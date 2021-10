Dorine (51): “Spijt van de vaccinatie heb ik niet, maar het was een moeilijke beslissing”

“Dat het vaccin van AstraZeneca in de media werd neergesabeld, hielp natuurlijk niet. Zeker in het begin van de coronapandemie hield ik alle nieuwsberichten nauwlettend bij en was ik - net als de meeste mensen - best bang. Voor de ziekte zelf, maar óók voor het vaccin en de bijwerkingen.

Beïnvloed door de berichtgeving

Vrienden speculeerden over een moedwillige aanval en een verandering van je DNA, op het nieuws hoorde ik over de verhoogde kans op trombose bij een vaccinatie van AstraZeneca en ik wist oprecht niet meer wat en wie ik nu moest geloven. Ik liet me beïnvloeden door de negatieve berichten. Dus toen die envelop kwam met de uitnodiging voor mijn vaccinatie, schoof ik hem bewust even aan de kant.

Bijwerkingen en overwegingen

Vijf jaar geleden kreeg ik borstkanker en de hele rataplan die daarbij komt kijken. Chemo, bestralingen en een operatie, plus nog vijf jaar een hormoonkuur met een anti-oestrogene werking om de kans te verminderen dat de tumor terugkeert. Maar ja, die hormonen zijn geen pretje. Ik kwam meteen in de overgang, kreeg vreselijke opvliegers en mijn fibromyalgie werd erdoor versterkt. Door de chemo heb ik bovendien last van chronische vermoeidheid en neuropathie, wat in mijn geval betekent dat de uiteinden van de zenuwen in mijn voeten zijn beschadigd en het vaak voelt alsof ik over glas loop.

Ik zit nu aan het einde van die vijf jaar en overweeg of ik nog eens zo’n kuur zal doen. Voor het tegengaan van de kanker is het beter, zo blijkt uit recente studies, maar het is even de vraag of dat opweegt tegen alle bijwerkingen die ik ervaar. Nu las ik een pauze van vier maanden in. Als de verschillen niet zo groot zijn, en de bijwerkingen behapbaar, dan ga ik door met de hormoonkuur.

Priktwijfel

Nee, ik heb mijn priktwijfel niet met mijn oncoloog en mijn huisarts besproken. Daarmee wilde ik ze niet lastigvallen. Toch ging ik steeds meer denken aan de risico’s van ziek worden door corona. Ik ben vlak langs mijn longen en mijn hart bestraald, en het zit daar nog vol met littekens. Wat zou het virus met mij doen?

Binnen het gezin hadden we ook verschillende opvattingen. Mijn zoon wilde zeker vaccineren, mijn man en dochter twijfelden net als ik. ‘Kan ik straks wel kinderen krijgen?’, vroeg mijn dochter zich af. Uiteindelijk besloot ik voor de prik te gaan. Zonder vaccin kon ik mijn moeder niet bezoeken en kon ik mijn cliënten - ik werk als coach - niet omarmen. Ik leef heel voorzichtig, maar kan dat niet op deze manier blijven volhouden. Ik ben zonder vaccinatie kwetsbaar als ontvanger van het virus, maar ook een gevaar voor mijn moeder. Ik ging niet meer bij haar langs, niet meer naar de supermarkt en miste de sociale contacten enorm.

Vaccineren

Uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt om me te laten vaccineren. Bewust in het weekend, omdat ik niet wist hoe ik erop zou reageren. Ze prikten bijna in de verkeerde arm, omdat de prikker niet had gezien dat ik borstkanker heb gehad. Vanwege de verwijdering van mijn lymfeklieren moest de prik bij mij rechts in plaats van links. De prik zelf was pijnlijk en nadien zat ik in de auto een potje te janken, omdat ik me er nog steeds niet helemaal goed bij voelde. Opmerkelijk wel, dacht ik later, want voor mijn huwelijksreis naar Egypte liet ik me destijds moeiteloos vaccineren. Blijkbaar hebben die chemo’s en de negatieve nieuwsberichten toch hun sporen nagelaten.

Spijt van de vaccinatie heb ik niet. Ik voel me goed nu en ik mag gelukkig mijn moeder weer knuffelen. Warm contact en verbinding zijn toch wel het allerbelangrijkst in het leven.”