Een wensenlijstje? Zo vind je je ideale partner toch nooit!

Ja, ik zou ook wel een steenrijke Griekse god als man willen, zo’n Onassis die graag reist en de grond onder m’n voeten kust. Toch ben ik al jaren gelukkig met mijn inmiddels grijzende, a-sportieve ouwe huismus.

Hoe ik hier nou weer op kwam? Ik las op Daily Mail het artikel van zakenman David Sanderson met zijn reactie op het potentiële-partnerwensenlijstje van een vrouw. Haar ideale man at liever quinoa dan chips, sprak respectvol over zijn moeder, was fan van natuurlijke cosmetica en had geen hond.

Heus niet alleen vrouwen hebben zo’n lijstje, meldde David, hij had er zelf ook een. Hij zocht een partner die graag wandelde, geen boeken las in bed en die nooit foto’s van haar ontbijt deelde op Instagram (??). Hij had zelfs een lijst met 20 essentiële vragen opgesteld die hij aan potentiële partners stelde*. Waaronder dus haar socialemediagebruik en leesgedrag, maar ook of ze cosmetisch aan zichzelf had laten sleutelen (!).

Als ik een wensenlijstje zou maken waaraan mijn ideale partner zou voldoen, dan vraag ik me af of ik uitkom bij de man met wie ik al ruim drie decennia samen ben. Je kunt dat wensenlijstje natuurlijk wel maken, maar ’m zo strikt hanteren, levert dat het gewenste resultaat op?

Mijn lief en ik verschillen in bijna alles van elkaar. We delen geen hobby’s, hebben niet overal dezelfde mening over, onze communicatiestijlen matchen niet en onze dagritmes komen niet overeen (ik ben een ochtendmens, hij een nachtuil). Hij is attent en weet me altijd te verrassen met een lieve attentie, ik mopper rond feest- en verjaardagen steevast over ‘de man die alles al heeft’.

Vrienden en vriendinnen die op zoek zijn naar een relatie hebben allemaal wensenlijstjes. En bijna alle datingapps zijn erop gebaseerd. Zo knapt vriend M. af op vrouwen die “doen aan SUPpen, van strandwandelingen houden of een hond hebben.” “O, en hartjes maken met hun handen”, voegde hij daar later nog aan toe. Terwijl ik al die dingen óók doe en heb, maar hij mij toch (vriendschappelijk weliswaar) echt leuk vindt.

Wat ik probeer te zeggen: kijk eens verder dan je neus lang is. Zo erg is het toch niet als zij graag lange strandwandelingen maakt terwijl jij liever de F1 zit te kijken, plus alle kwalificaties (gaaaaap!)?

Moet een levenspartner in álles met jou matchen? Is uiterlijk belangrijk of zelfs doorslaggevend? Moet je alles samen doen? Is een relatie alleen dan goed of levensvatbaar? Dan vraag je wel veel van je partner. Van vrienden of vriendinnen vind je het toch ook niet erg dat ze andere hobby’s of eigenschappen hebben dan jij?

Dus een vraag aan jou, lieve lezer of lezeres die al een partner heeft: voldoet hij of zij aan alle punten van je wensenlijstje? Is hij of zij qua uiterlijk je ideale partner? Wat gaf die klik? En wat zou een cruciale positieve of negatieve karaktereigenschap (of hobby) zijn? Wat mag er absoluut niet ontbreken en wat zou definitief het einde van je relatie betekenen?

Ik denk stiekem dat stellen die van elkaar verschillen het veel langer met elkaar volhouden. Misschien moet ik dáár eens een app voor ontwikkelen. Wacht, ik vraag het wel even aan mijn lief, die is veel handiger met computers dan ik.

*Benieuwd naar het 20 essentiële vragen-lijstje uit het artikel? Dit zijn ze: 1. Wat ging er mis met je ex? 2. Besteed je veel tijd aan sociale media? 3. Hou je van soaps? 4. Lees je voor het slapen gaan? 5. Wat zijn je passies in je vrije tijd? 6. Wat is je favoriete vakantie? 7. Hoe denk je over alcohol? 8. Bezit je een paar wandelschoenen? 9. Hou je van knoflook en koken? 10. Heb je huisdieren? 11. Van welke films hou je? 12. Heb je iets aan jezelf laten doen? 13. Wil je kinderen? 14. Uit wat voor een gezin kom je? 15. Hoe belangrijk zijn romantische gebaren voor jou? 16. Hoe ontspan je graag? 17. Hoe belangrijk is persoonlijke hygiëne voor je? 18. Op welke manier communiceer je graag? 19. Hou je van confrontaties? 20. Wil je graag trouwen?