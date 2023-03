Eline (35): “Alles in me roept dat ik klaar ben voor het moederschap, maar nu twijfelt hij”

Eline (35): “Heeft Thijs me voor de gek gehouden? Zes jaar geleden was hij zó bang om me kwijt te raken. Toen ik hem ontmoette, was hij een gebroken man met een mislukt huwelijk achter de rug. Ik probeerde hem zo goed mogelijk te steunen. Na een maand begon hij al over trouwen. Ik was stapelverliefd op hem, maar dat vond ik te snel.

Samen een kindje

Geleidelijk gaf ik me aan hem over. Ik leverde een stukje van mijn vrijheid in, door er om het weekend voor zijn zoontje te zijn. Dat was niet altijd even makkelijk. Ik was me ervan bewust dat ik iets begon met een man die zeven jaar ouder is en al een kind heeft. Het weerhield me er niet van bij hem te blijven. Thijs is een gevoelige, intelligente, mooie man. Voordat het serieuzer werd tussen ons, wilde ik wel zeker weten of hij in de toekomst nog meer kinderen wilde. ‘Het lijkt me heel bijzonder om samen een kindje te krijgen’, zei hij met zijn lieve lach.

Hij twijfelt

Vier jaar woonden we gelukkig samen, maar sinds twee jaar is de balans verstoord. Alles in me roept dat ik klaar ben voor het moederschap en dat Thijs de vader wordt van mijn kind. Hij twijfelt. Hij voelt zich te oud met zijn 42 jaar en is bang dat het onze relatie kapot zal maken, net zoals zijn vorige. Daarnaast benauwt de verantwoordelijkheid voor nog een kind hem. Hij heeft het ook nooit meer over trouwen.

De tijd tikt

We praten en huilen vaak tot diep in de nacht over ons dilemma. We komen er niet uit. Houdt hij nog wel echt van mij? Soms voel ik me boos en gefrustreerd. Hij is, met mijn hulp, opgekrabbeld uit een dal en lijkt nu helemaal voor zichzelf te gaan. Ik ben bijna 35 en de tijd tikt door. Heb ik nog tijd om te wachten of moet ik de man van wie ik zoveel hou verlaten, in de hoop mijn kinderwens met iemand anders in vervulling te laten gaan?”