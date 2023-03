Ellen (32): “Ik was klaar voor kinderen toen hij besloot bij de Landmacht te gaan”

Ellen (32): “Dave had altijd al een voorliefde voor het leger. Niet zo zeer om erbij te gaan, maar het gedachtegoed erachter. Hij bewondert de soldaten die ‘voor het vaderland de strijd aangaan’. Als klein jongetje speelde hij liever met geweertjes dan met blokken, vertelde hij me. Op zich niets bijzonders, dacht ik. Zo heeft iedereen zijn interesses en het is nu eenmaal zo dat veel mannen van schieten houden.

Mijn kinderwens kriebelde

In het begin had ik niet door hoezeer het leger hem bezighield. Het viel me wel op dat hij plannen over onze toekomst een beetje afhield. Trouwen, een kind... hij was nog niet toe aan de volgende stap. Prima. Ik was nog geen dertig, dus met mijn biologische klok zat het nog wel goed. Toen ik mijn kinderwens drie jaar later ter sprake bracht, voelde ik het toch wel kriebelen. Vriendinnen hadden kinderen gekregen of waren in verwachting. Ook mijn moeder had al een opmerking gemaakt: ‘Wanneer word ik nou eens oma?’ Mijn keuze was gemaakt. Ik wilde een kind, settelen en zelfs een labrador om het kneuterige plaatje compleet te maken.

Hij ging bij de landmacht

Op het moment van de waarheid was zijn antwoord onverwacht: ‘Ik heb er lang over nagedacht en je gaat het niet leuk vinden, maar ik heb besloten om me in te schrijven bij de Landmacht.’ Hij ratelde nog door over zijn leeftijd, het verwezenlijken van een droom en eigen keuzes maken. Ik hoorde mijn hart bonzen en voelde een druk op mijn borst. Natuurlijk gunde ik hem zijn droom, maar dromen zijn toch bedrog? Hij had nooit eerder gezegd dat hij soldaat wilde worden, nog nooit. Het was het gedachtegoed, zei hij altijd. Hoe kunnen we een gezin beginnen als hij straks op expeditie is in een oorlogsgebied? Op die vraag kan ik het antwoord werkelijk niet verzinnen, maar ik kies nu voor Dave.

Zweethandjes

Een toekomst met zijn tweeën is beter dan een toekomst alleen. Hij is nu volop aan het trainen om uitgezonden te worden. Ik zie hoe vrolijk het hem maakt dat hij eindelijk doet wat hij leuk vindt. Toch kijk ik niet uit naar het moment waarop ik met zweethandjes naast de telefoon zit, bang dat hij rinkelt met het bericht dat er iets vreselijks is gebeurd.”