijn kast.”

3. Porno

Anne: “Ik ben nu zestig jaar en twintig jaar geleden kreeg ik van collega’s van mijn man een mok in de vorm van een borst als kraamcadeau. Mijn man was net even weg en de collega die hem gaf lag in een deuk. Nu zie je die mokken of andere accessoires met borsten wel vaker, maar ik vond het twintig jaar geleden erg porno-achtig voor een kraamcadeau.”

Kraamcadeau Anne Beeld Libelle

4. Meisjeskleding

Anje: “Ik kreeg een vreselijk leuk pakje, helaas wel voor een meisje en niet voor de zoon die ik had gekregen. Het was met zoveel liefde gemaakt dat ik het tussen alle andere pakjes in de commode legde. Uiteindelijk groeide hij eruit en heb ik het met de rest van de kleertjes uit de kast gehaald en weggelegd.”

5. Dat komt me bekend voor...

Jannie: “Ik kreeg een pakje dat ik haar vijf jaar eerder zelf cadeau had gedaan, nog in de originele verpakking.”

6. Eieren voor de vader

Jori: “Onze oudste zoon werd in 1977 in Soest geboren. Daar kreeg mijn mán als kraamcadeau dertig eieren. De gulle gevers vonden dat ook de kersverse vader moest aansterken.”

7. Een tikkie te groot

Marion: “28 jaar geleden kreeg ik, bij de geboorte van onze zoon, een pyjama in maat 110; gekocht bij het Wereld Natuurfonds. Superleuk, maar ik moest hem wel erg lang bewaren voordat hij ’m aan kon.”

8. Ze kreeg niets

Treesje: “Ik beviel 44 jaar geleden in het ziekenhuis van een dochter. Naast mij lag een Turkse vrouw die ook net was bevallen van een dochter. Ik weet niets van de Turkse gewoontes omtrent geboortes van dochters, maar ze kreeg geen bezoek en geen cadeaus! Toen ik het ziekenhuis verliet, gaf ik haar wat van de babykleertjes die ik in overvloed had gekregen. Niet als sneer naar haar familie, maar gewoon omdat het kon.”

9. Schattig broekje

Lieve: “Ik kreeg een schattig jeansbroekje met brede pijpjes en kleurrijke bloemetjes erop geborduurd. Echt heel mooi... alleen had ik een zoontje gekregen.”

10. Het was al kapot

Ank: “Veertig jaar geleden kreeg ik een niet-werkende flessenwarmer in een half kapotte doos. De gulle gever hoefde niet op een paar centen te kijken, dus dit sloeg alles.”