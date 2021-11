Dít zijn volgens experts de liefste hondenrassen

Ze zijn aanhankelijk en vriendelijk. Dat laten ze onder andere zien door te kwispelen met hun staart, te likken of te springen.

1. Staffordshire-bullterriër

2. West Highland white terriër

3. Welsh corgi Pembroke

4. Cavalier King Charles-spaniël

5. Labrador

Liefde

"Hoewel elke hond anders is, wil iedere trouwe viervoeter geliefd zijn. En wanneer ze aandacht krijgen, zullen ze die liefde in meervoud teruggeven", zegt hondengedragstherapeut Karen Wild tegen de Britse site Prima. "Ze kunnen dit op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door te kwispelen of je te likken."

Genegenheid

Maar volgens Wild zijn er nog meer manieren waaraan je kunt zien of een hond zich op z'n gemak voelt en blij is met jouw aandacht. "Veel honden kantelen hun hoofd als ze enthousiast zijn. Of ze leggen hun hoofd op je knie. Het is belangrijk om te begrijpen hoe jouw hond genegenheid toont, zodat jij liefde terug kunt geven en jullie band beter wordt."

