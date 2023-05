Elisah: “Van het geld dat ik uitspaar heb ik mijn ogen laten laseren”

Elisah Pals (39) is klimaatpsycholoog en initiatief­nemer van Zero Waste Nederland. Ze is single.

“Vijf jaar geleden stond ik op een strand in Colombia. Het had paradijselijk moeten zijn, maar het lag vol met plastic rotzooi. Het was onbewoond, dus die troep kwam uit zee. Hier moet ik wat aan doen, dacht ik. Toen nam ik me voor om nooit meer te vliegen en heb ik Zero Waste Nederland opgericht, een platform om mensen te inspireren om zonder afval te leven.

Geprikkeld

De meesten denken dat ze goed bezig zijn als ze hun afval scheiden, maar dat proces is bepaald niet perfect. Neem plastic, dat is niet één materiaal, maar een verzamelnaam van verschillende stoffen die niet samen in een nieuw product verwerkt kunnen worden. Je kunt dus niet van een plastic shampoofles en een saladebakje iets anders maken. Maar een klein gedeelte van al het plastic dat we inzamelen wordt daadwerkelijk gerecycled. Dus recyclen alleen gaat ons ook niet helpen. Minder afval begint met minder kopen. Ik ben heel simpel begonnen met op mijn brievenbus een nee-nee sticker te plakken en alle nieuwsbrieven van winkelketens op te zeggen. Zo werd ik meteen minder snel geprikkeld om iets aan te schaffen. Bij alles wat ik wil hebben vraag ik me eerst af: heb ik dit echt nodig? Dan is het antwoord meestal nee. Over het algemeen kun je best veel dingen lenen van een ander. Heb je iets echt nodig, dan kun je het vaak zelf met minder afval en veel goedkoper maken. Zo maak ik mijn eigen tandpasta en mascara. Helemaal niet moeilijk en ik weet precies wat erin gaat. In veel verzorgingsproducten zitten microplastics. Door ze zelf te maken, weet ik zeker dat die er niet in zitten. Duurzaam, gezonder en het is nog leuk ook.

Eigen verpakking

Op de Zero Waste-Facebookgroep deel ik berichten als: hoe fiks je een gat in een sok, waarom je fleece moet vermijden en hoe maak je zelf verzorgingsproducten. Mijn volgers vertellen vaak dat ze het soms een beetje gek vinden om een winkelier te vragen of hij het product in de door hen meegebrachte verpakking wil stoppen. Winkeliers kunnen nu bij Zero Waste Nederland een raamsticker bestellen, waarmee ze aangeven dat ze het prima vinden als een klant met een eigen verpakking komt. Verder organiseren we wandelingen door heel Nederland. Dan laten lokale experts zien in welke winkels je producten verpakkingsvrij kunt kopen en al wandelend delen we tips. Afvalvrij leven is makkelijker dan je denkt. En het heeft mij ook veel geld gescheeld. In anderhalf jaar tijd kon ik drieënhalf duizend euro opzijzetten. Daarvan heb ik mijn ogen laten laseren. Ik ben er zo blij mee.”

Detective

“Ga als een detective door je afvalbak. Wat zit erin? Voor veel daarvan is makkelijk een afvalvrij alternatief te vinden. Het bestaat allemaal al, je moet het alleen even weten. Google is je beste vriend. Ligt er iets in dat je afvalvrij kunt oplossen? Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat er wasbare wattenschijfjes bestaan. Die kunnen zo in de wasmachine.”

