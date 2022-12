Dit zijn Libelle's allermooiste liefdesverhalen van 2022

Karin (41) werd verliefd op de donorvader van haar kinderen

Karin had een grote kinderwens, maar geen partner. Daarom besloot ze voor anoniem donorschap te gaan. Tót haar beste vriendin Astrid iets anders voorstelde. “We zaten in de kroeg toen Astrid vanuit het niets zei: ‘Wat zou je ervan vinden als Arnout donor wordt van jouw kind?’ Ik was totaal verrast. Astrid en haar man Arnout waren goede vrienden van me, dus natuurlijk wisten ze van mijn kinderwens. Ik had net de eerste stappen gezet in het traject anoniem donorschap en een bijeenkomst bijgewoond over alleenstaand ouderschap. Het voorstel van Astrid kwam voor mij als donderslag bij heldere hemel, maar ik antwoordde meteen dat ik het geweldig zou vinden.” Karin krijgt een kerngezonde tweeling en met z'n drieën delen ze het ouderschap. De situatie verandert echter volledig als Astrid zich op een dag niet goed voelt en er een hectische tijd volgt.

Joke (67) werd opnieuw verliefd: “Zelf van wildvreemde mensen hoor ik dat ik straal”

Je bent nooit te oud voor de liefde, zo blijkt uit het verhaal van Joke Scipio. Na veertig jaar huwelijk werd ze plotseling verlaten door haar man, en ze had niet gedacht ooit nog verliefd te worden. Toch vond ze Johan (69). Ze twijfelden allebei of er op hun leeftijd nog wel een leuke, nieuwe relatie in zat, en ja hoor: al bij de eerste ontmoeting dartelen de twee hand in hand door Utrecht. Als we iets kunnen leren van Joke en Johan, is het dat het loont om de stoute schoenen aan te trekken in de liefde.

Hanneke (41) ontdekte dat ze ook op vrouwen valt: “Ineens ging er een wereld voor me open: dit kon dus ook!”

Libelle-columnist Hanneke Mijnster verbaasde iedereen toen ze uit de kast kwam, zichzelf misschien nog wel het meest. Boven haar bed hing als puber een poster van Johnny Depp en ze was helemaal weg van Dylan uit de serie Beverly Hills 90210. Ze was altijd met jongens bezig, vanaf de middelbare school was het één lange rij van vriendjes en verkeringen. Hanneke wist niet beter of ze was ‘gewoon’ hetero. Tót een man haar een paar jaar geleden vroeg of ze weleens ‘girl crushes’ had. Dat zette haar aan het denken. Zonder iemand iets te vertellen begint ze haar zoektocht, die eindigt in vuurwerk.

