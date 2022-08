Dora (39): “Ik dacht snel weer een relatie te hebben, maar dat blijkt een enorme misvatting”

Dora (39): “Daar sta je dan. 39 jaar, een kind, en in geen velden of wegen een man te vinden. Van tevoren had ik niet kunnen bedenken hoe moeilijk het is om nog een relatie met iemand te krijgen als je eind dertig bent en moeder. Ik had altijd wel relaties. Soms een paar maanden, soms een half jaar en een paar langere van een jaar of vijf.

Snel weer een relatie

Uit mijn laatste relatie werd Sam geboren, maar omdat mijn ex-vriend zelf nog een kind was, werd al snel duidelijk dat onze relatie geen stand zou houden. We gingen vriendschappelijk uit elkaar en troffen een goede omgangsregeling. Sinds een jaar begeef ik me weer op de vrijgezellenmarkt. Ik ga expres naar feestjes waarvan ik weet dat er vrijgezelle mannen zijn en heb me door vriendinnen zelfs al op blind dates laten sturen. Ik was er vast van overtuigd dat ik wel weer snel aan de man zou zijn, maar dat blijkt een enorme misvatting.

Hij vond het een ingewikkelde situatie

De mannen die ik tegenkom, haken stuk voor stuk af. Meestal met smoesjes, maar steeds vaker hoor ik ook dat ze geen zin hebben om in een ingewikkelde situatie terecht te komen met mij, mijn kind en mijn ex. Wat ik ze ook vertel, dat we het allemaal goed geregeld hebben, dat ik ook hele dagen vrij ben als Sam bij zijn vader is of dat Sam een heel makkelijk kind is, het mag allemaal niet baten.

Voor de rest van mijn leven alleen

Laatst zei een man, die ik overigens ontzettend leuk vond: ‘Luister Dora, ik weet dat ik altijd op de tweede plaats zal komen bij jou. Een kind komt voor een moeder altijd op de eerste plek, maar dat zou ik alleen kunnen verdragen als het om mijn kind ging.’ Ik snapte wat hij bedoelde, maar ik moest er ook een beetje van huilen. Betekent dit nu dat ik voor de rest van mijn leven alleenstaand zal blijven? Dat Sam en ik het met zijn tweeën moeten rooien? Dat ik nooit meer met een gezin op vakantie zal gaan? Ik vind het idee bijna ondraaglijk en probeer de moed niet op te geven, maar ik moet eerlijk zeggen dat het me niet makkelijk wordt gemaakt.”