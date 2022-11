Dochter Julia (19): “Ik zou haar zo graag willen vertellen over mijn vriendje en mijn rijbewijs”

Op 14 december 2018 werd Wilma de Jager (50) op klaarlichte dag vermoord door haar ex-vriend Ron. Wilma’s beste vriendin Marit, haar zus Rikje en haar dochter Julia kijken terug op die verschrikkelijke gebeurtenis.

Julia: “Mijn moeder was warm, liefdevol en zorgzaam. Als je iets fout deed, dan vond ze dat niet erg, ze gaf je het gevoel dat het toch goed was. Ze hield van ons en dat liet ze op verschillende manieren merken. Ze was creatief en kon goed knutselen, ze maakte bijvoorbeeld kleding en bouwde mee aan de praalwagens voor de jaarlijkse sinterklaasintocht. Op mijn vierde gingen mijn ouders uit elkaar. Dat was verdrietig, maar ik vond het heerlijk bij haar. Ze zorgde voor een liefdevol en gezellig thuis. Op mijn negende kreeg ze een relatie met de man die haar heeft vermoord. Ik vond hem vreselijk en had regelmatig discussies met hem, dan nam mama het altijd voor mij op. Hij zorgde voor steeds meer irritaties. Mama was gewoon veel te lief, maar uiteindelijk maakte ze het toch definitief uit. Ik merkte meteen het verschil. Ze bloeide op en had veel zin om leuke dingen te doen. Hij wilde mama niet loslaten, bleef haar bellen en appen en stond zelfs een keer onverwacht voor de deur. Dat vond mama vervelend en ik werd er nog bozer van.”

“Toen mama mij op 14 december ’s ochtends een broodje op bed kwam brengen omdat ik ziek was, vertelde ze mij dat we ’s middags na haar werk iets leuks gingen doen. Ze ging wel eerst nog even naar Ron om duidelijk te maken dat het echt over was. Halverwege de middag belde ik waar ze bleef. Toen ze niet opnam, wist ik het. Het wachten duurde een eeuwigheid, tot ik aan het eind van de middag de politie de straat in zag rijden, met mijn vader en twee broers. Huilend en schreeuwend ben ik naar buiten gerend terwijl ik riep: waar is mama? Ze hebben me opgevangen en naar binnen gebracht. De politie zei meteen: je moeder is omgekomen door een misdrijf en we hebben Ron aangehouden. Ik ben de trap op gerend naar mijn moeders bed en onder haar dekbed gaan liggen, zodat ik haar geur kon ruiken en me dicht bij haar kon voelen. Het liefst was ik daar voor altijd gebleven, maar we moesten meteen allemaal vragen beantwoorden van de recherche.”

“Toen we drie dagen later naar mama toe mochten, voelde ik een spanning zoals ik die nog nooit eerder had gevoeld. Ik schrok me een ongeluk, wat was ze toegetakeld. Ik wilde weten wat er was gebeurd en probeerde zo veel mogelijk details in me op te nemen. Ik was bang om haar aan te raken, maar achteraf ben ik toch blij dat ik dat heb gedaan. En dat ik heb meegeholpen bij het verzorgen en aankleden, omdat ik wilde dat ze er zo mooi mogelijk uitzag. Voor haar uitvaart heb ik van tevoren een liedje ingezongen dat op de dag zelf werd afgespeeld: Dit pakt niemand ons meer af van Kim-Lian van der Meij. Die tekst zegt: Dit is geen afscheid, want jij gaat niet weg. Ik blijf je zien, ik blijf horen wat je zegt. Dat voel ik nog steeds zo, maar ik mis mijn moeder wel heel erg. Op haar verjaardag kom ik liever mijn bed niet uit. Het meest mis ik haar op de leuke momenten. Sinds kort heb ik een vriendje en ik heb mijn rijbewijs gehaald, dat zou ik haar graag willen vertellen. Dat kan niet meer, maar ik draag altijd een ketting waar een vlindertje aan hangt als herinnering aan haar. Als ik haar mis wrijf ik erover. Zo is ze toch nog een beetje bij me.”

Op 14 december 2018 werd Wilma de Jager vermoord door Ron K., in zijn huis in Hoogland. Hij wurgde haar en stak haar terwijl ze nog leefde meerdere malen met een keukenmes in haar hals en nek. Nog dezelfde dag werd hij gearresteerd. Ron K. kon zich niet beroepen op ontoerekeningsvatbaarheid. In juli 2019 bepaalde de rechter ‘opzettelijke doodslag’ en kreeg hij een gevangenisstraf van elf jaar.

