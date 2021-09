Douwina’s zoon werd op z’n 19e al vader: “Ik was in shock, hij zat in het examenjaar van de HAVO”

“Hij heeft altijd gezegd dat hij vader wilde worden, maar natuurlijk was dat iets voor later. Zoiets plan je niet als je in het laatste jaar van de middelbare school zit. Toch hebben hij en de moeder, die toen 17 was, geen moment getwijfeld of ze het kindje zouden houden.

Over tijd

Bas en Josine zaten bij elkaar in de klas. Ze werden verliefd en waren anderhalf jaar samen toen ze ontdekten dat Josine over tijd was. In plaats van in paniek te raken, regelden ze alles zelf. Ze kochten een zwangerschapstest, zijn samen naar de huisarts gegaan en werden doorgestuurd naar de verloskundige voor een echo. Pas daarna vertelden ze het ons. Ik voelde al een tijdje dat er iets aan de hand was, maar omdat Bas me altijd alles vertelde dacht ik: ik vraag niets, hij komt vanzelf wel. Dat hij thuis zou komen met een echofoto en het nieuws dat hij vader werd, had ik natuurlijk nooit verwacht.

Volwassen leven

Ik schrok me rot en vroeg meteen of ze zeker wisten dat ze het kindje wilden houden. Dat vond hij een domme vraag, ze wilden ervoor gaan. Zonder enige twijfel. Vanaf het moment dat ze het hartje hoorden bij de verloskundige, waren ze blij met de zwangerschap. Ik kon alleen maar denken: hoe moet dat nou? Hij zou rechten studeren in Utrecht, op kamers gaan. Hoe moest dat nu? Waar moesten ze wonen? Hij stapte als tiener meteen het volwassen leven in.

Eentje erbij

Omdat hij er zelf blij mee was, liet ik mijn zorgen vrij snel los. Als hij ervoor wilde gaan, dan zouden we dat met z’n allen doen. Na de eerste schrik dacht ook mijn man er zo over. Het is niets ergs, geen ziekte ofzo. We dachten: beter eentje erbij, dan eentje eraf. We maakten een afspraak met haar ouders en gingen meteen de praktische modus in. Hoe gingen we dit regelen met z’n allen?

Samenwonen

De ouders van Josine hebben een groot huis en boden aan hun zolderverdieping te verbouwen voor Bas, Josine en de baby. Zo konden ze samenwonen, zelf voor hun kindje zorgen, maar wel onder het dak van haar ouders, zodat ze er niet meteen alleen voor stonden. Een paar weken voor de bevalling trok Bas bij haar in. Op een nacht belde hij, haar water was gebroken. Met z’n tweeën gingen ze naar het ziekenhuis. We hadden gezegd: ‘Bel als je ons nodig hebt, we zijn er zo’. Hij belde niet. Ze hebben de bevalling heel mooi samengedaan, wat ik zeer bijzonder vind op die leeftijd.

Ontroerd

Toen ik hem voor het eerst zag zitten met dat piepkleine meisje in zijn armen, was ik zo ontroerd. Een kind, mijn jongen, met een kind. Toch was hij meteen vader, het voelde zo vertrouwd en eigen. We waren allemaal meteen verliefd op kleine Leah.

Vrolijk, blij meisje

Ze is nu drie jaar en het gaat heel goed. Helaas is de relatie met Leahs moeder een jaar na haar geboorte uitgegaan, dus Bas is alleenstaande vader. Hij heeft zijn eigen flat en Leah is de helft van de week bij hem. Ze is een vrolijk, blij en lief meisje. In mijn ogen doe je het dan goed als ouder. Zijn studie rechten heeft hij ingeruild voor een studie ICT omdat hij dan minder lesuren heeft en vaker thuis is. Ik ben trots op hem. Trots dat ze samen deze keuze hebben gemaakt en hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Natuurlijk was het even slikken; je gaat er niet vanuit dat je kind een tienervader wordt, maar als je ervoor staat dan maak je er gewoon het beste van.

Met een relatie is hij niet bezig, Leah staat op nummer 1. Hij gaat wel eens uit en ziet zijn vriendengroep van de middelbare school regelmatig. Natuurlijk is zijn leven anders dan dat van zijn vrienden, maar dankzij die jongens kan hij ook nog gewoon jong zijn. Ze komen langs om een film te kijken of te gamen. Op Leahs verjaardagen zijn ze er ook. Prachtig om te zien; een kamer vol studenten die de mooiste cadeaus meenemen voor dat kleine meisje.

Jong oma

Zelf vind ik het heerlijk om zo jong oma te zijn. Ik ben fit, heb veel energie en doe dingen met haar die ik vroeger ook met Bas en zijn zusje deed. Ik ben dol op dat meisje en donderdag is onze dag samen. Dan pas ik op als Bas les heeft of we doen iets leuks met z’n drieën. Ze hoort echt bij ons gezin en ik ben dankbaar dat ik haar oma mag zijn.”