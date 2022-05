Mijn columns over preutsheid, zin in seks, het onverdoofde hechten na mijn bevalling en vaginale geurtjes leverden me geestige, maar ook ongemakkelijke reacties op. En dat was nou weer nét niet de bedoeling.

De eerste aflevering van de tweede serie van De Vagina Dialogen is een terugblik op alles wat de eerste serie teweegbracht. En dat is niet mis. Niet alleen zaten de makers, Anne-Marie (46), Ellen (53) en Marieke (43), aan tafel bij Humberto, ze bereikten ook hun eigen doel, vertellen ze in de nieuwe aflevering: alles bespreekbaar maken en wég met die schaamte.

Daardoor vroeg ik me af: leverde het open en eerlijk schrijven over mijn seksleven mij dezelfde bevrijding op? Na het publiceren van mijn columns kreeg ik van diverse kanten de opmerking dat ik ‘wel erg openhartig’ was. In eerste instantie zag ik dat als een compliment. Maar in een vlaag van vrouwelijke onzekerheid (?) realiseerde ik me dat ik ze waarschijnlijk ongemakkelijk had gemaakt met mijn openheid. Of dat ze het niet van me verwachtten. Wat eigenlijk raar is voor mensen die me kennen, want ik sta bepaald niet te boek als zeer terughoudend of preuts.

Ook kreeg ik berichtjes van mannelijke kennissen die me lieten weten mijn columns ‘met interesse’ te hebben gelezen. Noem me naïef, maar pas toen realiseerde ik me dat ik een inkijkje had gegeven in mijn slaapkamer. Hoewel waarschijnlijk goed bedoeld, begon ik me een beetje te generen. Precies het tegenovergestelde van wat ik ermee wilde bereiken.

En daarom ga ik het tóch weer doen, schrijven over seks. Want we moeten écht van die schaamte af, anders verandert er nooit iets. Dan blijven vrouwen doorlopen met klachten, generen we ons voor het uiterlijk en de geur van onze vagina en denken we dat overgangsklachten iets zijn waar je maar mee moet leren leven (leve de hormoontherapie!).

Een familielid zei: ‘Ik ben nu wel heel nieuwsgierig geworden naar je seksleven.’ Voor haar, en al die anderen die wel of niet reageerden, maar er wel iets van vonden: maak je borst maar nat...