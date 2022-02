Eline is maar eens in de vier jaar ‘echt’ jarig: “Vier gewoon alle jaren die je krijgt!”

Eline Catseman-van Hal (33) werd op 29 februari geboren; een schrikkeldag. Dat maakt het soms wat verwarrend voor mensen. “Bij jou weten we nooit precies wanneer we je kunnen feliciteren, hoor ik dan.”

Laura van der Meer Getty Images

“Ik herinner me nog dat mijn moeder op mijn vierde verjaardag zei dat ik nu ‘echt’ jarig was. Ze vond het grappig dat ik op 29 februari geboren ben. ‘Echt een dag voor jou’, zei ze, vanwege mijn rebelse karakter.

Mijn ooms en tantes zaten me altijd een beetje te stangen toen ik klein was. ‘Denk maar niet dat we een cadeautje voor je hebben, je bent toch niet jarig.’ Waar bij mijn broer en zus de verjaardagen altijd groots uitgepakt werden bij een kroonjaar, ging het bij mij om de schrikkeljaren omdat ik dan eindelijk weer eens officieel jarig was.

Mijn zestiende verjaardag zal ik nooit vergeten. Het was carnaval, en in de nacht van 27 op 28 februari zat ik met mijn vrienden in de kroeg. ‘Lang zal ze leven’, zongen ze om klokslag 12 uur. En de volgende nacht, toen het 29 februari werd, deden ze dat wéér. De nacht daarna, op 1 maart, opnieuw. Omdat het carnaval was kon het ons niet gek genoeg zijn. ‘Bij jou weten we toch niet precies wanneer je jarig bent’, was het. De kroegbaas vond het wel geinig en zette elke nacht een gratis dienblaadje bier voor ons neer, ter ere van mijn schrikkelverjaardag. Drie dagen lang was het voor mij een verjaardagsfeest.

Twee keer genieten

Pas later besefte ik dat mijn ouders hebben bepaald wanneer ik mijn verjaardag vier. Zij hebben gekozen voor 1 maart, maar ik ken ook mensen die op 29 februari zijn geboren en dat de 28ste vieren. ‘Je bent toch in februari geboren, niet in maart!’ is hun verklaring. De felicitaties komen bij mij ook op 28 februari altijd al binnen. Zo voelt het alsof ik twee dagen jarig ben, en ik geniet er dus twee keer van.

Niet iedereen kijkt er zo tegenaan. ‘Ik vind het helemaal niet leuk omdat ik bijna nooit écht jarig ben’, zei iemand me. Zelf zie ik dat niet zo. In een schrikkeljaar kan ik me haast als een kind zo blij voelen omdat er weer een ‘echte’ verjaardag aankomt. Wat ook opmerkelijk is: niemand vergeet mijn verjaardag omdat het zo’n bijzondere datum is. Zelf ben ik heel slecht in het onthouden van andermans geboortedag. Daarom verrast het me elke keer weer dat anderen mij niet vergeten. Zoiets maakt je ook op dagen dat je niet officieel jarig bent toch extra blij.

Forever young

‘Mijn ‘echte’ leeftijd is eigenlijk 8,5 jaar. Mijn zoontje van acht zei laatst: ‘Mama, over een paar weken haal ik je in en ben ik ouder dan jij!’ Het was ook een kleine troost toen ik dertig werd en dat met vriendinnen vierde. Mijn echte leeftijd was toen nog maar zeven.

De laatste twee schrikkelverjaardagen heb ik niet echt uitgepakt. Twee jaar geleden was ik net mijn eigen bedrijf gestart en zes jaar daarvoor was ik net moeder geworden. Geen grote uitspattingen dus, op mijn schrikkelverjaardag. Over twee jaar, als het weer zo ver is, ga ik dat anders doen. Er zal muziek gedraaid worden en gedanst, en we gaan door tot in de late uurtjes. Helemaal nu we nog steeds in coronatijd zitten, kan ik daar echt naar uitkijken.

Vier het gewoon

Mijn vader is een paar jaar geleden, totaal onverwachts, op jonge leeftijd overleden. Sindsdien realiseer ik me goed dat het niet vanzelfsprekend is dat we er zijn. Het leven kan zomaar van het ene op het andere moment voorbij zijn. Daarom vind ik dat je het leven moet vieren. Vier alle jaren die je krijgt! Want of je nou ‘echt’ jarig bent of niet, uiteindelijk maakt dat geen bal uit!”