Elize (68): “Mijn droom om samen van onze oude dag te genieten liep uit op een drama”

Jarenlang woonde Elize met haar vriend Luc in het huis van haar ex-man Roel, voor wie ze mantelzorger was. Maar na het overlijden van Roel werd alles anders.

Cathelijne Beijn Getty Images

“Vijftien jaar geleden werd bij mijn ex-man Roel de ziekte van Parkinson vastgesteld. Na de diagnose holde zijn gezondheid achteruit en kon hij niet meer werken. Ook voor zichzelf zorgen werd steeds moeilijker. Roel had geen partner, dus besloot ik om voor hem te zorgen. Want ondanks dat we gescheiden waren, waren we beste vrienden. We lieten de bovenste verdieping verbouwen tot een appartement waar ik kon wonen. Zo kon ik dagelijks voor Roel zorgen en had ik toch mijn eigen plek.

Tijdens mijn wekelijkse schilderles leerde ik Luc kennen: een reislustige, opgewekte man waar ik als een blok voor viel. Door mijn leven met Roel was ik in een zorgmodus geraakt en had ik mezelf weggecijferd. Luc brak mijn grijze hemel open en we werden verliefd. Niet veel later trok hij bij mij in. Dat mijn ex-man beneden woonde, maakte hem niets uit. Het was een welkome aanvulling: ik zorgde beneden voor Roel, Luc kookte voor ons en maakte het appartement gezellig. Luc en Roel werden goede vrienden: het kon niet beter.

Barsten in relatie

De eerste barsten in onze relatie werden zichtbaar toen Luc met pensioen ging en thuis kwam te zitten. Het leek alsof daarmee zijn glas met levenslust op raakte. Van de een op andere dag wilde hij niets meer ondernemen. Het liefst zat hij de hele dag thuis en maakte hij kruiswoordraadsels, schilderde wat en ging alleen naar buiten voor een boodschap of om de hond uit te laten. Weekendjes weg, samen uit eten of naar de film: hij had nergens meer zin in. Een beetje klussen en rommelen in het om het huis, dat was zijn ideale dag.

Twee jaar geleden overleed Roel na een kort ziekbed. Hoewel we het zagen aankomen, was ik er kapot van. Ik raakte mijn beste maatje kwijt en was ontroostbaar. Luc was er voor me, maar na drie weken ging hij weer gewoon zijn eigen gang. Omdat de zorg voor Roel wegviel, had ik plotseling een gat in mijn dagen. Ik miste hem verschrikkelijk. Maar na een periode van diepe rouw wilde ik weer genieten van het leven. Ik wilde reizen, naar musea en lange wandelingen maken aan het strand. Maar Luc was er niet voor te porren en ging zijn eigen gang.

Ergernissen

Hoe vaak ik ook mijn wensen aangaf: er veranderde niets. Ik kon die dingen toch ook alleen doen, of met een vriendin, zei Luc dan. Omdat we allebei veel thuis waren begon ik mij aan de kleinste dingen te irriteren. Hoe hij luidkeels stond te zingen onder de douche. De manier waarop hij zijn boterhammen smeerde en zijn thee slurpte. Hoe hij op zijn nagels beet als hij zat te lezen: alles irriteerde me. Ik wilde dat hij een keertje weg ging, zodat ik het huis eens voor mij alleen had. Of dat ‘ie leuke dingen bedacht om samen te gaan doen. Maar het kwam niet in hem op en mijn ergernissen stapelden zich op. Ik miste de eindeloze gesprekken met Roel en de zorg voor hem die mijn dagen vulde. Waar het op neer kwam: ik zat opgescheept met een oppervlakkige man die niets ondernam en verveelde me dood.

Andere omgeving

Om onze relatie te redden moest er iets gebeuren. Dus nam ik zelf het heft in handen. Ik besloot een luxe camper te huren waarmee Luc en ik door Frankrijk konden reizen: het land waar hij zo van hield. Luc kon dan ook schilderen, maar nu tussen de wijngaarden en aan zee, in plaats van thuis. En aan de camper viel heus wel iets te knutselen als hij daar behoefte aan had. Een andere omgeving zou ons goed doen en was dé manier om weer dichter bij elkaar te komen.

De eerste weken in Frankrijk waren geweldig. Zodra Luc met de camper de snelweg op draaide zag ik een glinstering in zijn ogen die ik lang niet had gezien. Samen op avontuur en maar zien waar we terecht kwamen: we hadden er zin in. Maar na twee weken viel Luc alweer in zijn oude patroon. Op de camping bleef hij het liefst in zijn stoel zitten en hij voelde er weinig voor om dorpjes of musea te bezoeken, of een duik te nemen in zee. Steeds vaker vielen er pijnlijke stiltes als we in een restaurant achter een bord verrukkelijk eten zaten. Hij deed alles hetzelfde als thuis, maar nu in zijn korte broek op een camping in Frankrijk.

Gekibbel en ruzie

Na een maand stelde ik voor om terug naar huis te gaan. Ik was het zat om op elk voorstel ‘nee’ te krijgen en mijn oplopende irritaties zorgden voor veel gekibbel en ruzie. Mijn droom om samen te reizen en van onze oude dag te genieten liep uit op een drama. Daar kwam bij dat Luc het moeilijk vond als ik over Roel sprak. Ik dacht nog elke dag aan hem, maar daar kon ik het met Luc niet over hebben. Hij kapte mijn verhalen af of reageerde geïrriteerd. Roel was dood en dat was dat. Onderweg naar huis zat Luc fluitend achter het stuur. Hij vond het wel best om de camper in te leveren en had niet in de gaten dat ik onze relatie inmiddels had opgegeven.

Een paar dagen na thuiskomst heb ik het eruit gegooid: ik wilde dat Luc een eigen huis ging zoeken. Onze relatie benauwde me en wat ik ook zei of probeerde; er kwam geen verandering in. Voor Luc kwam het bericht, zoals verwacht, als een grote verrassing. Hij had mijn signalen totaal niet opgepikt en beloofde beterschap. Maar voor mij was het duidelijk: Luc en ik waren uit elkaar gegroeid en een ander levenspad ingeslagen. Er is te veel kapot gegaan om dit nog te laten werken. Ik ben liever alleen dan met iemand die niet meer bij mij past. De tijd zal het leren, maar ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen.”